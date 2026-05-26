[GALLERY] AI làm nghẽn TSMC, loạt liên minh chip đảo chiều

Cơn sốt AI và nhu cầu chip từ NVIDIA đang khiến TSMC quá tải, buộc Apple, AMD, Tesla và Intel tạo nên các liên minh công nghệ bất ngờ.

Thiên Trang (TH)
Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang khiến toàn bộ chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu rơi vào trạng thái căng thẳng chưa từng có, đặc biệt khi nhu cầu chip AI từ NVIDIA tăng mạnh và gần như làm nghẽn công suất sản xuất tiên tiến của TSMC.
Trong bối cảnh năng lực sản xuất chip 2nm của TSMC được cho là đã kín lịch tới tận năm 2028, hàng loạt “liên minh công nghệ lạ” bắt đầu xuất hiện khi các hãng lớn buộc phải tìm đường giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng truyền thống.
Apple được cho là đang cân nhắc sử dụng tiến trình Intel 18A-P cho các sản phẩm tương lai, trong khi Tesla cũng thảo luận khả năng dùng tiến trình Intel 14A cho dự án AI Terafab quy mô lớn của mình.
Ở chiều ngược lại, AMD đang mở rộng hợp tác với Samsung không chỉ ở mảng bộ nhớ AI HBM4 mà còn có thể giao cho Samsung sản xuất CPU 2nm thế hệ mới trong tương lai.
Sự thay đổi này phản ánh một thực tế rằng AI hiện không còn chỉ là cuộc đua phần mềm hay mô hình ngôn ngữ lớn, mà đã trở thành cuộc chiến giành quyền tiếp cận wafer, packaging tiên tiến, bộ nhớ HBM và năng lực sản xuất chip toàn cầu.
Ngay cả Intel, cái tên từng bị xem là chậm chân trong cuộc đua AI, giờ đây cũng bất ngờ quay lại trung tâm ngành công nghệ khi nhiều công ty lớn phải tìm thêm năng lực sản xuất ngoài TSMC để tránh nguy cơ thiếu chip kéo dài.
Theo nhiều nguồn tin trong ngành, không chỉ Apple hay Tesla mà cả NVIDIA, Broadcom và AMD đều đã thử nghiệm các tiến trình mới của Intel Foundry, cho thấy thị trường đang khát công suất bán dẫn đến mức mọi lựa chọn đều trở nên giá trị.
Giới phân tích nhận định cơn sốt AI đang làm thay đổi hoàn toàn bản đồ ngành chip toàn cầu, nơi những đối thủ từng cạnh tranh khốc liệt giờ phải hợp tác để tồn tại trong cuộc đua hạ tầng AI trị giá hàng nghìn tỷ USD.
