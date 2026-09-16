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[VIDEO] Siêu dự án sông Hồng: Hà Nội bồi thường đất gấp 2 lần cho người dân

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[VIDEO] Siêu dự án sông Hồng: Hà Nội bồi thường đất gấp 2 lần cho người dân

UBND Hà Nội hỗ trợ bồi thường đất gấp đôi và chuyển đổi nghề gấp 5 lần giá đất nông nghiệp trong dự án sông Hồng.

Minh Quân - Hà Anh
#Dự án sông Hồng #Bồi thường đất Hà Nội #Chuyển đổi nghề #Hỗ trợ đất đai #Quy hoạch đô thị

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