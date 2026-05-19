Hàng loạt xe SUV Mercedes-Benz GLC đang bị gọi triệu hồi tại Mỹ do lỗi cụm đồng hồ có thể tăng nguy cơ va chạm trên đường.

Video: Đánh giá ưu/nhược điểm của Mercedes-Benz GLC sau 1 năm sử dụng.

Cơ quan Quản lý Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA) vừa thông báo đợt triệu hồi đối với hàng loạt mẫu xe Mercedes-Benz do cụm đồng hồ có thể không hiển thị các thông tin và cảnh báo quan trọng, khiến người lái không chú ý trong quá trình vận hành và làm tăng nguy cơ tai nạn.

Nguyên nhân của lỗi này nằm ở thiết kế hệ thống của Mercedes-Benz, có thể khiến hệ thống tự khởi động lại và xảy ra tình trạng không hiển thị một số đèn cảnh báo trên cụm đồng hồ.

Triệu hồi loạt xe sang Mercedes-Benz GLC do lỗi cụm đồng hồ.

Tổng cộng, hãng xe Đức sẽ phải triệu hồi 144.049 ôtô (thuộc đời 2024 - 2026) tại thị trường Mỹ do lỗi trên, ảnh hưởng đến các mẫu xe gồm: AMG GT, C-Class, E-Class, SL, CLE, và GLC. Dự kiến các xe này sẽ được cập nhật phần mềm tại đại lý để khắc phục lỗi hoàn toàn.

Song song với đợt triệu hồi này, Mercedes-Benz cũng tiến hành triệu hồi mẫu CLA EV tại thị trường Mỹ do lỗi dây an toàn ở vị trí ghế hành khách phía trước có thể vô hiệu hóa chức năng an toàn của ghế trẻ em, làm tăng nguy cơ chấn thương.