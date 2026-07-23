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[GALLERY] Mercedes-Benz CLA về Việt Nam bị dừng sản xuất tại Trung Quốc vì... ế

Số hóa - Xe

[GALLERY] Mercedes-Benz CLA về Việt Nam bị dừng sản xuất tại Trung Quốc vì... ế

Mặc dù mẫu xe Mercedes-Benz CLA phiên bản trục cơ sở dài sở hữu hiệu suất vận hành ấn tượng, tuy nhiên người tiêu dùng Trung Quốc dường như không quá mặn mà.

Nguyễn Anh
Thương hiệu xe sang Mercedes-Benz đã nghiên cứu kỹ thị trường Trung Quốc và phát triển mẫu sedan thuần điện CLA L đúng theo nhu cầu mà hãng cho rằng khách hàng mong muốn. Tuy nhiên, phản ứng từ thị trường tỷ dân với mẫu Mercedes-Benz CLA L chạy điện này lại không như kỳ vọng.
Thương hiệu xe sang Mercedes-Benz đã nghiên cứu kỹ thị trường Trung Quốc và phát triển mẫu sedan thuần điện CLA L đúng theo nhu cầu mà hãng cho rằng khách hàng mong muốn. Tuy nhiên, phản ứng từ thị trường tỷ dân với mẫu Mercedes-Benz CLA L chạy điện này lại không như kỳ vọng.
Các thương hiệu Đức từ lâu đã quen với việc phát triển những mẫu xe trục cơ sở kéo dài dành riêng cho Trung Quốc nhằm đáp ứng nhu cầu về không gian nội thất rộng rãi hơn. Mercedes-Benz cũng áp dụng chiến lược này vào năm ngoái khi giới thiệu CLA thế hệ mới với phiên bản CLA L thuần điện dành riêng cho khách hàng Trung Quốc.
Các thương hiệu Đức từ lâu đã quen với việc phát triển những mẫu xe trục cơ sở kéo dài dành riêng cho Trung Quốc nhằm đáp ứng nhu cầu về không gian nội thất rộng rãi hơn. Mercedes-Benz cũng áp dụng chiến lược này vào năm ngoái khi giới thiệu CLA thế hệ mới với phiên bản CLA L thuần điện dành riêng cho khách hàng Trung Quốc.
Dù mẫu sedan thuần điện của thương hiệu ngôi sao 3 cánh sở hữu hiệu suất vận hành ấn tượng, người tiêu dùng Trung Quốc dường như không quá mặn mà. Theo một báo cáo mới từ Đức, liên doanh giữa Mercedes-Benz và BAIC Motor đã tạm dừng sản xuất mẫu xe này tại nhà máy ở Trung Quốc.
Dù mẫu sedan thuần điện của thương hiệu ngôi sao 3 cánh sở hữu hiệu suất vận hành ấn tượng, người tiêu dùng Trung Quốc dường như không quá mặn mà. Theo một báo cáo mới từ Đức, liên doanh giữa Mercedes-Benz và BAIC Motor đã tạm dừng sản xuất mẫu xe này tại nhà máy ở Trung Quốc.
MBPassion cho biết nguyên nhân có thể đến từ doanh số không đạt kỳ vọng khi chỉ có 627 chiếc CLA L electric được bàn giao tại Trung Quốc trong nửa đầu năm nay. Doanh số của mẫu ô tô điện hạng sang này đặc biệt thấp trong tháng 1/2026 với chỉ 35 xe được bán ra trong khi tháng 2 chỉ đạt 21 xe.
MBPassion cho biết nguyên nhân có thể đến từ doanh số không đạt kỳ vọng khi chỉ có 627 chiếc CLA L electric được bàn giao tại Trung Quốc trong nửa đầu năm nay. Doanh số của mẫu ô tô điện hạng sang này đặc biệt thấp trong tháng 1/2026 với chỉ 35 xe được bán ra trong khi tháng 2 chỉ đạt 21 xe.
Lượng tiêu thụ tăng lên đáng kể trong tháng 3 với 358 xe, nhưng sau đó giảm còn 52 xe trong tháng 4 và 161 xe trong tháng 5. Riêng trong tháng 6/2026, MBPassion cho biết không có chiếc Mercedes-Benz CLA L electric nào bán ra dù thông tin này hiện vẫn chưa được xác nhận.
Lượng tiêu thụ tăng lên đáng kể trong tháng 3 với 358 xe, nhưng sau đó giảm còn 52 xe trong tháng 4 và 161 xe trong tháng 5. Riêng trong tháng 6/2026, MBPassion cho biết không có chiếc Mercedes-Benz CLA L electric nào bán ra dù thông tin này hiện vẫn chưa được xác nhận.
Mercedes-Benz hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Cũng chưa rõ việc tạm dừng sản xuất sẽ kéo dài trong bao lâu và liệu Mercedes-Benz có cân nhắc dừng hẳn mẫu xe này hay không trong bối cảnh hãng có thể đã đánh giá chưa chính xác nhu cầu của thị trường Trung Quốc.
Mercedes-Benz hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Cũng chưa rõ việc tạm dừng sản xuất sẽ kéo dài trong bao lâu và liệu Mercedes-Benz có cân nhắc dừng hẳn mẫu xe này hay không trong bối cảnh hãng có thể đã đánh giá chưa chính xác nhu cầu của thị trường Trung Quốc.
Mercedes-Benz CLA L electric dành cho Trung Quốc cũng sử dụng bộ pin có dung lượng 89 kWh và có phạm vi hoạt động lên tới 866 km theo chu trình CLTC. Dù đây chưa phải là mẫu xe điện có quãng đường di chuyển dài nhất tại Trung Quốc nhưng vẫn nằm trong nhóm có hiệu suất năng lượng hàng đầu.
Mercedes-Benz CLA L electric dành cho Trung Quốc cũng sử dụng bộ pin có dung lượng 89 kWh và có phạm vi hoạt động lên tới 866 km theo chu trình CLTC. Dù đây chưa phải là mẫu xe điện có quãng đường di chuyển dài nhất tại Trung Quốc nhưng vẫn nằm trong nhóm có hiệu suất năng lượng hàng đầu.
Xe hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa 325 kW, cho phép chạy thêm khoảng 370 km chỉ sau 10 phút sạc. Theo tiêu chuẩn của nhiều thị trường phương Tây, tốc độ sạc DC như vậy là rất ấn tượng. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, các hãng xe như BYD đã nâng tốc độ sạc lên một cấp độ mới với mạng lưới Flash Charging công suất 1.500 kW, có khả năng sạc pin từ 10% lên 97% chỉ trong 9 phút.
Xe hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa 325 kW, cho phép chạy thêm khoảng 370 km chỉ sau 10 phút sạc. Theo tiêu chuẩn của nhiều thị trường phương Tây, tốc độ sạc DC như vậy là rất ấn tượng. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, các hãng xe như BYD đã nâng tốc độ sạc lên một cấp độ mới với mạng lưới Flash Charging công suất 1.500 kW, có khả năng sạc pin từ 10% lên 97% chỉ trong 9 phút.
Tại Việt Nam, mẫu sedan thuần điện Mercedes-Benz CLA cũng chuẩn bị được bán ra. Hiện Mercedes-Benz Việt Nam đã nhận cọc dành cho mẫu xe này. Theo công bố của hãng, Mercedes-Benz CLA ở Việt Nam chỉ có 1 phiên bản là CLA 200 với giá khuyến nghị dự kiến dưới 1,7 tỷ đồng.
Tại Việt Nam, mẫu sedan thuần điện Mercedes-Benz CLA cũng chuẩn bị được bán ra. Hiện Mercedes-Benz Việt Nam đã nhận cọc dành cho mẫu xe này. Theo công bố của hãng, Mercedes-Benz CLA ở Việt Nam chỉ có 1 phiên bản là CLA 200 với giá khuyến nghị dự kiến dưới 1,7 tỷ đồng.
Mercedes-Benz CLA 200 electric ở Việt Nam được trang bị mô-tơ điện nằm trên cầu sau, tạo ra công suất tối đa 165 kW (khoảng 224 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 335 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,5 giây và đạt tốc độ tối đa 210 km/h. Mô-tơ điện lấy năng lượng từ pin lithium-ion 800V có dung lượng 58 kWh. Pin cung cấp phạm vi hoạt động từ 459-542 km/lần sạc đầy theo tiêu chuẩn WLTP.
Mercedes-Benz CLA 200 electric ở Việt Nam được trang bị mô-tơ điện nằm trên cầu sau, tạo ra công suất tối đa 165 kW (khoảng 224 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 335 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,5 giây và đạt tốc độ tối đa 210 km/h. Mô-tơ điện lấy năng lượng từ pin lithium-ion 800V có dung lượng 58 kWh. Pin cung cấp phạm vi hoạt động từ 459-542 km/lần sạc đầy theo tiêu chuẩn WLTP.
Video: Giới thiệu mẫu xe sang Mercedes-Benz CLA chạy điện.
Nguyễn Anh
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