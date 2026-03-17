Hyundai Palisade 2026 dừng bán vì ghế không nhận diện người ngồi

Việc dừng bán Hyundai Palisade 2026 được đưa ra sau khi phát hiện lỗi hệ thống ghế chỉnh điện không nhận diện người, có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Thảo Nguyễn
Hyundai Motor mới đây cho biết tạm dừng bán một số mẫu SUV Palisade 2026 tại Mỹ và Canada, đồng thời tiến hành triệu hồi xe do lỗi liên quan đến hệ thống ghế chỉnh điện, sau một vụ việc khiến một bé gái 2 tuổi tử vong tại bang Ohio (Mỹ) hôm 7/3.

Theo Hyundai, việc dừng bán áp dụng với các phiên bản Limited và Calligraphy của mẫu Hyundai Palisade đời 2026. Nguyên nhân là hệ thống ghế điện ở hàng ghế thứ hai và thứ ba có thể không phát hiện được sự tiếp xúc với người hoặc vật thể như thiết kế ban đầu. Hãng không cung cấp thêm chi tiết về vụ việc xảy ra ngày 7/3.

Hyundai bày tỏ sự chia buồn sâu sắc tới gia đình bé gái thiệt mạng, đồng thời cho biết vụ việc vẫn đang được điều tra và hãng chưa có đầy đủ thông tin. Nhà sản xuất cho biết đang phát triển giải pháp khắc phục để tiến hành triệu hồi, đồng thời cung cấp xe thuê cho khách hàng nếu họ cần phương tiện thay thế trong thời gian chờ sửa lỗi.

Hyundai cũng khuyến cáo người dùng cẩn trọng khi sử dụng chức năng ghế chỉnh điện ở hàng ghế thứ hai và thứ ba, đảm bảo không có người hoặc vật thể, đặc biệt là trẻ em, trong khu vực ghế hoặc vùng gập ghế trước khi kích hoạt hệ thống.

Khi sử dụng tính năng một chạm nghiêng và trượt của hàng ghế thứ hai để vào hàng ghế thứ ba, người dùng không nên nhấn nút điều chỉnh ở lưng ghế trong lúc đang lên hoặc xuống xe.

Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA) hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Theo Hyundai, đợt triệu hồi sẽ ảnh hưởng khoảng 68.500 xe Palisade 2026, trong đó khoảng 60.500 xe tại Mỹ và khoảng 8.000 xe tại Canada.

Trong thời gian hoàn thiện giải pháp sửa lỗi, hãng đang phát triển bản cập nhật phần mềm tạm thời qua mạng (OTA), dự kiến phát hành vào cuối tháng 3, nhằm cải thiện khả năng phản hồi của hệ thống khi phát hiện người hoặc vật thể, bổ sung các lớp bảo vệ khi vận hành và nâng cao mức độ an toàn tổng thể.

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Hyundai Palisade 2026 giành giải thưởng “Xe đa dụng của năm 2026”

Hyundai Palisade 2026 đã chính thức giành giải “Xe đa dụng của năm 2026 tại Bắc Mỹ” – một trong những giải thưởng danh giá bậc nhất của ngành công nghiệp ôtô.

Video: Hyundai Palisade 2026 - “Xe đa dụng của năm 2026”.

Hyundai Palisade 2026 đã chính thức được trao danh hiệu “Xe đa dụng của năm 2026 tại Bắc Mỹ” – một trong những giải thưởng danh giá bậc nhất của ngành công nghiệp ôtô. Giải thưởng do tổ chức North American Car, Utility and Truck of the Year (NACTOY) bình chọn, với hội đồng giám khảo gồm 50 nhà báo ôtô uy tín đến từ nhiều nền tảng truyền thông khắp Bắc Mỹ.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Hyundai SantaFe và Palisade giảm giá kỷ lục, tới 220 triệu đồng

Thương hiệu Hyundai tại Việt Nam mở màn năm 2026 bằng loạt ưu đãi "khủng", đáng chú ý mẫu xe SUV SantaFe giảm tới 220 triệu đồng. 

Hyundai Creta giảm

Video: Đánh giá mẫu xe sedan Hyundai Accent thế hệ mới.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Hyundai Palisade tại Việt Nam bất ngờ giảm sốc gần 200 triệu đồng

Để tăng sức cạnh tranh với các đối thủ dịp cuối năm 2025, Hyundai đã áp dụng mức giảm kỷ lục tới 200 triệu cho Palisade, cùng tùy chọn gói bảo hành 8 năm.

Video: Đánh giá nhanh Hyundai Palisade tại Việt Nam.

Bước vào tháng cuối năm, Hyundai Thành Công vừa có chính sách bán hàng linh hoạt và mạnh tay chưa từng có. Tâm điểm của đợt kích cầu này là mức giảm giá kỷ lục lên tới 200 triệu đồng cho các dòng xe chủ lực.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Amazon sa thải 30.000 nhân viên vì AI

Amazon sa thải 30.000 nhân viên vì AI

Amazon bước vào cuộc tái cấu trúc lớn nhất lịch sử, sa thải 30.000 nhân viên và yêu cầu 80% lập trình viên phải dùng AI mỗi tuần để tăng hiệu suất.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Amazon sa thải 30.000 nhân viên vì AI

Amazon sa thải 30.000 nhân viên vì AI

Amazon bước vào cuộc tái cấu trúc lớn nhất lịch sử, sa thải 30.000 nhân viên và yêu cầu 80% lập trình viên phải dùng AI mỗi tuần để tăng hiệu suất.

Android cũng có sandbox như iPhone

Android cũng có sandbox như iPhone

Nhiều người nghĩ iPhone an toàn hơn nhờ sandbox, nhưng thực tế Android cũng có cơ chế này từ rất sớm, chỉ khác triết lý bảo mật và cách vận hành.

Fallout 3 Remastered lộ diện bất ngờ

Fallout 3 Remastered lộ diện bất ngờ

Danh sách đồ chơi McFarlane bất ngờ hé lộ Fallout 3 Remastered, khiến cộng đồng game thủ tin rằng ngày ra mắt chính thức của siêu phẩm này không còn xa.