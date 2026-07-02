[GALLERY] Honda City 2026 từ 450 triệu đồng vừa mở bán đã "cháy hàng" ở Thái Lan

Phiên bản nâng cấp 2026 của Honda City đang cho thấy sức hút đáng kể tại Thái Lan khi ghi nhận hơn 10.000 đơn đặt hàng trước chỉ sau thời gian ngắn mở bán.