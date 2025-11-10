Trâm Anh trở lại với diện mạo tươi trẻ sau thời gian 'ở ẩn'

Hà Nội

Sau nhiều ồn ào, Trâm Anh xuất hiện tại sự kiện, gây chú ý bởi vẻ ngoài trẻ trung và phong cách thời trang kín đáo, chuyển hướng sang kinh doanh làm đẹp.

Thiên Anh
Trong vài năm trở lại đây Trâm Anh (tên đầy đủ Đỗ Thị Trâm Anh) hoàn toàn vắng bóng ở cả mạng xã hội lẫn đời thường. Bởi thế, lần xuất hiện gần đây nhất của nàng hot girl gốc Thanh Hóa tại một sự kiện pickleball ở TP HCM hôm 8/11, khiến nhiều người bất ngờ.
Thậm chí, có nhiều người nhìn thấy quen quen nhưng phải nghĩ mãi mới gọi được tên Trâm Anh vì cô nàng đã "ở ẩn" được một thời gian dài.
Cụ thể, tài khoản Instagram và Facebook của Trâm Anh đều không thể tìm thấy, còn TikTok bài đăng gần đây nhất là từ tháng 4/2024. Bởi thế, lần xuất hiện này nhanh chóng nhận về nhiều sự quan tâm, bàn tán.
Gây chú ý nhất vẫn là diện mạo của hot girl từng “làm mưa làm gió” một thời. Ở tuổi 30, Trâm Anh gần như không thay đổ, với gương mặt trẻ trung, vóc dáng gọn gàng.
Trâm Anh trang điểm nhẹ, trang phục thể thao tôn dáng theo đúng chuẩn “mỹ nhân sân pickleball”, cô nàng trở thành tâm điểm ở khu vực tập luyện.
Nhiều người còn nhận xét gu thời trang hiện tại của Trâm Anh cũng có phần kín đáo hơn xưa.
Trước đó, vào giữa năm 2024, Trâm Anh đổi tên các tài khoản mạng xã hội cá nhân sang "Anh Đỗ" - tại đây, người đẹp vẫn đăng tải cuộc sống đời thường, chủ yếu là các khung hình chia sẻ nhan sắc, chuyện tập luyện thể thao, hoặc các bữa tối,...
Ở thời điểm nổi tiếng, Trâm Anh lại vướng vào nhiều ồn ào, scandal khiến hình ảnh của cô nàng bị ảnh hưởng.
Từ khi vướng vào những ồn ào, Trâm Anh kín tiếng hơn, ít khi cập nhật cuộc sống riêng tư lên các nền tảng mạng xã hội, song cũng liên tục vướng vào ồn ào không đáng có, nhiều lần lên tiếng giải thích.
Theo tìm hiểu, Trâm Anh đã chuyển vào TP HCM sinh sống, chuyển hướng qua kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp.
