[GALLERY] Nissan Z 2027 ra mắt - thêm bản số sàn, tăng giá 40 triệu đồng

Nissan vừa ra mắt phiên bản nâng cấp cho mẫu xe thể thao Z. Đây là lần đầu tiên dòng xe mang mã thân RZ34 được tinh chỉnh kể từ khi ra mắt toàn cầu năm 2022.