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[GALLERY] PocketBook InkPad One: Máy đọc sách 10,3 inch đáng mua?

Số hóa - Xe

[GALLERY] PocketBook InkPad One: Máy đọc sách 10,3 inch đáng mua?

PocketBook InkPad One gây chú ý với màn hình E-Ink Mobius 10,3 inch, thiết kế siêu mỏng nhẹ, pin nhiều tuần và khả năng kiêm nhiệm sổ tay điện tử.

Thiên Trang (TH)
PocketBook InkPad One đang nổi lên như một lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc máy đọc sách màn hình lớn nhờ sự kết hợp giữa thiết kế mỏng nhẹ, màn hình E-Ink Mobius 10,3 inch và khả năng ghi chú cơ bản, đáp ứng tốt nhu cầu đọc tài liệu, sách điện tử cũng như truyện tranh của người dùng hiện đại. (Ảnh: Genk)
PocketBook InkPad One đang nổi lên như một lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc máy đọc sách màn hình lớn nhờ sự kết hợp giữa thiết kế mỏng nhẹ, màn hình E-Ink Mobius 10,3 inch và khả năng ghi chú cơ bản, đáp ứng tốt nhu cầu đọc tài liệu, sách điện tử cũng như truyện tranh của người dùng hiện đại. (Ảnh: Genk)
Điểm nổi bật nhất của PocketBook InkPad One nằm ở màn hình E-Ink Mobius sử dụng nền nhựa thay vì kính truyền thống, giúp thiết bị nhẹ hơn, bền hơn và giảm nguy cơ nứt vỡ khi sử dụng hằng ngày, đồng thời độ phân giải 1404 x 1872 pixel cùng mật độ điểm ảnh 226 ppi vẫn mang lại khả năng hiển thị văn bản rõ ràng, ít hiện tượng răng cưa và tạo cảm giác đọc gần giống giấy thật.(Ảnh: Genk)
Điểm nổi bật nhất của PocketBook InkPad One nằm ở màn hình E-Ink Mobius sử dụng nền nhựa thay vì kính truyền thống, giúp thiết bị nhẹ hơn, bền hơn và giảm nguy cơ nứt vỡ khi sử dụng hằng ngày, đồng thời độ phân giải 1404 x 1872 pixel cùng mật độ điểm ảnh 226 ppi vẫn mang lại khả năng hiển thị văn bản rõ ràng, ít hiện tượng răng cưa và tạo cảm giác đọc gần giống giấy thật.(Ảnh: Genk)
Máy sở hữu kích thước 24,4 x 17,3 x 0,5 cm và trọng lượng khoảng 400 gram, kết hợp khung viền nhôm cao cấp giúp sản phẩm vừa sang trọng vừa thuận tiện mang theo trong balo hoặc túi xách, đặc biệt phù hợp với người thường xuyên đọc giáo trình, tài liệu PDF hoặc truyện tranh có nhiều hình ảnh.(Ảnh: Genk)
Máy sở hữu kích thước 24,4 x 17,3 x 0,5 cm và trọng lượng khoảng 400 gram, kết hợp khung viền nhôm cao cấp giúp sản phẩm vừa sang trọng vừa thuận tiện mang theo trong balo hoặc túi xách, đặc biệt phù hợp với người thường xuyên đọc giáo trình, tài liệu PDF hoặc truyện tranh có nhiều hình ảnh.(Ảnh: Genk)
Khác với nhiều đối thủ chạy Android, PocketBook InkPad One sử dụng hệ điều hành Linux tối giản, mang đến giao diện nhẹ nhàng, ít gây phân tâm và hoạt động ổn định với bộ xử lý lõi tứ 1,8 GHz cùng 2 GB RAM, đủ đáp ứng các tác vụ đọc sách, lật trang và ghi chú mà không gặp nhiều trở ngại.(Ảnh: Genk)
Khác với nhiều đối thủ chạy Android, PocketBook InkPad One sử dụng hệ điều hành Linux tối giản, mang đến giao diện nhẹ nhàng, ít gây phân tâm và hoạt động ổn định với bộ xử lý lõi tứ 1,8 GHz cùng 2 GB RAM, đủ đáp ứng các tác vụ đọc sách, lật trang và ghi chú mà không gặp nhiều trở ngại.(Ảnh: Genk)
Về khả năng lưu trữ, thiết bị được trang bị bộ nhớ trong 32 GB, hỗ trợ tới 25 định dạng tệp phổ biến như EPUB, PDF, FB2, AZW, CBR hay CBZ, đồng thời cho phép đồng bộ dữ liệu linh hoạt thông qua PocketBook Cloud, Dropbox, email hoặc kết nối trực tiếp bằng cáp USB-C.(Ảnh: Genk)
Về khả năng lưu trữ, thiết bị được trang bị bộ nhớ trong 32 GB, hỗ trợ tới 25 định dạng tệp phổ biến như EPUB, PDF, FB2, AZW, CBR hay CBZ, đồng thời cho phép đồng bộ dữ liệu linh hoạt thông qua PocketBook Cloud, Dropbox, email hoặc kết nối trực tiếp bằng cáp USB-C.(Ảnh: Genk)
Một trong những ưu điểm đáng giá nhất của PocketBook InkPad One là thời lượng pin ấn tượng khi có thể hoạt động liên tục từ hai đến ba tuần trong điều kiện sử dụng thực tế, vượt trội so với nhiều mẫu máy đọc sách Android hiện nay và đặc biệt phù hợp cho những chuyến công tác hoặc du lịch dài ngày.(Ảnh: Genk)
Một trong những ưu điểm đáng giá nhất của PocketBook InkPad One là thời lượng pin ấn tượng khi có thể hoạt động liên tục từ hai đến ba tuần trong điều kiện sử dụng thực tế, vượt trội so với nhiều mẫu máy đọc sách Android hiện nay và đặc biệt phù hợp cho những chuyến công tác hoặc du lịch dài ngày.(Ảnh: Genk)
Khả năng đọc sách trên màn hình lớn 10,3 inch mang lại trải nghiệm thoải mái hơn đáng kể khi xử lý tài liệu PDF, trong khi hệ thống đèn nền có thể tự động điều chỉnh độ sáng và nhiệt độ màu giúp giảm mỏi mắt khi đọc vào buổi tối, đồng thời tính năng chuyển văn bản thành giọng nói hỗ trợ tiếng Việt cũng là điểm cộng đáng chú ý.(Ảnh: Genk)
Khả năng đọc sách trên màn hình lớn 10,3 inch mang lại trải nghiệm thoải mái hơn đáng kể khi xử lý tài liệu PDF, trong khi hệ thống đèn nền có thể tự động điều chỉnh độ sáng và nhiệt độ màu giúp giảm mỏi mắt khi đọc vào buổi tối, đồng thời tính năng chuyển văn bản thành giọng nói hỗ trợ tiếng Việt cũng là điểm cộng đáng chú ý.(Ảnh: Genk)
Dù vẫn còn một số hạn chế như trải nghiệm ghi chú chưa thực sự xuất sắc, độ trễ bút cảm ứng còn tương đối rõ và phần mềm ghi chú chưa phong phú như các đối thủ từ Boox, PocketBook InkPad One vẫn là một trong những máy đọc sách màn hình lớn đáng cân nhắc nhất hiện nay nhờ thiết kế bền bỉ, pin lâu, khả năng hỗ trợ nhiều định dạng sách và mức giá dễ tiếp cận hơn so với nhiều sản phẩm cao cấp cùng phân khúc.(Ảnh: Genk)
Dù vẫn còn một số hạn chế như trải nghiệm ghi chú chưa thực sự xuất sắc, độ trễ bút cảm ứng còn tương đối rõ và phần mềm ghi chú chưa phong phú như các đối thủ từ Boox, PocketBook InkPad One vẫn là một trong những máy đọc sách màn hình lớn đáng cân nhắc nhất hiện nay nhờ thiết kế bền bỉ, pin lâu, khả năng hỗ trợ nhiều định dạng sách và mức giá dễ tiếp cận hơn so với nhiều sản phẩm cao cấp cùng phân khúc.(Ảnh: Genk)
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Thiên Trang (TH)
#máy đọc sách #PocketBook #InkPad One #màn hình lớn #đọc sách điện tử #thiết bị đọc sách

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