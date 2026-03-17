Hyundai Palisade 2026 dừng bán vì ghế không nhận diện người ngồi

Việc dừng bán Hyundai Palisade 2026 được đưa ra sau khi phát hiện lỗi hệ thống ghế chỉnh điện không nhận diện người, có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Hyundai Motor mới đây cho biết tạm dừng bán một số mẫu SUV Palisade 2026 tại Mỹ và Canada, đồng thời tiến hành triệu hồi xe do lỗi liên quan đến hệ thống ghế chỉnh điện, sau một vụ việc khiến một bé gái 2 tuổi tử vong tại bang Ohio (Mỹ) hôm 7/3.

Theo Hyundai, việc dừng bán áp dụng với các phiên bản Limited và Calligraphy của mẫu Hyundai Palisade đời 2026. Nguyên nhân là hệ thống ghế điện ở hàng ghế thứ hai và thứ ba có thể không phát hiện được sự tiếp xúc với người hoặc vật thể như thiết kế ban đầu. Hãng không cung cấp thêm chi tiết về vụ việc xảy ra ngày 7/3.

Hyundai bày tỏ sự chia buồn sâu sắc tới gia đình bé gái thiệt mạng, đồng thời cho biết vụ việc vẫn đang được điều tra và hãng chưa có đầy đủ thông tin. Nhà sản xuất cho biết đang phát triển giải pháp khắc phục để tiến hành triệu hồi, đồng thời cung cấp xe thuê cho khách hàng nếu họ cần phương tiện thay thế trong thời gian chờ sửa lỗi.

Hyundai cũng khuyến cáo người dùng cẩn trọng khi sử dụng chức năng ghế chỉnh điện ở hàng ghế thứ hai và thứ ba, đảm bảo không có người hoặc vật thể, đặc biệt là trẻ em, trong khu vực ghế hoặc vùng gập ghế trước khi kích hoạt hệ thống.

Khi sử dụng tính năng một chạm nghiêng và trượt của hàng ghế thứ hai để vào hàng ghế thứ ba, người dùng không nên nhấn nút điều chỉnh ở lưng ghế trong lúc đang lên hoặc xuống xe.

Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA) hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Theo Hyundai, đợt triệu hồi sẽ ảnh hưởng khoảng 68.500 xe Palisade 2026, trong đó khoảng 60.500 xe tại Mỹ và khoảng 8.000 xe tại Canada.

Trong thời gian hoàn thiện giải pháp sửa lỗi, hãng đang phát triển bản cập nhật phần mềm tạm thời qua mạng (OTA), dự kiến phát hành vào cuối tháng 3, nhằm cải thiện khả năng phản hồi của hệ thống khi phát hiện người hoặc vật thể, bổ sung các lớp bảo vệ khi vận hành và nâng cao mức độ an toàn tổng thể.