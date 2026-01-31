Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
MC Mai Ngọc duyên dáng trong áo dài truyền thống tại Year End Party

Cộng đồng trẻ

MC Mai Ngọc duyên dáng trong áo dài truyền thống tại Year End Party

Xuất hiện tại Year End Party, MC Mai Ngọc gây ấn tượng khi lựa chọn áo dài truyền thống thay vì trang phục dạ hội quen thuộc.

Thiên Anh
Tại Year End Party – sự kiện tổng kết cuối năm quy tụ đông đảo khách mời trong nhiều lĩnh vực, MC Mai Ngọc trở thành một trong những gương mặt thu hút sự chú ý ngay từ khi xuất hiện. Không chọn váy áo lộng lẫy hay phong cách hiện đại, nữ MC ghi điểm với tà áo dài truyền thống, toát lên vẻ đẹp dịu dàng, sang trọng và đầy tinh tế.
Tại Year End Party – sự kiện tổng kết cuối năm quy tụ đông đảo khách mời trong nhiều lĩnh vực, MC Mai Ngọc trở thành một trong những gương mặt thu hút sự chú ý ngay từ khi xuất hiện. Không chọn váy áo lộng lẫy hay phong cách hiện đại, nữ MC ghi điểm với tà áo dài truyền thống, toát lên vẻ đẹp dịu dàng, sang trọng và đầy tinh tế.
Thiết kế áo dài mà Mai Ngọc diện mang gam màu trung tính nhã nhặn, sử dụng chất liệu gấm cao cấp với họa tiết cổ điển dệt chìm. Phom dáng áo dài chuẩn mực, kín đáo nhưng vẫn khéo léo tôn lên vóc dáng thanh thoát của người mặc.
Thiết kế áo dài mà Mai Ngọc diện mang gam màu trung tính nhã nhặn, sử dụng chất liệu gấm cao cấp với họa tiết cổ điển dệt chìm. Phom dáng áo dài chuẩn mực, kín đáo nhưng vẫn khéo léo tôn lên vóc dáng thanh thoát của người mặc.
Điểm nhấn nằm ở phần cổ áo và những chi tiết hoa thêu nổi tinh xảo, tạo nên tổng thể hài hòa giữa nét truyền thống và hơi thở hiện đại.
Điểm nhấn nằm ở phần cổ áo và những chi tiết hoa thêu nổi tinh xảo, tạo nên tổng thể hài hòa giữa nét truyền thống và hơi thở hiện đại.
Trong không gian sự kiện được dàn dựng trang trọng, ánh sáng sân khấu kết hợp cùng sắc áo dài càng làm nổi bật thần thái của MC Mai Ngọc.
Trong không gian sự kiện được dàn dựng trang trọng, ánh sáng sân khấu kết hợp cùng sắc áo dài càng làm nổi bật thần thái của MC Mai Ngọc.
Kiểu tóc búi gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng với tông hồng tự nhiên giúp cô giữ trọn hình ảnh nền nã, đúng tinh thần của tà áo dài Việt.
Kiểu tóc búi gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng với tông hồng tự nhiên giúp cô giữ trọn hình ảnh nền nã, đúng tinh thần của tà áo dài Việt.
Nhiều khách mời nhận xét, sự xuất hiện của Mai Ngọc mang đến cảm giác gần gũi, ấm áp nhưng vẫn rất chỉn chu, chuyên nghiệp.
Nhiều khách mời nhận xét, sự xuất hiện của Mai Ngọc mang đến cảm giác gần gũi, ấm áp nhưng vẫn rất chỉn chu, chuyên nghiệp.
Sự tự tin, giọng nói truyền cảm cùng phong thái điềm đạm giúp Mai Ngọc tự tin, góp phần tạo nên không khí trang trọng nhưng không kém phần thân mật cho Year End Party.
Sự tự tin, giọng nói truyền cảm cùng phong thái điềm đạm giúp Mai Ngọc tự tin, góp phần tạo nên không khí trang trọng nhưng không kém phần thân mật cho Year End Party.
Hình ảnh nữ MC trong áo dài được nhiều người đánh giá là “đúng chất” và phù hợp với tinh thần tổng kết, tri ân của sự kiện cuối năm.
Hình ảnh nữ MC trong áo dài được nhiều người đánh giá là “đúng chất” và phù hợp với tinh thần tổng kết, tri ân của sự kiện cuối năm.
Trên mạng xã hội, loạt hình ảnh của Mai Ngọc tại Year End Party nhanh chóng nhận về nhiều bình luận tích cực. Không ít khán giả dành lời khen cho lựa chọn trang phục tinh tế, cho rằng áo dài luôn là “vũ khí” giúp tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch và khí chất riêng của nữ MC.
Trên mạng xã hội, loạt hình ảnh của Mai Ngọc tại Year End Party nhanh chóng nhận về nhiều bình luận tích cực. Không ít khán giả dành lời khen cho lựa chọn trang phục tinh tế, cho rằng áo dài luôn là “vũ khí” giúp tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch và khí chất riêng của nữ MC.
Một số ý kiến cũng bày tỏ sự yêu thích khi ngày càng có nhiều nghệ sĩ, người dẫn chương trình lựa chọn áo dài trong các sự kiện quan trọng, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống.
Một số ý kiến cũng bày tỏ sự yêu thích khi ngày càng có nhiều nghệ sĩ, người dẫn chương trình lựa chọn áo dài trong các sự kiện quan trọng, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống.
Thiên Anh
#MC Mai Ngọc #Áo dài truyền thống #Year End Party #Thời trang lễ hội #Phong cách duyên dáng #áo dài

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT