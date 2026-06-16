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[GALLERY] NVIDIA tung RTX Spark, thách thức laptop AI truyền thống

Số hóa - Xe

[GALLERY] NVIDIA tung RTX Spark, thách thức laptop AI truyền thống

RTX Spark kết hợp CPU Arm, GPU Blackwell và bộ nhớ hợp nhất 128GB, hứa hẹn mang sức mạnh AI khổng lồ lên những mẫu laptop siêu mỏng.

Thiên Trang (th)
NVIDIA vừa gây chú ý tại Computex 2026 khi chính thức giới thiệu RTX Spark, nền tảng máy tính mới dựa trên kiến trúc Arm được thiết kế dành cho thế hệ laptop AI siêu mỏng, mở ra cuộc cạnh tranh mới trên thị trường máy tính cá nhân vốn đang chứng kiến làn sóng bùng nổ của các thiết bị tích hợp trí tuệ nhân tạo.
NVIDIA vừa gây chú ý tại Computex 2026 khi chính thức giới thiệu RTX Spark, nền tảng máy tính mới dựa trên kiến trúc Arm được thiết kế dành cho thế hệ laptop AI siêu mỏng, mở ra cuộc cạnh tranh mới trên thị trường máy tính cá nhân vốn đang chứng kiến làn sóng bùng nổ của các thiết bị tích hợp trí tuệ nhân tạo.
Theo công bố của CEO Jensen Huang, RTX Spark kết hợp CPU NVIDIA Grace, GPU RTX Blackwell cùng bộ nhớ hợp nhất dung lượng lớn trong một nền tảng duy nhất, hướng tới việc mang hiệu năng xử lý AI và đồ họa cao cấp lên các thiết bị có thiết kế mỏng nhẹ chỉ khoảng 14 mm.
Theo công bố của CEO Jensen Huang, RTX Spark kết hợp CPU NVIDIA Grace, GPU RTX Blackwell cùng bộ nhớ hợp nhất dung lượng lớn trong một nền tảng duy nhất, hướng tới việc mang hiệu năng xử lý AI và đồ họa cao cấp lên các thiết bị có thiết kế mỏng nhẹ chỉ khoảng 14 mm.
Điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm ở bộ vi xử lý Arm 20 nhân được NVIDIA phát triển cùng MediaTek, bao gồm 10 nhân hiệu năng cao Cortex-X925 và 10 nhân tiết kiệm điện Cortex-A725, cho thấy hãng đang áp dụng những công nghệ từng thành công trên smartphone cao cấp để tái định nghĩa trải nghiệm máy tính cá nhân trong kỷ nguyên AI.
Điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm ở bộ vi xử lý Arm 20 nhân được NVIDIA phát triển cùng MediaTek, bao gồm 10 nhân hiệu năng cao Cortex-X925 và 10 nhân tiết kiệm điện Cortex-A725, cho thấy hãng đang áp dụng những công nghệ từng thành công trên smartphone cao cấp để tái định nghĩa trải nghiệm máy tính cá nhân trong kỷ nguyên AI.
Ở mảng đồ họa, RTX Spark được trang bị GPU Blackwell với 6.144 nhân CUDA cùng Tensor Core thế hệ thứ năm, cho phép đạt hiệu năng AI lên tới 1 PFLOP, một con số vốn chỉ xuất hiện trên các hệ thống máy chủ hoặc máy trạm chuyên dụng trước đây, nay được NVIDIA đưa xuống một nền tảng có kích thước nhỏ gọn hơn rất nhiều.
Ở mảng đồ họa, RTX Spark được trang bị GPU Blackwell với 6.144 nhân CUDA cùng Tensor Core thế hệ thứ năm, cho phép đạt hiệu năng AI lên tới 1 PFLOP, một con số vốn chỉ xuất hiện trên các hệ thống máy chủ hoặc máy trạm chuyên dụng trước đây, nay được NVIDIA đưa xuống một nền tảng có kích thước nhỏ gọn hơn rất nhiều.
Bên cạnh sức mạnh xử lý, NVIDIA còn tạo khác biệt bằng kiến trúc bộ nhớ hợp nhất lên tới 128GB LPDDR5X, cho phép CPU và GPU cùng truy cập một vùng nhớ chung thay vì tách biệt như các hệ thống truyền thống, giúp tăng hiệu quả xử lý dữ liệu AI và giảm độ trễ trong các tác vụ phức tạp.
Bên cạnh sức mạnh xử lý, NVIDIA còn tạo khác biệt bằng kiến trúc bộ nhớ hợp nhất lên tới 128GB LPDDR5X, cho phép CPU và GPU cùng truy cập một vùng nhớ chung thay vì tách biệt như các hệ thống truyền thống, giúp tăng hiệu quả xử lý dữ liệu AI và giảm độ trễ trong các tác vụ phức tạp.
Không chỉ dựa vào phần cứng, RTX Spark còn được hưởng lợi từ hệ sinh thái phần mềm đồ sộ của NVIDIA với các công nghệ quen thuộc như CUDA, TensorRT, DLSS, Reflex, Ray Tracing và toàn bộ nền tảng RTX, qua đó giải quyết một trong những hạn chế lớn nhất từng khiến nhiều thiết bị Windows on Arm gặp khó khăn là vấn đề tương thích phần mềm.
Không chỉ dựa vào phần cứng, RTX Spark còn được hưởng lợi từ hệ sinh thái phần mềm đồ sộ của NVIDIA với các công nghệ quen thuộc như CUDA, TensorRT, DLSS, Reflex, Ray Tracing và toàn bộ nền tảng RTX, qua đó giải quyết một trong những hạn chế lớn nhất từng khiến nhiều thiết bị Windows on Arm gặp khó khăn là vấn đề tương thích phần mềm.
Trong buổi trình diễn, NVIDIA tập trung nhấn mạnh khả năng xử lý AI của RTX Spark, nhưng hãng cũng khẳng định nền tảng mới vẫn đủ sức đáp ứng nhu cầu chơi game cao cấp, sáng tạo nội dung và làm việc chuyên nghiệp trên những mẫu laptop có thiết kế mỏng nhẹ hơn đáng kể so với các dòng máy gaming truyền thống hiện nay.
Trong buổi trình diễn, NVIDIA tập trung nhấn mạnh khả năng xử lý AI của RTX Spark, nhưng hãng cũng khẳng định nền tảng mới vẫn đủ sức đáp ứng nhu cầu chơi game cao cấp, sáng tạo nội dung và làm việc chuyên nghiệp trên những mẫu laptop có thiết kế mỏng nhẹ hơn đáng kể so với các dòng máy gaming truyền thống hiện nay.
Theo kế hoạch, các sản phẩm đầu tiên sử dụng RTX Spark sẽ xuất hiện trên thị trường vào cuối năm nay từ các thương hiệu lớn như ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI và dòng Surface của Microsoft, hứa hẹn tạo nên một cuộc đua mới giữa laptop AI dùng kiến trúc Arm và những hệ thống x86 truyền thống trong giai đoạn chuyển đổi công nghệ đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn ngành PC.
Theo kế hoạch, các sản phẩm đầu tiên sử dụng RTX Spark sẽ xuất hiện trên thị trường vào cuối năm nay từ các thương hiệu lớn như ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI và dòng Surface của Microsoft, hứa hẹn tạo nên một cuộc đua mới giữa laptop AI dùng kiến trúc Arm và những hệ thống x86 truyền thống trong giai đoạn chuyển đổi công nghệ đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn ngành PC.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình.
Thiên Trang (th)
#NVIDIA #RTX Spark #Laptop AI #Arm #GPU Blackwell #bộ nhớ hợp nhất

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