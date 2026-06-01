Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Suzuki Jimny giảm tới 180 triệu mong thoát ế, vẫn đắt ngang Mitsubishi Xforce

Nguyên nhân mẫu SUV địa hình cỡ nhỏ Suzuki Jimny được giảm tới 180 triệu trong tháng 5/2026 là vì xe thuộc đời 2024 và được định giá cao, nhưng sức bán chậm.

Thảo Nguyễn
VIdeo: Đánh giá Suzuki Jimny - Ưu, nhược điểm và khả năng offroad.

Trong nhiều tháng qua, Suzuki Jimny đã liên tục được hãng áp dụng chương trình ưu đãi chính hãng. Tuy nhiên, trong tháng 5/2026 này, xe còn được giảm giá kỷ lục tại đại lý. Cụ thể, trong tháng 5, Suzuki Jimny được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và tặng gói bảo dưỡng xe 6,5 năm có thể quy đổi sang tiền mặt. Tổng giá trị ưu đãi chính hãng của mẫu SUV cỡ nhỏ này lên đến 120 triệu đồng.

Chưa dừng ở đó, các đại lý còn áp dụng thêm chương trình giảm giá riêng cho mẫu xe này với mức từ 30-50 triệu đồng. Tổng mức ưu đãi của Suzuki Jimny, cộng cả chính sách của hãng và đại lý, có thể lên đến 180 triệu đồng. Điều này đưa giá bán thực tế của mẫu xe nhà Suzuki xuống chỉ còn 609 triệu đồng, tương đương SUV cỡ B như Kia Seltos, Hyundai Creta hay Mitsubishi Xforce.

1-2326.jpg
Suzuki Jimny giảm tới 180 triệu đồng, xả hàng tồn níu kéo khách Việt.

Nguyên nhân Suzuki Jimny được giảm giá mạnh trong tháng 5/2026 là vì xe thuộc đời 2024 và sức bán chậm. Đây rõ ràng là động thái nhằm giải phóng hàng tồn của hãng và đại lý.

Lần đầu tiên được bán ở Việt Nam vào tháng 3/2024, Suzuki Jimny kén khách vì giá cao, khởi điểm từ 789 triệu đồng. Một phần dẫn đến giá bán kém hấp dẫn này là vì xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.

3-3027.jpg
Nguyên nhân Suzuki Jimny được giảm giá mạnh trong tháng 5/2026 là vì xe thuộc đời 2024 và sức bán chậm.

Tuy có giá tương đương các mẫu SUV cỡ C ở Việt Nam nhưng Suzuki Jimny lại sở hữu kích thước nhỏ, nội thất chỉ 4 chỗ ngồi và trang bị tiện nghi, an toàn khá cơ bản. Theo đó, xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt chỉ 3.480 x 1.645 x 1.720 mm và chiều dài cơ sở 2.250 mm.

Những trang bị nổi bật nhất của Suzuki Jimny ở Việt Nam gồm có đèn pha LED, vành hợp kim 15 inch, lốp dự phòng nằm trên cửa cốp, bảng đồng hồ analog với màn hình đa thông tin nhỏ, thanh nắm dành cho hành khách phía trước trên mặt táp-lô, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, Autolink, USB, Bluetooth Control Music Play,...

4-737.jpg
Trong năm 2024, người Việt đã mua tổng cộng 437 chiếc Suzuki Jimny. Con số này giảm xuống còn 271 xe trong năm 2025 và 82 chiếc trong 4 tháng đầu năm nay.

Nguồn cung cấp sức mạnh cho Suzuki Jimny là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 101 mã lực và mô-men xoắn cực đại 130 Nm. Đây cũng là động cơ hiện đang được dùng cho người anh em Suzuki XL7. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 4 cấp cùng hệ dẫn động bốn bánh bán thời gian AllGrip Pro với chế độ cầu chậm. Ngoài ra, xe còn có khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa 1 cầu và 2 cầu.

Trong năm 2024, người Việt đã mua tổng cộng 437 chiếc Suzuki Jimny. Con số này giảm xuống còn 271 xe trong năm 2025 và 82 chiếc trong 4 tháng đầu năm nay. Nhìn chung, với thiết kế như Mercedes-Benz G-Class thu nhỏ, khung gầm hình thang đúng chất SUV và khả năng off-road, Jimny là mẫu xe chỉ dành cho những ai muốn "đổi gió", trải nghiệm sự mới lạ thay vì cần phương tiện đi lại hàng ngày.

#Suzuki Jimny giảm giá tới 180 triệu #Đánh giá Suzuki Jimny #Suzuki Jimny xả hàng giảm giá #giá xe Suzuki Jimny 2026 #mua bán Suzuki Jimny #Suzuki Jimny đời 2024

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Suzuki Fronx ế ẩm, giảm giá "chạm đáy" giá chỉ còn từ 430 triệu đồng

Dù liên tục được ưu đãi giảm giá, Suzuki Fronx vẫn chưa tạo ra sự bứt phá về doanh số. Trong tháng 4/2026, mẫu xe này chỉ đạt 77 xe bán ra, thấp nhất phân khúc.

Video: Vinfast VF5 vs Suzuki Fronx dưới 600 triệu, mua xe nào cho đô thị?

Suzuki Fronx đang là một trong những mẫu SUV đô thị có mức giảm giá đáng chú ý trên thị trường hiện nay. Theo chia sẻ từ một tư vấn bán hàng tại đại lý Suzuki khu vực phía Nam, phiên bản Fronx GL tiêu chuẩn hiện được chào bán ở mức 430 triệu đồng.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Suzuki Jimny "đại hạ giá" tới 140 triệu tại đại lý Việt, cứu doanh số

Việc Suzuki Jimny giảm giá liên tục cho thấy áp lực "khó bán" của dòng xe này, đưa giá bán thực tế chỉ còn 649 triệu đồng là nỗ lực nhằm xả hàng tồn đang ế ẩm.

Video: Đánh giá ưu nhược điểm SUV cỡ nhỏ Suzuki Jimny tại Việt Nam.

Mẫu xe SUV cỡ nhỏ Suzuki Jimny hiện được giảm giá 140 triệu đồng tại một số đại lý chính hãng tại Việt Nam. Giá bán thực tế của mẫu SUV địa hình nhập Nhật này nay chỉ còn 649 triệu đồng tại đại lý. Giá niêm yết của nhà phân phối Việt Nam Suzuki đăng trên website chính hãng hiện đang là 789 triệu đồng.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Suzuki Fronx ế ẩm nhất phân khúc SUV hạng A tại Việt Nam tháng 3/2026

Doanh số phân khúc SUV cỡ A tháng 3 - Toyota Raize gây chú ý với tỷ lệ tăng trưởng nhưng vẫn bán kém VinFast VF5 và Kia Sonet, còn Suzuki Fronx ế đội sổ.

Video: SUV hạng A - Toyota Raize và Kia Sonet nên mua xe nào?

Trong tháng 3/2026 vừa qua, toàn bộ các mẫu xe trong phân khúc SUV hạng A đều tăng trưởng khá mạnh mẽ về mặt doanh số. Trong đó, tăng trưởng mạnh nhất chính là Toyota Raize với tỷ lệ cao hơn cả VinFast VF5.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

[INFOGRAPHIC] PocketBook InkPad One

[INFOGRAPHIC] PocketBook InkPad One

PocketBook InkPad One gây chú ý với màn hình E-Ink 10.3 inch siêu mỏng, thiết kế cao cấp, hỗ trợ hàng chục định dạng tài liệu nhưng nói không với Android.