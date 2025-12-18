Hà Nội

Trâm Anh đóng em gái Thu Trang, sở hữu nhan sắc gây mê

Trong phim Ai thương ai mến, Trâm Anh - Thu Trang vào vai chị em. Trâm Anh từng giành ngôi vị á quân chương trình The Face Vietnam 2018.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trâm Anh (ngoài cùng bên trái) chia sẻ trên Harper’s Bazaar Việt Nam, khi đi casting Ai thương ai mến, cô để tóc ngắn cá tính, đạo diễn Thu Trang là người đã phát hiện và tin tưởng rằng Trâm Anh sẽ phù hợp với hình ảnh cô gái miền Tây tóc dài dịu dàng. Ảnh: FB Thu Trang.
Đạo diễn Thu Trang cho biết: “Trâm Anh cũng có những sáng tạo riêng, là một diễn viên đầy tiềm năng, đúng như Trang mong đợi”. Ảnh: Đẹp.
Nhân vật của Trâm Anh tên Thương, em gái của Hai Mến (do Thu Trang đóng). Thương có tình cảm với Chờ (do Võ Điền Gia Huy đóng). Ảnh: FB Trâm Anh.
Trâm Anh đóng không ít bộ phim trước khi hóa em gái Thu Trang. Ảnh: FB Trâm Anh.
Nữ diễn viên đóng vai tiếp viên hàng không Nhàn trong phim Tử chiến trên không ra rạp vào tháng 9/2025. Ảnh: FB Trâm Anh.
Trâm Anh chia sẻ trên VOV, mỗi lần đi casting hay đọc kịch bản, nếu cảm thấy có sự rung động, cô sẽ muốn nhận vai ấy. "Sau buổi casting, ngày nào tôi cũng lặp lại: “Tôi muốn vai này quá”. Một trong hai nữ tiếp viên trong phim quá ngầu, khiến tôi càng khao khát hơn", cô trải lòng. Ảnh: FB Trâm Anh.
Trâm Anh còn góp mặt trong các phim: Cái giá của hạnh phúc, Tiểu tam không có lỗi?, Trói buộc yêu thương, Cây táo nở hoa. Ảnh: FB Trâm Anh.
Nữ diễn viên sở hữu thân hình gợi cảm, gương mặt khả ái. Nhiều khán giả nhận xét Trâm Anh có nhiều nét giống ca sĩ Phương Ly, hot girl Tâm Tít. Ảnh: FB Trâm Anh.
Trâm Anh từng giành danh hiệu á quân chương trình The Face Vietnam năm 2018. Ảnh: FB Trâm Anh.
Em gái màn ảnh của Thu Trang từng phủ nhận nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ mũi. Ảnh: FB Trâm Anh.
"Gần đây mọi người hay bàn tán tôi đi làm mũi, cắt nhân trung. Thực chất đây là mũi thật của tôi, mũi chẻ và không cắt nhân trung. Tôi thấy cũng nhiều người có mũi chẻ, nhưng do hiếm nên mọi người thấy lạ. Gia đình có tôi và mẹ đều sở hữu mũi chẻ", Znews dẫn lời Trâm Anh. Ảnh: FB Trâm Anh.
#Trâm Anh #Thu Trang #diễn viên #nhan sắc #màn ảnh #vai diễn

