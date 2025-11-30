Hà Nội

Phạm Hương khoe cuộc sống bình yên ở trời Tây

Giải trí

Phạm Hương khoe cuộc sống bình yên ở trời Tây

Phạm Hương- Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 sang Mỹ sinh sống từ năm 2018. Mới đây, cô chia sẻ hình ảnh tổ chức tiệc tại biệt thự.

Trên trang cá nhân, Phạm Hương đăng tải hình ảnh tổ chức tiệc mừng Lễ Tạ ơn ở Mỹ. Nàng hậu ăn mặc sang trọng, đầy tươi tắn trong bữa tiệc.
Phạm Hương chuẩn bị bàn tiệc thịnh soạn trong căn bếp tiện nghi trong biệt thự vườn rộng 1000m2 ở Mỹ.
Sang Mỹ định cư từ năm 2018, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 thường xuyên mở tiệc thịnh soạn mỗi dịp lễ, cùng ăn uống với gia đình, bạn bè.
Người đẹp không ít lần khoe món ăn do bản thân thực hiện.
Phong cách thời trang của Phạm Hương sang trọng, thời thượng trong nhiều năm qua.
Golf là một trong những môn thể thao mà Hoa hậu Phạm Hương yêu thích. Cô thường xuyên đăng tải các video hoặc hình ảnh trên sân golf. Phạm Hương thường diện các loại váy ngắn hoặc quần bó sát, áo polo, đi kèm với mũ lưỡi trai.
Cô vẫn duy trì tương tác với người hâm mộ Việt Nam thông qua trang cá nhân Instagram .
Phạm Hương cập nhật hình ảnh tập yoga trong biệt thự.
Nàng hậu mở cửa hàng hoa từ năm 2023. Trên trang cá nhân, Phạm Hương thường xuyên khoe thành quả cắm hoa cho các khách hàng.
Theo Vietnamnet, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 mong muốn mở nhiều chi nhánh cửa hàng hoa trong tương lai.
Tháng 10/2025, Phạm Hương đăng tải hình ảnh cũ, kỷ niệm 1 thập kỷ giành vương miện. Sau Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, cô thi Miss Universe 2015. Dù không vào top, Phạm Hương vẫn gây ấn tượng bởi tạo được sức hút với truyền thông quốc tế.
Phạm Hương có hai con trai. Về bố của hai con, nàng hậu giữ kín danh tính. Vào năm 2022, Phạm Hương và nửa kia đã về Việt Nam chụp ảnh cưới.
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: Instagram Phạm Hương)
#Phạm Hương #Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam #Hoa hậu Phạm Hương #con trai Phạm Hương

