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[GALLERY] Honda Vario 125 2027 sẽ mở bán tại Việt Nam từ tháng 8/2026

Số hóa - Xe

[GALLERY] Honda Vario 125 2027 sẽ mở bán tại Việt Nam từ tháng 8/2026

Honda Việt Nam giới thiệu Vario 125 2027 với thay đổi về thiết kế, trang bị và động cơ. Xe được bán ra với hai phiên bản Đặc biệt và Street từ tháng 8/2026.

Tâm Võ
Honda Việt Nam vừa giới thiệu Vario 125 2027 với nhiều tinh chỉnh về thiết kế, trang bị và động cơ. Mẫu xe vẫn giữ phong cách thể thao, thân xe gọn cùng các đường nét góc cạnh, phù hợp với môi trường đô thị. Sản phẩm có hai cấu hình gồm bản Đặc biệt và bản Street.
Honda Việt Nam vừa giới thiệu Vario 125 2027 với nhiều tinh chỉnh về thiết kế, trang bị và động cơ. Mẫu xe vẫn giữ phong cách thể thao, thân xe gọn cùng các đường nét góc cạnh, phù hợp với môi trường đô thị. Sản phẩm có hai cấu hình gồm bản Đặc biệt và bản Street.
Trong đó, bản Đặc biệt được làm mới bằng cách phối màu hiện đại, kết hợp lớp sơn nhám nhằm tạo cảm giác cao cấp hơn. Đáng chú ý nhất là phiên bản Street lần đầu xuất hiện với thiết kế ghi đông trần, mang hơi hướng xe đường phố, giúp ngoại hình trở nên mạnh mẽ và cá tính. Ghi đông mới cũng hướng đến tư thế ngồi tự nhiên, thoải mái, đồng thời tăng cảm giác kết nối giữa người lái và xe.
Trong đó, bản Đặc biệt được làm mới bằng cách phối màu hiện đại, kết hợp lớp sơn nhám nhằm tạo cảm giác cao cấp hơn. Đáng chú ý nhất là phiên bản Street lần đầu xuất hiện với thiết kế ghi đông trần, mang hơi hướng xe đường phố, giúp ngoại hình trở nên mạnh mẽ và cá tính. Ghi đông mới cũng hướng đến tư thế ngồi tự nhiên, thoải mái, đồng thời tăng cảm giác kết nối giữa người lái và xe.
Thay đổi quan trọng về kỹ thuật nằm ở động cơ 125 cc, nay đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 4. Theo Honda Việt Nam, việc nâng cấp giúp mẫu xe phù hợp với yêu cầu mới, đồng thời giảm lượng phát thải ra môi trường. Xe tiếp tục sở hữu Idling Stop, cho phép động cơ tự động tạm ngắt khi dừng chờ và hoạt động trở lại khi người lái vặn ga.
Thay đổi quan trọng về kỹ thuật nằm ở động cơ 125 cc, nay đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 4. Theo Honda Việt Nam, việc nâng cấp giúp mẫu xe phù hợp với yêu cầu mới, đồng thời giảm lượng phát thải ra môi trường. Xe tiếp tục sở hữu Idling Stop, cho phép động cơ tự động tạm ngắt khi dừng chờ và hoạt động trở lại khi người lái vặn ga.
Hệ thống phanh kết hợp CBS vẫn hiện diện, giúp phân bổ lực hãm giữa hai bánh và hỗ trợ người lái kiểm soát xe tốt hơn khi giảm tốc. Ngoài bộ tem mới ở phần đầu và hai bên thân xe, Vario 125 2027 còn được trang bị hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED toàn phần, đi kèm dải nhận diện hình chữ V. Thiết kế đèn trước và đèn hậu thanh mảnh hơn.
Hệ thống phanh kết hợp CBS vẫn hiện diện, giúp phân bổ lực hãm giữa hai bánh và hỗ trợ người lái kiểm soát xe tốt hơn khi giảm tốc. Ngoài bộ tem mới ở phần đầu và hai bên thân xe, Vario 125 2027 còn được trang bị hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED toàn phần, đi kèm dải nhận diện hình chữ V. Thiết kế đèn trước và đèn hậu thanh mảnh hơn.
Xe vẫn sử dụng phanh đĩa trước kiểu cánh hoa, mâm đúc phong cách thể thao và bộ lốp không săm kích thước lớn, qua đó hỗ trợ tăng độ bám mặt đường cũng như duy trì sự cân bằng khi vận hành. Thông tin vận hành được hiển thị trên cụm đồng hồ LCD toàn phần. Giao diện dễ quan sát cho phép người lái kiểm tra nhanh tốc độ hiện tại, số kilomet di chuyển...
Xe vẫn sử dụng phanh đĩa trước kiểu cánh hoa, mâm đúc phong cách thể thao và bộ lốp không săm kích thước lớn, qua đó hỗ trợ tăng độ bám mặt đường cũng như duy trì sự cân bằng khi vận hành. Thông tin vận hành được hiển thị trên cụm đồng hồ LCD toàn phần. Giao diện dễ quan sát cho phép người lái kiểm tra nhanh tốc độ hiện tại, số kilomet di chuyển...
Với dung tích 18 lít, cốp xe có thể bố trí một chiếc mũ bảo hiểm loại nửa đầu và thêm các vật dụng thiết yếu. Cổng sạc USB-A trước đây được thay bằng USB-C, phù hợp hơn với các thiết bị điện tử hiện nay. Hệ thống khóa thông minh Smart Key hỗ trợ tìm vị trí xe, mở khóa từ xa và phát cảnh báo chống trộm.
Với dung tích 18 lít, cốp xe có thể bố trí một chiếc mũ bảo hiểm loại nửa đầu và thêm các vật dụng thiết yếu. Cổng sạc USB-A trước đây được thay bằng USB-C, phù hợp hơn với các thiết bị điện tử hiện nay. Hệ thống khóa thông minh Smart Key hỗ trợ tìm vị trí xe, mở khóa từ xa và phát cảnh báo chống trộm.
Honda Vario 125 2027 dự kiến được bán tại hệ thống HEAD trên toàn quốc từ tháng 8/2026. Xe được bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, kèm 6 lần kiểm tra định kỳ miễn phí. Khách hàng còn có thể đăng ký lái thử và quản lý thông tin xe qua ứng dụng My Honda+.
Honda Vario 125 2027 dự kiến được bán tại hệ thống HEAD trên toàn quốc từ tháng 8/2026. Xe được bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, kèm 6 lần kiểm tra định kỳ miễn phí. Khách hàng còn có thể đăng ký lái thử và quản lý thông tin xe qua ứng dụng My Honda+.
Video: Hé lộ xe tay ga Honda Vario 125 thế hệ mới sắp ra mắt Việt Nam.
Tâm Võ
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