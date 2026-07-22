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[GALLERY] Mitsubishi Xforce HEV "uống xăng" chỉ 4 lít/100km sắp về Việt Nam?

Số hóa - Xe

[GALLERY] Mitsubishi Xforce HEV "uống xăng" chỉ 4 lít/100km sắp về Việt Nam?

Việc lắp ráp Mitsubishi Xforce HEV được thực hiện tại nhà máy PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 4 lít/100km.

Nguyễn Anh
Mitsubishi đã chính thức ra mắt Xforce HEV tại Indonesia. Đây là cột mốc quan trọng đối với hãng khi Xforce HEV không chỉ là xe hybrid đầu tiên được Mitsubishi giới thiệu tại thị trường Indonesia mà còn là xe hybrid đầu tiên được sản xuất ngay ở quốc gia này.
Mitsubishi đã chính thức ra mắt Xforce HEV tại Indonesia. Đây là cột mốc quan trọng đối với hãng khi Xforce HEV không chỉ là xe hybrid đầu tiên được Mitsubishi giới thiệu tại thị trường Indonesia mà còn là xe hybrid đầu tiên được sản xuất ngay ở quốc gia này.
Việc lắp ráp được thực hiện tại nhà máy PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên mẫu SUV hạng B sử dụng hệ truyền động hybrid này xuất hiện tại Đông Nam Á. Xforce HEV 2026 mới đã ra mắt tại thị trường Thái Lan vào tháng 3/2025.
Việc lắp ráp được thực hiện tại nhà máy PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên mẫu SUV hạng B sử dụng hệ truyền động hybrid này xuất hiện tại Đông Nam Á. Xforce HEV 2026 mới đã ra mắt tại thị trường Thái Lan vào tháng 3/2025.
Ông Keisuke Kishiura, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của (COO) Mitsubishi, cho biết: "Xforce HEV mang đến trải nghiệm vận hành bằng mô-tơ điện trong phần lớn thời gian, kết hợp giữa khả năng thân thiện với môi trường và cảm giác lái mạnh mẽ, mượt mà đặc trưng của các phương tiện điện hóa".
Ông Keisuke Kishiura, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của (COO) Mitsubishi, cho biết: "Xforce HEV mang đến trải nghiệm vận hành bằng mô-tơ điện trong phần lớn thời gian, kết hợp giữa khả năng thân thiện với môi trường và cảm giác lái mạnh mẽ, mượt mà đặc trưng của các phương tiện điện hóa".
Về hệ truyền động, Xforce HEV sử dụng hệ thống hybrid nối tiếp - song song e:Motion của Mitsubishi, từng xuất hiện trên Xpander HEV và Xpander Cross HEV tại khu vực Đông Nam Á. Xe được trang bị mô-tơ điện có công suất tối đa 116 mã lực và mô-men xoắn cực đại 255 Nm đảm nhiệm phần lớn việc dẫn động.
Về hệ truyền động, Xforce HEV sử dụng hệ thống hybrid nối tiếp - song song e:Motion của Mitsubishi, từng xuất hiện trên Xpander HEV và Xpander Cross HEV tại khu vực Đông Nam Á. Xe được trang bị mô-tơ điện có công suất tối đa 116 mã lực và mô-men xoắn cực đại 255 Nm đảm nhiệm phần lớn việc dẫn động.
Nguồn điện được cung cấp từ bộ pin lithium-ion kết hợp với động cơ xăng 4A92 MIVEC 4 xi-lanh, chu trình Atkinson, dung tích 1.6L, cho công suất tối đa 95 mã lực và mô-men xoắn cực đại 134 Nm. Động cơ xăng chủ yếu đóng vai trò như máy phát điện, nhưng cũng có thể truyền động trực tiếp tới bánh xe ở tốc độ cao thông qua bộ ly hợp, tương tự nguyên lý hoạt động của hệ thống e:HEV nhà Honda.
Nguồn điện được cung cấp từ bộ pin lithium-ion kết hợp với động cơ xăng 4A92 MIVEC 4 xi-lanh, chu trình Atkinson, dung tích 1.6L, cho công suất tối đa 95 mã lực và mô-men xoắn cực đại 134 Nm. Động cơ xăng chủ yếu đóng vai trò như máy phát điện, nhưng cũng có thể truyền động trực tiếp tới bánh xe ở tốc độ cao thông qua bộ ly hợp, tương tự nguyên lý hoạt động của hệ thống e:HEV nhà Honda.
Mitsubishi cho biết công nghệ điều khiển trên hệ thống hybrid được phát triển dựa trên kinh nghiệm từ các mẫu xe hybrid sạc điện (PHEV) của hãng, tích lũy qua bốn thế hệ phát triển. Động cơ đạt hiệu suất nhiệt trên 40%. So với Xpander HEV, Xforce HEV được trang bị hộp truyền động 2 cấp hoàn toàn mới, thay thế bộ ly hợp đa đĩa ướt bằng ly hợp dạng dog clutch có ma sát thấp.
Mitsubishi cho biết công nghệ điều khiển trên hệ thống hybrid được phát triển dựa trên kinh nghiệm từ các mẫu xe hybrid sạc điện (PHEV) của hãng, tích lũy qua bốn thế hệ phát triển. Động cơ đạt hiệu suất nhiệt trên 40%. So với Xpander HEV, Xforce HEV được trang bị hộp truyền động 2 cấp hoàn toàn mới, thay thế bộ ly hợp đa đĩa ướt bằng ly hợp dạng dog clutch có ma sát thấp.
Xe cũng được bổ sung chức năng ngắt kết nối mô-tơ với trục truyền động khi chạy ở tốc độ hành trình nhằm giảm tổn thất năng lượng. Nhờ đó, mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố đạt khoảng 4,09 lít/100 km theo tiêu chuẩn NEDC. Bộ pin được đặt bên dưới hàng ghế trước, gần trung tâm xe nhằm hạ thấp trọng tâm và cải thiện khả năng vận hành.
Xe cũng được bổ sung chức năng ngắt kết nối mô-tơ với trục truyền động khi chạy ở tốc độ hành trình nhằm giảm tổn thất năng lượng. Nhờ đó, mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố đạt khoảng 4,09 lít/100 km theo tiêu chuẩn NEDC. Bộ pin được đặt bên dưới hàng ghế trước, gần trung tâm xe nhằm hạ thấp trọng tâm và cải thiện khả năng vận hành.
Phiên bản hybrid cũng được trang bị hệ thống Active Yaw Control (AYC), sử dụng khả năng điều khiển chính xác của mô-tơ điện để phân bổ lực kéo giữa hai bánh trước. Bên cạnh đó, xe có tổng cộng 7 chế độ lái, nhiều hơn 3 chế độ so với phiên bản động cơ xăng, với sự bổ sung của các chế độ EV Priority, Charge và Tarmac.
Phiên bản hybrid cũng được trang bị hệ thống Active Yaw Control (AYC), sử dụng khả năng điều khiển chính xác của mô-tơ điện để phân bổ lực kéo giữa hai bánh trước. Bên cạnh đó, xe có tổng cộng 7 chế độ lái, nhiều hơn 3 chế độ so với phiên bản động cơ xăng, với sự bổ sung của các chế độ EV Priority, Charge và Tarmac.
Về thiết kế, Xforce HEV được phân biệt với bản động cơ xăng bằng dòng chữ Xforce trên nắp ca-pô, lưới tản nhiệt với các thanh mạ crôm, bộ mâm 18 inch hai tông màu cùng logo HEV có điểm nhấn màu xanh. Tuy nhiên, khoảng sáng gầm xe giảm từ 222 mm trên phiên bản động cơ xăng xuống còn 183 mm.
Về thiết kế, Xforce HEV được phân biệt với bản động cơ xăng bằng dòng chữ Xforce trên nắp ca-pô, lưới tản nhiệt với các thanh mạ crôm, bộ mâm 18 inch hai tông màu cùng logo HEV có điểm nhấn màu xanh. Tuy nhiên, khoảng sáng gầm xe giảm từ 222 mm trên phiên bản động cơ xăng xuống còn 183 mm.
Sự xuất hiện của Xforce HEV cũng làm dấy lên kỳ vọng về khả năng mẫu xe này sẽ được phân phối tại các thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam. Phiên bản động cơ xăng của mẫu xe này đã ra mắt Việt Nam vào hồi tháng 1/2024 và hiện là một trong những sản phẩm chủ lực của thương hiệu Mitsubishi. Trong 6 tháng đầu năm nay, Mitsubishi đã bán tổng cộng 6.299 chiếc Xforce cho người Việt.
Sự xuất hiện của Xforce HEV cũng làm dấy lên kỳ vọng về khả năng mẫu xe này sẽ được phân phối tại các thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam. Phiên bản động cơ xăng của mẫu xe này đã ra mắt Việt Nam vào hồi tháng 1/2024 và hiện là một trong những sản phẩm chủ lực của thương hiệu Mitsubishi. Trong 6 tháng đầu năm nay, Mitsubishi đã bán tổng cộng 6.299 chiếc Xforce cho người Việt.
Video: Misubishi XForce HEV sắp về Việt Nam đấu Yaris Cross HEV.
Nguyễn Anh
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