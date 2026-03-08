[INFOGRAPHIC] Xteink X4, “Thẻ thang máy” biết đọc sách giá 1,5 triệu đồng

Xteink X4 gây chú ý nhờ thiết kế siêu nhỏ như thẻ từ, nhưng loạt hạn chế về màn hình, thao tác và hiệu năng khiến giá 1,5 triệu đồng trở nên khó thuyết phục.
Phát hiện các đầu tượng nghi lễ cổ đại và 200 công trình kiến trúc ở vùng Amazon của Peru, chúng ẩn chứa nhiều bí ẩn thú vị.
Elon Musk hình dung tương lai nơi con người không cần làm việc, tiền bạc vô nghĩa và robot nhiều hơn dân số, gọi đó là “sự dồi dào bền vững”.
BYD Seal 08 2026 được trang bị công nghệ sạc siêu nhanh megawatt, pin Blade thế hệ thứ hai, hệ thống đánh lái bánh sau và kiểm soát thân xe thông minh DiSus-A.
GIO MOBI vừa ra mắt xe điện Go Easy, Go Venture, Go Joy tại Việt Nam. Đây là những mẫu xe giúp người dùng di chuyển trong sân golf, du lịch và khu công nghiệp.
Skoda đang mở rộng dòng xe điện của mình tại Úc với các mẫu Octavia Select Hybrid mới, Octavia Wagon Hybrid và Superb PHEV.
Người tiêu dùng Việt Nam chuộng các dòng máy đa năng, công nghệ cao, kết nối smart-home, giúp kiểm soát không khí tốt hơn trong mùa nồm năm nay.
Mẫu Land Rover Defender Sport 2027 mới sẽ ra mắt vào năm tới, đây là mẫu xe SUV địa hình nhỏ nhất và cũng là mẫu xe điện đầu tiên trong dòng Defender.
Ngày càng có nhiều ý kiến phản đối các thiết bị ghi hình và ghi âm liên tục xâm phạm quyền riêng tư, ứng dụng này giúp bạn phát hiện chúng.
Honda Việt Nam vừa cho ra mắt bộ đôi xe tay ga Air Blade 125 phiên bản đặc biệt với bộ tem siêu anh hùng của Marvel, giới hạn chỉ 4.000 chiếc.
Anthropic bị liệt vào danh sách các tổ chức gây “rủi ro chuỗi cung ứng đối với an ninh quốc gia” khi không đồng ý để chính phủ Mỹ toàn quyền truy cập AI Claude.
Hàng loạt mẫu xe Kia đang được áp dụng chương trình ưu đãi trong tháng 3/2026, nổi bật là bộ ba SUV đô thị Seltos, Sonet và Carens với mức giảm giá đáng chú ý.
Trước đó, chiếc xe siêu sang mui trần SL đầu tiên mang thương hiệu Mercedes-Maybach sở hữu động cơ V8, công suất 577 mã lực được dự kiến có giá từ 18 tỷ đồng.
MacBook Pro 14 inch và 16 inch mới dùng chip M5 Pro và M5 Max, nâng cấp mạnh về hiệu năng CPU, GPU, AI và tốc độ SSD, giá tại Việt Nam từ 59,999 triệu đồng.
Acerpure COZY F2 mang đến trải nghiệm vận hành êm ái, tiết kiệm điện và phù hợp xu hướng sống yên tĩnh trong hệ sinh thái smart home hiện đại.
Apple giới thiệu mẫu laptop hoàn toàn mới là MacBook Neo sử dụng chip A18 Pro, bốn lựa chọn màu sắc và giá khởi điểm chỉ từ 16,5 triệu đồng.
Samsung Galaxy S26 Ultra vừa được mở bán tại Việt Nam với hàng loạt nâng cấp mạnh mẽ.
Benj Edwards, cây bút kỳ cựu của Ars Technica, bị sa thải sau khi dùng trích dẫn do AI bịa ra trong bài viết về sự cố công nghệ.
Chiếc Lamborghini Murcielago LP640 Roadster đời 2008 này sở hữu ngoại thất màu Bianco Isis, nội thất bọc da đen trắng và chỉ mới chạy 13.000 dặm.
Tại MWC 2026, Tecno giới thiệu một mẫu điện thoại siêu mỏng 4.9mm với ..một trời phụ kiện xịn gắn thêm.
Google đã bắt đầu triển khai cảnh báo trên cửa hàng Play Store nhằm thông báo cho người dùng về những ứng dụng gây hao pin quá mức.
Bán hơn 39.000 xe trong tháng đầu năm 2026, Xiaomi YU7 là chìa khóa giúp hãng đạt doanh số cao và mở rộng chiến lược ra quốc tế.