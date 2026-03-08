Hà Nội

[INFOGRAPHIC] Xteink X4, “Thẻ thang máy” biết đọc sách giá 1,5 triệu đồng

Số hóa - Xe

Xteink X4 gây chú ý nhờ thiết kế siêu nhỏ như thẻ từ, nhưng loạt hạn chế về màn hình, thao tác và hiệu năng khiến giá 1,5 triệu đồng trở nên khó thuyết phục.

Thiên Trang
#Xteink X4 #thẻ thang máy #thiết kế nhỏ gọn #hiệu năng #giá thành

