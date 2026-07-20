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[GALLERY] Hyundai Tucson 2027 sắp "lột xác", ngoại hình đậm chất SantaFe

Số hóa - Xe

[GALLERY] Hyundai Tucson 2027 sắp "lột xác", ngoại hình đậm chất SantaFe

Hyundai Tucson 2027 được cho là sẽ có màn "lột xác" toàn diện. Những hình ảnh dựng (render) vừa được công bố hé lộ một diện mạo lấy cảm hứng rõ nét từ SantaFe.

Nguyễn Anh
Tại thị trường Mỹ, Tucson hiện là mẫu xe có doanh số cao nhất của Hyundai. Tuy nhiên, Tucson hiện đang phải cạnh tranh với hàng loạt đối thủ đáng gờm cùng phân khúc như Toyota RAV4, Honda CR-V, Subaru Forester, Mazda CX-50, Chevrolet Equinox hay Nissan Rogue.
Tại thị trường Mỹ, Tucson hiện là mẫu xe có doanh số cao nhất của Hyundai. Tuy nhiên, Tucson hiện đang phải cạnh tranh với hàng loạt đối thủ đáng gờm cùng phân khúc như Toyota RAV4, Honda CR-V, Subaru Forester, Mazda CX-50, Chevrolet Equinox hay Nissan Rogue.
Trong bối cảnh cuộc đua ở phân khúc C-SUV ngày càng gay gắt, Hyundai được cho là sẽ không chỉ thực hiện những thay đổi nhỏ mà sẽ tái thiết kế toàn diện Tucson thế hệ thứ năm nhằm tăng sức cạnh tranh. Dù mẫu xe vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, Kolesa đã công bố loạt ảnh dựng dựa trên các nguyên mẫu chạy thử, qua đó hé lộ khá rõ diện mạo của Tucson mới.
Trong bối cảnh cuộc đua ở phân khúc C-SUV ngày càng gay gắt, Hyundai được cho là sẽ không chỉ thực hiện những thay đổi nhỏ mà sẽ tái thiết kế toàn diện Tucson thế hệ thứ năm nhằm tăng sức cạnh tranh. Dù mẫu xe vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, Kolesa đã công bố loạt ảnh dựng dựa trên các nguyên mẫu chạy thử, qua đó hé lộ khá rõ diện mạo của Tucson mới.
Theo bản dựng, Tucson thế hệ mới sẽ từ bỏ những đường nét mềm mại của phiên bản hiện hành để chuyển sang phong cách vuông vức và mạnh mẽ hơn. Phần đầu xe gây ấn tượng với dải đèn LED thanh mảnh kéo dài toàn bộ chiều ngang, phong cách tương tự SantaFe và Nexo.
Theo bản dựng, Tucson thế hệ mới sẽ từ bỏ những đường nét mềm mại của phiên bản hiện hành để chuyển sang phong cách vuông vức và mạnh mẽ hơn. Phần đầu xe gây ấn tượng với dải đèn LED thanh mảnh kéo dài toàn bộ chiều ngang, phong cách tương tự SantaFe và Nexo.
Hai cụm đèn chiếu sáng đặt dọc bao quanh lưới tản nhiệt hình chữ nhật cỡ lớn, trong khi nắp ca-pô được thiết kế dài và phẳng hơn, tạo cảm giác vững chãi. Bên hông, xe sở hữu các đường nét góc cạnh hơn với hốc bánh vuông, đường vai xe thẳng, diện tích cửa kính lớn và trụ xe dựng đứng.
Hai cụm đèn chiếu sáng đặt dọc bao quanh lưới tản nhiệt hình chữ nhật cỡ lớn, trong khi nắp ca-pô được thiết kế dài và phẳng hơn, tạo cảm giác vững chãi. Bên hông, xe sở hữu các đường nét góc cạnh hơn với hốc bánh vuông, đường vai xe thẳng, diện tích cửa kính lớn và trụ xe dựng đứng.
Tay nắm cửa dạng ẩn cùng bộ mâm kích thước lớn góp phần mang đến diện mạo hiện đại và khỏe khoắn. Phía sau, cụm đèn hậu của Hyundai Tucson 2027 mới đặt dọc được nối với nhau bằng một dải LED mảnh kéo ngang cửa cốp, tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế đang được Hyundai áp dụng trên nhiều mẫu SUV mới.
Tay nắm cửa dạng ẩn cùng bộ mâm kích thước lớn góp phần mang đến diện mạo hiện đại và khỏe khoắn. Phía sau, cụm đèn hậu của Hyundai Tucson 2027 mới đặt dọc được nối với nhau bằng một dải LED mảnh kéo ngang cửa cốp, tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế đang được Hyundai áp dụng trên nhiều mẫu SUV mới.
Nếu thiết kế này được giữ nguyên khi ra mắt, Tucson sẽ trở thành mẫu SUV có phong cách đồng bộ hơn với Santa Fe, đồng thời hướng đến hình ảnh một chiếc SUV đa dụng, cá tính thay vì chỉ đơn thuần là mẫu xe gia đình. Những hình ảnh xe thử nghiệm cũng cho thấy Tucson thế hệ mới nhiều khả năng sẽ sở hữu khoang lái được thiết kế lại hoàn toàn.
Nếu thiết kế này được giữ nguyên khi ra mắt, Tucson sẽ trở thành mẫu SUV có phong cách đồng bộ hơn với Santa Fe, đồng thời hướng đến hình ảnh một chiếc SUV đa dụng, cá tính thay vì chỉ đơn thuần là mẫu xe gia đình. Những hình ảnh xe thử nghiệm cũng cho thấy Tucson thế hệ mới nhiều khả năng sẽ sở hữu khoang lái được thiết kế lại hoàn toàn.
Theo các nguồn tin, Hyundai có thể trang bị hệ thống giải trí Pleos Connect thế hệ mới trên Tucson. Đáng chú ý, hãng xe Hàn Quốc được cho là vẫn sẽ duy trì một số nút bấm vật lý thay vì đưa toàn bộ chức năng lên màn hình cảm ứng. Đây được xem là xu hướng đang quay trở lại khi nhiều nhà sản xuất nhận thấy người dùng ưu tiên thao tác trực quan và an toàn hơn trong quá trình lái xe.
Theo các nguồn tin, Hyundai có thể trang bị hệ thống giải trí Pleos Connect thế hệ mới trên Tucson. Đáng chú ý, hãng xe Hàn Quốc được cho là vẫn sẽ duy trì một số nút bấm vật lý thay vì đưa toàn bộ chức năng lên màn hình cảm ứng. Đây được xem là xu hướng đang quay trở lại khi nhiều nhà sản xuất nhận thấy người dùng ưu tiên thao tác trực quan và an toàn hơn trong quá trình lái xe.
Hiện Hyundai chưa tiết lộ thông số kỹ thuật của Tucson 2027 mới. Tuy nhiên, giới quan sát dự đoán động cơ xăng tiêu chuẩn sẽ được cải tiến, trong khi một số phiên bản có thể sử dụng động cơ tăng áp tương tự "đàn anh" SantaFe thế hệ mới.
Hiện Hyundai chưa tiết lộ thông số kỹ thuật của Tucson 2027 mới. Tuy nhiên, giới quan sát dự đoán động cơ xăng tiêu chuẩn sẽ được cải tiến, trong khi một số phiên bản có thể sử dụng động cơ tăng áp tương tự "đàn anh" SantaFe thế hệ mới.
Bên cạnh đó, các biến thể hybrid cũng gần như chắc chắn sẽ tiếp tục được nâng cấp nhằm đáp ứng xu hướng điện hóa và tăng khả năng cạnh tranh trước các đối thủ trong phân khúc. Theo dự kiến, Hyundai Tucson thế hệ thứ năm sẽ chính thức ra mắt vào cuối năm nay.
Bên cạnh đó, các biến thể hybrid cũng gần như chắc chắn sẽ tiếp tục được nâng cấp nhằm đáp ứng xu hướng điện hóa và tăng khả năng cạnh tranh trước các đối thủ trong phân khúc. Theo dự kiến, Hyundai Tucson thế hệ thứ năm sẽ chính thức ra mắt vào cuối năm nay.
Video: Hé lộ mẫu xe SUV Hyundai Tucson thế hệ mới.
Nguyễn Anh
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