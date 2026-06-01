Suzuki Jimny giảm tới 180 triệu mong thoát ế, vẫn đắt ngang Mitsubishi Xforce

Nguyên nhân mẫu SUV địa hình cỡ nhỏ Suzuki Jimny được giảm tới 180 triệu trong tháng 5/2026 là vì xe thuộc đời 2024 và được định giá cao, nhưng sức bán chậm.

VIdeo: Đánh giá Suzuki Jimny - Ưu, nhược điểm và khả năng offroad.

Trong nhiều tháng qua, Suzuki Jimny đã liên tục được hãng áp dụng chương trình ưu đãi chính hãng. Tuy nhiên, trong tháng 5/2026 này, xe còn được giảm giá kỷ lục tại đại lý. Cụ thể, trong tháng 5, Suzuki Jimny được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và tặng gói bảo dưỡng xe 6,5 năm có thể quy đổi sang tiền mặt. Tổng giá trị ưu đãi chính hãng của mẫu SUV cỡ nhỏ này lên đến 120 triệu đồng.

Chưa dừng ở đó, các đại lý còn áp dụng thêm chương trình giảm giá riêng cho mẫu xe này với mức từ 30-50 triệu đồng. Tổng mức ưu đãi của Suzuki Jimny, cộng cả chính sách của hãng và đại lý, có thể lên đến 180 triệu đồng. Điều này đưa giá bán thực tế của mẫu xe nhà Suzuki xuống chỉ còn 609 triệu đồng, tương đương SUV cỡ B như Kia Seltos, Hyundai Creta hay Mitsubishi Xforce.

Nguyên nhân Suzuki Jimny được giảm giá mạnh trong tháng 5/2026 là vì xe thuộc đời 2024 và sức bán chậm. Đây rõ ràng là động thái nhằm giải phóng hàng tồn của hãng và đại lý.

Lần đầu tiên được bán ở Việt Nam vào tháng 3/2024, Suzuki Jimny kén khách vì giá cao, khởi điểm từ 789 triệu đồng. Một phần dẫn đến giá bán kém hấp dẫn này là vì xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.

Tuy có giá tương đương các mẫu SUV cỡ C ở Việt Nam nhưng Suzuki Jimny lại sở hữu kích thước nhỏ, nội thất chỉ 4 chỗ ngồi và trang bị tiện nghi, an toàn khá cơ bản. Theo đó, xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt chỉ 3.480 x 1.645 x 1.720 mm và chiều dài cơ sở 2.250 mm.

Những trang bị nổi bật nhất của Suzuki Jimny ở Việt Nam gồm có đèn pha LED, vành hợp kim 15 inch, lốp dự phòng nằm trên cửa cốp, bảng đồng hồ analog với màn hình đa thông tin nhỏ, thanh nắm dành cho hành khách phía trước trên mặt táp-lô, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, Autolink, USB, Bluetooth Control Music Play,...

Nguồn cung cấp sức mạnh cho Suzuki Jimny là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 101 mã lực và mô-men xoắn cực đại 130 Nm. Đây cũng là động cơ hiện đang được dùng cho người anh em Suzuki XL7. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 4 cấp cùng hệ dẫn động bốn bánh bán thời gian AllGrip Pro với chế độ cầu chậm. Ngoài ra, xe còn có khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa 1 cầu và 2 cầu.

Trong năm 2024, người Việt đã mua tổng cộng 437 chiếc Suzuki Jimny. Con số này giảm xuống còn 271 xe trong năm 2025 và 82 chiếc trong 4 tháng đầu năm nay. Nhìn chung, với thiết kế như Mercedes-Benz G-Class thu nhỏ, khung gầm hình thang đúng chất SUV và khả năng off-road, Jimny là mẫu xe chỉ dành cho những ai muốn "đổi gió", trải nghiệm sự mới lạ thay vì cần phương tiện đi lại hàng ngày.