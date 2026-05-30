Mercedes-Benz triệu hồi hơn 2.700 xe sang nguy cơ rơi bánh khi đang chạy

Mercedes-Benz đang triệu hồi hàng loạt mẫu ôtô tại thị trường Đức do bu-lông bánh xe không được siết chặt đúng tiêu chuẩn, gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Cơ quan Giao thông vận tải Liên bang Đức (KBA) vừa thông báo đợt triệu hồi với hàng loạt xe Mercedes-Benz do lỗi trong quá trình sản xuất có thể khiến bánh xe tự rơi khi đang di chuyển trên đường. Nguyên nhân chính đến từ bu-lông cố định bánh đã không được siết chặt đúng tiêu chuẩn khiến các chi tiết này bị lỏng dần qua thời gian.

Mercedes-Benz C-Class bị triệu hồi tại Đức do lỗi có thể rụng bánh xe.

Tổng cộng, Mercedes-Benz sẽ phải triệu hồi 2.712 ôtô tại thị trường Đức do lỗi trên, với thời gian sản xuất từ ngày 17/11/2022 đến ngày 4/12/2025, liên quan đến các mẫu xe cụ thể gồm: A-Class, A-Class AMG, B-Class, C-Class, C-Class AMG, CLA, CLA AMG, CLE, E-Class, E-Class AMG, EQA, EQB, EQE, EQE AMG, EQS, G-Class, GLA, GLA AMG, GLB, GLB AMG, GLE, GLE AMG, S-Class, SL và SL AMG.

Theo thông báo, các xe Mercedes-Benz trong diện ảnh hưởng được khuyến cáo nên mang về xưởng dịch vụ chính hãng và kỹ thuật viên sẽ kiểm tra và siết chặt lại bu-lông cố định bánh xe nếu cần thiết.

Trước đó, vào đầu thàng 5/2026 vừa qua hãng xe Đức cũng đã thông báo triệu hồi số lượng lớn xe G-Class liên quan đến lỗi tương tự.