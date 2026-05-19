Triệu hồi loạt xe sang Mercedes-Benz GLC do lỗi cụm đồng hồ

Hàng loạt xe SUV Mercedes-Benz GLC đang bị gọi triệu hồi tại Mỹ do lỗi cụm đồng hồ có thể tăng nguy cơ va chạm trên đường.

Thảo Nguyễn
Video: Đánh giá ưu/nhược điểm của Mercedes-Benz GLC sau 1 năm sử dụng.

Cơ quan Quản lý Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA) vừa thông báo đợt triệu hồi đối với hàng loạt mẫu xe Mercedes-Benz do cụm đồng hồ có thể không hiển thị các thông tin và cảnh báo quan trọng, khiến người lái không chú ý trong quá trình vận hành và làm tăng nguy cơ tai nạn.

Nguyên nhân của lỗi này nằm ở thiết kế hệ thống của Mercedes-Benz, có thể khiến hệ thống tự khởi động lại và xảy ra tình trạng không hiển thị một số đèn cảnh báo trên cụm đồng hồ.

Tổng cộng, hãng xe Đức sẽ phải triệu hồi 144.049 ôtô (thuộc đời 2024 - 2026) tại thị trường Mỹ do lỗi trên, ảnh hưởng đến các mẫu xe gồm: AMG GT, C-Class, E-Class, SL, CLE, và GLC. Dự kiến các xe này sẽ được cập nhật phần mềm tại đại lý để khắc phục lỗi hoàn toàn.

Song song với đợt triệu hồi này, Mercedes-Benz cũng tiến hành triệu hồi mẫu CLA EV tại thị trường Mỹ do lỗi dây an toàn ở vị trí ghế hành khách phía trước có thể vô hiệu hóa chức năng an toàn của ghế trẻ em, làm tăng nguy cơ chấn thương.

Số hóa - Xe

Mercedes-Benz GLC L EV 2026 ra mắt, lăn bánh tới hơn 700km/sạc

Mercedes-Benz vừa chính thức giới thiệu mẫu GLC L EV chạy điện hoàn toàn mới, dành riêng cho thị trường Trung Quốc, trước thềm Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026.

Mercedes-Benz GLC L EV 2026 mới là phiên bản thuần điện của dòng SUV hạng sang GLC, mẫu xe này được phát triển riêng cho thị trường tỷ dân Trung Quốc với trục cơ sở kéo dài và sở hữu nhiều công nghệ mới.
Về ngoại hình, GLC L EV sở hữu thiết kế mang dấu ấn đặc trưng của Mercedes-Benz, với lưới tản nhiệt dạng “khiên” lấy cảm hứng từ các mẫu xe cổ điển. Điểm nhấn là hệ thống đèn nền tích hợp tới 942 điểm phát sáng, tạo hiệu ứng khi mở khóa hoặc sạc xe, kết hợp logo ngôi sao phát sáng.
Số hóa - Xe

Mercedes-Benz mở đăng ký GLC EV tại Đông Nam Á, sắp về Việt Nam

Mercedes-Benz đã mở mục đăng ký quan tâm dành cho GLC EV trên website chính hãng. Và thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam sẽ là điểm đến của mẫu xe này.

Mercedes-Benz GLC EV hoàn toàn mới là mẫu SUV ứng dụng công nghệ EQ Technology vừa ra mắt toàn cầu vào tháng 9. Động thái này cho thấy ngày mà GLC EV ra mắt thị trường Đông Nam Á đã không còn xa.
So với bản dùng động cơ xăng, mẫu xe SUV điện Mercedes-Benz GLC EV có kích thước lớn hơn đáng kể, xe có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.845 x 1.913 x 1.644 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.972 mm.
Số hóa - Xe

Ra mắt Mercedes-Benz GLC EQ 400 4MATIC - SUV điện chạy hơn 700km/sạc

Tại Triển lãm Japan Mobility Show 2025 đang diễn ra ở Nhật Bản, gian hàng Mercedes-Benz thu hút sự chú ý với mẫu SUV thuần điện mới - GLC EQ 400 4MATIC.

Tại triển lãm Japan Mobility Show 2025, gian trưng bày của Mercedes-Benz thu hút đông đảo khách tham quan với sự xuất hiện của GLC EQ. mẫu SUV điện hạng sang thương hiệu Đức gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
So với bản dùng động cơ xăng, Mercedes-Benz GLC EQ có kích thước lớn hơn đáng kể, xe có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.845 x 1.913 x 1.644 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.972 mm.
