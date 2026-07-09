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[GALLERY] SYM ra mắt xe ga JET SL 2026, đấu Honda Vario và Yamaha NVX

Số hóa - Xe

[GALLERY] SYM ra mắt xe ga JET SL 2026, đấu Honda Vario và Yamaha NVX

SYM Jet SL là mẫu xe tay ga thể thao phân khối nhỏ mạnh tới 16,3 mã lực, cốp rộng chứa được cả mũ bảo hiểm full face và hệ thống trợ lái biến thiên theo cua.

Tâm Võ
SYM vừa ra mắt JET SL và JET SL+ 2026 tại đường đua Lihpao Karting ở Đài Trung, Đài Loan. Với mẫu tay ga thể thao này, SYM đã mạnh dạn đưa công nghệ đường đua của mình ra thị trường, nâng cấp toàn diện bốn mong muốn chính của người dùng xe hiệu suất cao: "ngoại hình thời trang", "khả năng điều khiển nhạy bén", "hiệu năng mạnh mẽ" và "an toàn, yên tâm".
SYM vừa ra mắt JET SL và JET SL+ 2026 tại đường đua Lihpao Karting ở Đài Trung, Đài Loan. Với mẫu tay ga thể thao này, SYM đã mạnh dạn đưa công nghệ đường đua của mình ra thị trường, nâng cấp toàn diện bốn mong muốn chính của người dùng xe hiệu suất cao: "ngoại hình thời trang", "khả năng điều khiển nhạy bén", "hiệu năng mạnh mẽ" và "an toàn, yên tâm".
Nhìn vào phần trước của xe, thiết kế đèn pha dễ nhận biết với đèn định vị hình chữ V sắc nét phía trên giống như một hàng lông mày nhíu lại, trong khi đèn pha kép hình mắt cá sâu và lộ rõ ​​cùng các đường nét hình học bên dưới tạo nên vẻ ngoài hung dữ. Phần thân xe từ bên hông có những đường nét nhỏ gọn và mạnh mẽ tạo nên cảm giác tốc độ mạnh mẽ.
Nhìn vào phần trước của xe, thiết kế đèn pha dễ nhận biết với đèn định vị hình chữ V sắc nét phía trên giống như một hàng lông mày nhíu lại, trong khi đèn pha kép hình mắt cá sâu và lộ rõ ​​cùng các đường nét hình học bên dưới tạo nên vẻ ngoài hung dữ. Phần thân xe từ bên hông có những đường nét nhỏ gọn và mạnh mẽ tạo nên cảm giác tốc độ mạnh mẽ.
Phần đèn hậu LED được thiết kế mới mang hình dáng hình học sắc sảo như cánh máy bay chiến đấu, và được hoàn thiện với đường viền phía sau gọn gàng và vuốt lên. Lần này, SYM đã trang bị cho chiếc tay ga thể thao mới khung FA7 hoàn toàn mới, có trọng lượng nhẹ và độ cứng cao. Khung sườn này giúp giảm trực tiếp 4kg trọng lượng.
Phần đèn hậu LED được thiết kế mới mang hình dáng hình học sắc sảo như cánh máy bay chiến đấu, và được hoàn thiện với đường viền phía sau gọn gàng và vuốt lên. Lần này, SYM đã trang bị cho chiếc tay ga thể thao mới khung FA7 hoàn toàn mới, có trọng lượng nhẹ và độ cứng cao. Khung sườn này giúp giảm trực tiếp 4kg trọng lượng.
Trong khi đó, để tối ưu hóa sự phân bổ trọng lượng trước và sau cũng như cải thiện độ ổn định khi điều khiển, ắc quy được đặt phía trước, giúp tập trung trọng tâm. Việc duy trì chiều dài cơ sở 1290mm đảm bảo cả khả năng vận hành linh hoạt ở tốc độ thấp và độ ổn định khi vào cua ở tốc độ cao.
Trong khi đó, để tối ưu hóa sự phân bổ trọng lượng trước và sau cũng như cải thiện độ ổn định khi điều khiển, ắc quy được đặt phía trước, giúp tập trung trọng tâm. Việc duy trì chiều dài cơ sở 1290mm đảm bảo cả khả năng vận hành linh hoạt ở tốc độ thấp và độ ổn định khi vào cua ở tốc độ cao.
Nhờ thiết kế khung xe hẹp, chiều rộng của khung xe bên trái và bên phải được giảm thiểu tối đa, giúp chiếc xe đạt góc nghiêng lớn nhất trong phân khúc, lên đến 46,4 độ. Với JET SL, SYM đã trực tiếp nâng cấp kích thước trái xi-lanh từ 59mm lên 61mm.
Nhờ thiết kế khung xe hẹp, chiều rộng của khung xe bên trái và bên phải được giảm thiểu tối đa, giúp chiếc xe đạt góc nghiêng lớn nhất trong phân khúc, lên đến 46,4 độ. Với JET SL, SYM đã trực tiếp nâng cấp kích thước trái xi-lanh từ 59mm lên 61mm.
Bên cạnh thiết kế cửa nạp được tối ưu hóa để đảm bảo hiệu suất nạp khí tốt ở tốc độ cao, lưu lượng khí nạp đã được tăng 20%, và lưu lượng khí thải cũng tăng 18%, giảm sức cản khí thải và giúp động cơ hoạt động mượt mà hơn.
Bên cạnh thiết kế cửa nạp được tối ưu hóa để đảm bảo hiệu suất nạp khí tốt ở tốc độ cao, lưu lượng khí nạp đã được tăng 20%, và lưu lượng khí thải cũng tăng 18%, giảm sức cản khí thải và giúp động cơ hoạt động mượt mà hơn.
So với đời máy cũ của SYM, công suất tối đa của JET SL đã tăng từ 13,0 mã lực lên 13,2 mã lực, với mức tiêu hao nhiên liệu 50,0 km/l; trong khi đó, phiên bản cao cấp hơn, JET SL+, thậm chí còn chứng kiến ​​công suất tối đa tăng cao hơn nữa từ 15,8 mã lực lên mức đáng kinh ngạc 16,3 mã lực, trong khi vẫn duy trì mức tiêu hao nhiên liệu 47km/l.
So với đời máy cũ của SYM, công suất tối đa của JET SL đã tăng từ 13,0 mã lực lên 13,2 mã lực, với mức tiêu hao nhiên liệu 50,0 km/l; trong khi đó, phiên bản cao cấp hơn, JET SL+, thậm chí còn chứng kiến ​​công suất tối đa tăng cao hơn nữa từ 15,8 mã lực lên mức đáng kinh ngạc 16,3 mã lực, trong khi vẫn duy trì mức tiêu hao nhiên liệu 47km/l.
Hơn nữa, SYM đã tích hợp "ZRSG 3.0" (Zero-Resistance Starter &amp; Generator - Hệ thống Khởi động và Máy phát không lực cản). Chiếc xe mới được trang bị đĩa phanh nổi lớn nhất trong phân khúc, 268mm ở bánh trước và đĩa phanh 220mm ở bánh sau, giúp cải thiện đáng kể hiệu suất phanh tổng thể lên đến 29%.
Hơn nữa, SYM đã tích hợp "ZRSG 3.0" (Zero-Resistance Starter & Generator - Hệ thống Khởi động và Máy phát không lực cản). Chiếc xe mới được trang bị đĩa phanh nổi lớn nhất trong phân khúc, 268mm ở bánh trước và đĩa phanh 220mm ở bánh sau, giúp cải thiện đáng kể hiệu suất phanh tổng thể lên đến 29%.
Hệ thống điều khiển điện tử là điểm nhấn của mẫu xe này. SYM đã trang bị cho phiên bản JET SL+ C-TCS cao cấp nhất một cảm biến chuyển động IMU để hỗ trợ điều khiển lực kéo và ABS biến thiên khi vào cua. Khi IMU phát hiện xe đang phanh gấp ở một góc cua, nó sẽ tinh chỉnh các cài đặt ABS để ngăn xe bị mất lái và giữ xe trên đường đi ban đầu để tránh bị văng ra khỏi đường.
Hệ thống điều khiển điện tử là điểm nhấn của mẫu xe này. SYM đã trang bị cho phiên bản JET SL+ C-TCS cao cấp nhất một cảm biến chuyển động IMU để hỗ trợ điều khiển lực kéo và ABS biến thiên khi vào cua. Khi IMU phát hiện xe đang phanh gấp ở một góc cua, nó sẽ tinh chỉnh các cài đặt ABS để ngăn xe bị mất lái và giữ xe trên đường đi ban đầu để tránh bị văng ra khỏi đường.
Điều thú vị hơn nữa là sự bổ sung hệ thống ALC (Anti-Lift Control). Khi phát hiện bánh trước bị nghiêng, ECU sẽ can thiệp để tinh chỉnh công suất bằng cách điều chỉnh góc đánh lửa để "đề pa" chuẩn xác hơn.
Điều thú vị hơn nữa là sự bổ sung hệ thống ALC (Anti-Lift Control). Khi phát hiện bánh trước bị nghiêng, ECU sẽ can thiệp để tinh chỉnh công suất bằng cách điều chỉnh góc đánh lửa để "đề pa" chuẩn xác hơn.
Về không gian chứa đồ, yên xe 34L vượt trội so với các đối thủ, thậm chí cho phép đặt mũ bảo hiểm cỡ XL nằm phẳng và vẫn giữ lại một ngăn chứa đồ nhỏ ở phía sau. Xe cũng được trang bị tiêu chuẩn hệ thống đèn LED toàn diện, bảng điều khiển màu VA và đế sạc Type-C tiện dụng.
Về không gian chứa đồ, yên xe 34L vượt trội so với các đối thủ, thậm chí cho phép đặt mũ bảo hiểm cỡ XL nằm phẳng và vẫn giữ lại một ngăn chứa đồ nhỏ ở phía sau. Xe cũng được trang bị tiêu chuẩn hệ thống đèn LED toàn diện, bảng điều khiển màu VA và đế sạc Type-C tiện dụng.
Xe có ba lựa chọn màu ngoại thất gồm: Trắng Phantom, Đen Lava và Xanh Energetic, trong khi JET SL+ có các tùy chọn Trắng Phantom, Đen Lava, Bạc Interstellar và Tím Dark. Phiên bản 125 có giá 103.000 Đài tệ ; phiên bản 158 TCS có giá 108.000 Đài tệ ; và phiên bản 158 C-TCS với hệ thống điều khiển điện tử đầy đủ có giá 111.000 Đài tệ (tương đương 88,5 và 91 triệu đồng).
Xe có ba lựa chọn màu ngoại thất gồm: Trắng Phantom, Đen Lava và Xanh Energetic, trong khi JET SL+ có các tùy chọn Trắng Phantom, Đen Lava, Bạc Interstellar và Tím Dark. Phiên bản 125 có giá 103.000 Đài tệ ; phiên bản 158 TCS có giá 108.000 Đài tệ ; và phiên bản 158 C-TCS với hệ thống điều khiển điện tử đầy đủ có giá 111.000 Đài tệ (tương đương 88,5 và 91 triệu đồng).
Video: SYM vừa ra mắt xe ga JET SL và JET SL+ 2026 2026 mới.
Tâm Võ
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