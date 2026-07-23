Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Nissan Z 2027 ra mắt - thêm bản số sàn, tăng giá 40 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Nissan Z 2027 ra mắt - thêm bản số sàn, tăng giá 40 triệu đồng

Nissan vừa ra mắt phiên bản nâng cấp cho mẫu xe thể thao Z. Đây là lần đầu tiên dòng xe mang mã thân RZ34 được tinh chỉnh kể từ khi ra mắt toàn cầu năm 2022.

Tâm Võ
Ở đợt nâng cấp giữa vòng đời (facelift) này, tất cả các phiên bản của Nissan Z 2027 đều ghi nhận mức tăng giá đồng nhất 1.510 USD (khoảng 39,76 triệu đồng), đi kèm một số tinh chỉnh về thiết kế ngoại thất, trang bị tiện nghi và bổ sung hộp số sàn cho bản hiệu năng cao Nismo.
Ở đợt nâng cấp giữa vòng đời (facelift) này, tất cả các phiên bản của Nissan Z 2027 đều ghi nhận mức tăng giá đồng nhất 1.510 USD (khoảng 39,76 triệu đồng), đi kèm một số tinh chỉnh về thiết kế ngoại thất, trang bị tiện nghi và bổ sung hộp số sàn cho bản hiệu năng cao Nismo.
Theo kế hoạch, Nissan Z 2027 sẽ được mở bán trong mùa hè năm nay tại Mỹ. Phiên bản tiêu chuẩn có giá khởi điểm từ 44.480 USD (khoảng 1,17 tỷ đồng). Những thay đổi trên mẫu xe này chủ yếu tập trung ở phần đầu xe. Mẫu coupe được thiết kế lại cản trước và lưới tản nhiệt nhằm mang đến diện mạo mới, trong khi logo Nissan phía trước được thay bằng biểu tượng "Z".
Theo kế hoạch, Nissan Z 2027 sẽ được mở bán trong mùa hè năm nay tại Mỹ. Phiên bản tiêu chuẩn có giá khởi điểm từ 44.480 USD (khoảng 1,17 tỷ đồng). Những thay đổi trên mẫu xe này chủ yếu tập trung ở phần đầu xe. Mẫu coupe được thiết kế lại cản trước và lưới tản nhiệt nhằm mang đến diện mạo mới, trong khi logo Nissan phía trước được thay bằng biểu tượng "Z".
Hãng cũng bổ sung màu sơn ngoại thất Shinkai Green Pearl Metallic vào danh mục tùy chọn. Ngoài ra, bình nhiên liệu được thiết kế lại nhằm đảm bảo nguồn cung nhiên liệu ổn định hơn khi xe vận hành trên đường đua. Phiên bản Z Performance có giá từ 54.480 USD (tương đương 1,43 tỷ đồng).
Hãng cũng bổ sung màu sơn ngoại thất Shinkai Green Pearl Metallic vào danh mục tùy chọn. Ngoài ra, bình nhiên liệu được thiết kế lại nhằm đảm bảo nguồn cung nhiên liệu ổn định hơn khi xe vận hành trên đường đua. Phiên bản Z Performance có giá từ 54.480 USD (tương đương 1,43 tỷ đồng).
Bên cạnh bộ mâm rèn 19 inch với chấu sơn đen và viền phay kim cương, phiên bản này được trang bị thêm sạc không dây chuẩn Qi2. Nissan cũng nâng cấp giảm xóc với kích thước lớn hơn nhằm cải thiện khả năng hấp thụ dao động và tăng sự êm ái trong quá trình vận hành. Khoang nội thất đồng thời có thêm tùy chọn phối màu nâu, thay cho tông màu đen quen thuộc.
Bên cạnh bộ mâm rèn 19 inch với chấu sơn đen và viền phay kim cương, phiên bản này được trang bị thêm sạc không dây chuẩn Qi2. Nissan cũng nâng cấp giảm xóc với kích thước lớn hơn nhằm cải thiện khả năng hấp thụ dao động và tăng sự êm ái trong quá trình vận hành. Khoang nội thất đồng thời có thêm tùy chọn phối màu nâu, thay cho tông màu đen quen thuộc.
Điểm đáng chú ý nhất trên Nissan Z 2027 nằm ở phiên bản hiệu suất cao Nismo. Mẫu xe có giá khởi điểm 67.260 USD (khoảng 1,77 tỷ đồng) và lần đầu được trang bị hộp số sàn 6 cấp mà không phát sinh thêm chi phí so với phiên bản số tự động.
Điểm đáng chú ý nhất trên Nissan Z 2027 nằm ở phiên bản hiệu suất cao Nismo. Mẫu xe có giá khởi điểm 67.260 USD (khoảng 1,77 tỷ đồng) và lần đầu được trang bị hộp số sàn 6 cấp mà không phát sinh thêm chi phí so với phiên bản số tự động.
Theo Nissan, hộp số mới được phát triển riêng cho Z Nismo với bộ ly hợp nâng cấp và tỷ số cần số mới, giúp hành trình sang số ngắn hơn và mang lại cảm giác chuyển số chính xác hơn.
Theo Nissan, hộp số mới được phát triển riêng cho Z Nismo với bộ ly hợp nâng cấp và tỷ số cần số mới, giúp hành trình sang số ngắn hơn và mang lại cảm giác chuyển số chính xác hơn.
Để phù hợp với hộp số sàn, phản hồi chân ga cũng được tinh chỉnh, đồng thời hệ thống tăng cường âm thanh chủ động (Active Sound Enhancement) và khử tiếng ồn chủ động (Active Noise Cancellation) được hiệu chỉnh lại.
Để phù hợp với hộp số sàn, phản hồi chân ga cũng được tinh chỉnh, đồng thời hệ thống tăng cường âm thanh chủ động (Active Sound Enhancement) và khử tiếng ồn chủ động (Active Noise Cancellation) được hiệu chỉnh lại.
Ngoài hộp số mới, Z Nismo còn sở hữu hệ thống phanh trước lấy từ Nissan GT-R với đĩa phanh hai mảnh bằng sắt và nhôm. Thiết kế này giúp giảm khoảng 8,6 kg khối lượng, đồng thời cải thiện khả năng tản nhiệt khi vận hành ở cường độ cao. Hệ thống treo và vô-lăng cũng được Nissan tinh chỉnh nhằm nâng cao khả năng kiểm soát và cảm giác lái.
Ngoài hộp số mới, Z Nismo còn sở hữu hệ thống phanh trước lấy từ Nissan GT-R với đĩa phanh hai mảnh bằng sắt và nhôm. Thiết kế này giúp giảm khoảng 8,6 kg khối lượng, đồng thời cải thiện khả năng tản nhiệt khi vận hành ở cường độ cao. Hệ thống treo và vô-lăng cũng được Nissan tinh chỉnh nhằm nâng cao khả năng kiểm soát và cảm giác lái.
Nissan tiếp tục trang bị cho Z 2027 động cơ V6 tăng áp kép dung tích 3.0L. Trên các phiên bản tiêu chuẩn, động cơ sản sinh công suất 400 mã lực và mô-men xoắn cực đại 474 Nm. Riêng bản Z Nismo được nâng công suất lên 420 mã lực và mô-men xoắn đạt 520 Nm, tiếp tục là phiên bản mạnh nhất trong dòng sản phẩm Nissan Z.
Nissan tiếp tục trang bị cho Z 2027 động cơ V6 tăng áp kép dung tích 3.0L. Trên các phiên bản tiêu chuẩn, động cơ sản sinh công suất 400 mã lực và mô-men xoắn cực đại 474 Nm. Riêng bản Z Nismo được nâng công suất lên 420 mã lực và mô-men xoắn đạt 520 Nm, tiếp tục là phiên bản mạnh nhất trong dòng sản phẩm Nissan Z.
Video: Giới thiệu mẫu xe thể thao Nissan Z 2027 bản nâng cấp.
Tâm Võ
#Nissan Z 2027 ra mắt #Nissan Z 2027 #bản số sàn #động cơ V6 #Nismo #xe thể thao

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT