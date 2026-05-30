Mercedes-Benz triệu hồi hơn 2.700 xe sang nguy cơ rơi bánh khi đang chạy

Mercedes-Benz đang triệu hồi hàng loạt mẫu ôtô tại thị trường Đức do bu-lông bánh xe không được siết chặt đúng tiêu chuẩn, gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Nguyễn Thảo
Video: Xe Mercedes EQB EV lại bị triệu hồi để ngăn ngừa cháy nổ pin.

Cơ quan Giao thông vận tải Liên bang Đức (KBA) vừa thông báo đợt triệu hồi với hàng loạt xe Mercedes-Benz do lỗi trong quá trình sản xuất có thể khiến bánh xe tự rơi khi đang di chuyển trên đường. Nguyên nhân chính đến từ bu-lông cố định bánh đã không được siết chặt đúng tiêu chuẩn khiến các chi tiết này bị lỏng dần qua thời gian.

Mercedes-Benz C-Class bị triệu hồi tại Đức do lỗi có thể rụng bánh xe.

Tổng cộng, Mercedes-Benz sẽ phải triệu hồi 2.712 ôtô tại thị trường Đức do lỗi trên, với thời gian sản xuất từ ngày 17/11/2022 đến ngày 4/12/2025, liên quan đến các mẫu xe cụ thể gồm: A-Class, A-Class AMG, B-Class, C-Class, C-Class AMG, CLA, CLA AMG, CLE, E-Class, E-Class AMG, EQA, EQB, EQE, EQE AMG, EQS, G-Class, GLA, GLA AMG, GLB, GLB AMG, GLE, GLE AMG, S-Class, SL và SL AMG.

Theo thông báo, các xe Mercedes-Benz trong diện ảnh hưởng được khuyến cáo nên mang về xưởng dịch vụ chính hãng và kỹ thuật viên sẽ kiểm tra và siết chặt lại bu-lông cố định bánh xe nếu cần thiết.

Trước đó, vào đầu thàng 5/2026 vừa qua hãng xe Đức cũng đã thông báo triệu hồi số lượng lớn xe G-Class liên quan đến lỗi tương tự.

Triệu hồi loạt xe sang Mercedes-Benz GLC do lỗi cụm đồng hồ

Hàng loạt xe SUV Mercedes-Benz GLC đang bị gọi triệu hồi tại Mỹ do lỗi cụm đồng hồ có thể tăng nguy cơ va chạm trên đường.

Video: Đánh giá ưu/nhược điểm của Mercedes-Benz GLC sau 1 năm sử dụng.

Cơ quan Quản lý Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA) vừa thông báo đợt triệu hồi đối với hàng loạt mẫu xe Mercedes-Benz do cụm đồng hồ có thể không hiển thị các thông tin và cảnh báo quan trọng, khiến người lái không chú ý trong quá trình vận hành và làm tăng nguy cơ tai nạn.

Mercedes-Benz CLA chốt lịch bán ở Việt Nam, giá dưới 1,7 tỷ đồng

Mercedes-Benz CLA về Việt Nam giá dự kiến ngang C 200 bản giữa, nhưng lại có tới 3 màn hình trên, cốp chứa đồ trước/sau, gói ngoại thất AMG thể thao.

Các đại lý Mercedes-Benz ở Việt Nam đã bắt đầu nhận cọc cho mẫu xe điện CLA thế hệ mới. Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, Mercedes-Benz CLA dự kiến sẽ về Việt Nam vào cuối năm nay với đúng 1 phiên bản là CLA 200 tiêu chuẩn. Giá bán tạm tính của mẫu xe điện này ở Việt Nam là 1,699 tỷ đồng.
Ra mắt thị trường quốc tế vào hồi tháng 3/2025, Mercedes-Benz CLA đánh dấu một bước ngoặt lớn khi đưa mẫu coupe 4 cửa này vào kỷ nguyên xe điện. Ở thế hệ thứ 3, xe được phát triển dựa trên khung gầm Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA) hoàn toàn mới dành cho các mẫu xe cỡ nhỏ.
Mercedes-Benz GLC L EV 2026 ra mắt, lăn bánh tới hơn 700km/sạc

Mercedes-Benz vừa chính thức giới thiệu mẫu GLC L EV chạy điện hoàn toàn mới, dành riêng cho thị trường Trung Quốc, trước thềm Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026.

Mercedes-Benz GLC L EV 2026 mới là phiên bản thuần điện của dòng SUV hạng sang GLC, mẫu xe này được phát triển riêng cho thị trường tỷ dân Trung Quốc với trục cơ sở kéo dài và sở hữu nhiều công nghệ mới.
Về ngoại hình, GLC L EV sở hữu thiết kế mang dấu ấn đặc trưng của Mercedes-Benz, với lưới tản nhiệt dạng “khiên” lấy cảm hứng từ các mẫu xe cổ điển. Điểm nhấn là hệ thống đèn nền tích hợp tới 942 điểm phát sáng, tạo hiệu ứng khi mở khóa hoặc sạc xe, kết hợp logo ngôi sao phát sáng.
[INFOGRAPHIC] Lenovo Yoga 7i 2-in-1 Gen 11

Lenovo Yoga 7i 2-in-1 Gen 11 không quá “hào nhoáng”, nhưng lại là mẫu laptop tập trung mạnh vào trải nghiệm thực tế, độ bền và hiệu quả sử dụng lâu dài.