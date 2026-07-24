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[GALLERY] Mitsubishi ra mắt bán tải Triton BF///MS đặc biệt, hơn 1,5 tỷ đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Mitsubishi ra mắt bán tải Triton BF///MS đặc biệt, hơn 1,5 tỷ đồng

Mitsubishi vừa ra mắt phiên bản đặc biệt Triton BF///MS dành cho thị trường Brazil. Xe sở hữu mâm 20 inch, lốp địa hình, loa JBL và logo ngựa tạo điểm nhấn.

Nguyễn Anh
Mitsubishi lại tiếp tục cho ra mắt một phiên bản đặc biệt Triton dành riêng cho thị trường Brazil, lần này hợp tác cùng một thương hiệu phong cách sống địa phương và cộng đồng những người đam mê xe địa hình BF///MS - viết tắt của Bigfoot do Mato Grosso do Sul.
Mitsubishi lại tiếp tục cho ra mắt một phiên bản đặc biệt Triton dành riêng cho thị trường Brazil, lần này hợp tác cùng một thương hiệu phong cách sống địa phương và cộng đồng những người đam mê xe địa hình BF///MS - viết tắt của Bigfoot do Mato Grosso do Sul.
Ngoại thất của mẫu bán tải gây ấn tượng mạnh nhờ sự phối hợp giữa tông màu chủ đạo Nâu Baroque và màu Đen Onyx Pearl ở phần thân dưới. Mặt ca-lăng cùng ốp gương chiếu hậu giữ nguyên sắc đen bóng, trong khi lưới tản nhiệt dạng Dynamic Shield và các vòm bánh xe rộng được sơn đồng màu với thân xe.
Ngoại thất của mẫu bán tải gây ấn tượng mạnh nhờ sự phối hợp giữa tông màu chủ đạo Nâu Baroque và màu Đen Onyx Pearl ở phần thân dưới. Mặt ca-lăng cùng ốp gương chiếu hậu giữ nguyên sắc đen bóng, trong khi lưới tản nhiệt dạng Dynamic Shield và các vòm bánh xe rộng được sơn đồng màu với thân xe.
Khác biệt hoàn toàn với phiên bản Triton Terra ra mắt đầu năm nay vốn tập trung vào khách hàng ngành nông nghiệp bằng các chi tiết mạ chrome thanh lịch, phiên bản Triton BF///MS chọn cho mình phong cách hầm hố hơn với bộ mâm kích thước 20 inch hoàn thiện dạng phay xước tối màu, kết hợp với bộ lốp địa hình Goodyear Wrangler Duratrac cho khả năng bám đường vượt trội.
Khác biệt hoàn toàn với phiên bản Triton Terra ra mắt đầu năm nay vốn tập trung vào khách hàng ngành nông nghiệp bằng các chi tiết mạ chrome thanh lịch, phiên bản Triton BF///MS chọn cho mình phong cách hầm hố hơn với bộ mâm kích thước 20 inch hoàn thiện dạng phay xước tối màu, kết hợp với bộ lốp địa hình Goodyear Wrangler Duratrac cho khả năng bám đường vượt trội.
Danh sách trang bị ngoại thất còn bao gồm bệ bước chân đóng mở bằng điện, nắp thùng xe dạng mềm, thùng chứa đồ chuyên dụng, cổng sạc 12V ở thùng sau và móc kéo phía sau, đi kèm huy hiệu BF///MS xuất hiện nổi bật ở hai bên cửa cùng cửa thùng xe.
Danh sách trang bị ngoại thất còn bao gồm bệ bước chân đóng mở bằng điện, nắp thùng xe dạng mềm, thùng chứa đồ chuyên dụng, cổng sạc 12V ở thùng sau và móc kéo phía sau, đi kèm huy hiệu BF///MS xuất hiện nổi bật ở hai bên cửa cùng cửa thùng xe.
Khoang cabin của Triton BF///MS được bọc chất liệu da phối hai tông màu nâu - đen kết hợp cùng các đường chỉ khâu màu cam tạo điểm nhấn tương phản. Logo BF///MS tiếp tục xuất hiện trên bảng taplo, đồng thời biểu tượng hình con ngựa được thêu tinh tế trên tựa đầu ghế ngồi và tích hợp vào đèn chiếu khoang cửa.
Khoang cabin của Triton BF///MS được bọc chất liệu da phối hai tông màu nâu - đen kết hợp cùng các đường chỉ khâu màu cam tạo điểm nhấn tương phản. Logo BF///MS tiếp tục xuất hiện trên bảng taplo, đồng thời biểu tượng hình con ngựa được thêu tinh tế trên tựa đầu ghế ngồi và tích hợp vào đèn chiếu khoang cửa.
Được phát triển dựa trên biến thể cao cấp nhất Triton Katana, mẫu xe sở hữu không gian tiện nghi phong phú với màn hình giải trí 9 inch tích hợp bản đồ dẫn đường, hệ thống âm thanh cao cấp JBL...
Được phát triển dựa trên biến thể cao cấp nhất Triton Katana, mẫu xe sở hữu không gian tiện nghi phong phú với màn hình giải trí 9 inch tích hợp bản đồ dẫn đường, hệ thống âm thanh cao cấp JBL...
Ngoài ra, Mitsubishi Triton BF///MS còn được trang bị điều hòa tự động hai vùng, camera 360 độ, thảm sàn cao cấp bằng chất liệu cao su... trang bị an toàn với 7 túi khí cùng gói công nghệ an toàn chủ động ADAS.
Ngoài ra, Mitsubishi Triton BF///MS còn được trang bị điều hòa tự động hai vùng, camera 360 độ, thảm sàn cao cấp bằng chất liệu cao su... trang bị an toàn với 7 túi khí cùng gói công nghệ an toàn chủ động ADAS.
Dưới nắp capo, mẫu xe bán tải Mitsubishi Triton BF///MS bản đặc biệt này vẫn giữ nguyên hệ thống truyền động với khối động cơ dầu tăng áp đôi dung tích 2.4L, sản sinh công suất 202 mã lực và mô-men xoắn cực đại 470 Nm.
Dưới nắp capo, mẫu xe bán tải Mitsubishi Triton BF///MS bản đặc biệt này vẫn giữ nguyên hệ thống truyền động với khối động cơ dầu tăng áp đôi dung tích 2.4L, sản sinh công suất 202 mã lực và mô-men xoắn cực đại 470 Nm.
Sức mạnh được truyền tới cả bốn bánh thông qua hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động hai cầu Super Select II 4WD danh tiếng của Mitsubishi, tích hợp khóa vi sai cầu sau cùng 7 chế độ lái địa hình chuyên dụng.
Sức mạnh được truyền tới cả bốn bánh thông qua hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động hai cầu Super Select II 4WD danh tiếng của Mitsubishi, tích hợp khóa vi sai cầu sau cùng 7 chế độ lái địa hình chuyên dụng.
Tại thị trường Brazil, Mitsubishi Triton BF///MS được sản xuất theo đơn đặt hàng và không giới hạn số lượng. Mẫu xe có giá niêm yết là 359.990 Real Brazil (khoảng 1.636.000.000 đồng), hiện đang áp dụng mức giá ưu đãi khuyến mãi còn 339.990 Real Brazil (khoảng 1.545.000.000 đồng).
Tại thị trường Brazil, Mitsubishi Triton BF///MS được sản xuất theo đơn đặt hàng và không giới hạn số lượng. Mẫu xe có giá niêm yết là 359.990 Real Brazil (khoảng 1.636.000.000 đồng), hiện đang áp dụng mức giá ưu đãi khuyến mãi còn 339.990 Real Brazil (khoảng 1.545.000.000 đồng).
Video: So sánh Ford Ranger & Mitsubishi Triton tại Việt Nam.
Nguyễn Anh
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