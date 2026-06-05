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[GALLERY] MSI tung dàn laptop AI cực chất, game thủ mê mẩn

Số hóa - Xe

[GALLERY] MSI tung dàn laptop AI cực chất, game thủ mê mẩn

Từ Titan 18 HX Dragon Edition đến Claw 8 EX AI+ và Toy Story Edition, MSI mang tới Computex 2026 loạt laptop, handheld AI PC gây chú ý mạnh.

Thiên Trang (TH)
MSI tiếp tục khẳng định vị thế một trong những thương hiệu nổi bật nhất tại Computex 2026 khi trình diễn hàng loạt laptop gaming, AI PC và máy chơi game cầm tay mới, trong đó tâm điểm là mẫu Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic sở hữu thiết kế đậm chất fantasy lấy cảm hứng từ chòm sao Thiên Long cùng cấu hình thuộc nhóm mạnh nhất thị trường hiện nay với Intel Core Ultra 9 290HX Plus, GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop, màn hình Mini LED 4K 240Hz và hệ thống tản nhiệt buồng hơi cao cấp. (Ảnh: Genk)
MSI tiếp tục khẳng định vị thế một trong những thương hiệu nổi bật nhất tại Computex 2026 khi trình diễn hàng loạt laptop gaming, AI PC và máy chơi game cầm tay mới, trong đó tâm điểm là mẫu Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic sở hữu thiết kế đậm chất fantasy lấy cảm hứng từ chòm sao Thiên Long cùng cấu hình thuộc nhóm mạnh nhất thị trường hiện nay với Intel Core Ultra 9 290HX Plus, GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop, màn hình Mini LED 4K 240Hz và hệ thống tản nhiệt buồng hơi cao cấp. (Ảnh: Genk)
Không chỉ gây ấn tượng bằng hiệu năng, Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic còn được MSI đầu tư như một món đồ sưu tầm thực thụ khi toàn bộ thân máy được hoàn thiện bằng công nghệ khắc kim loại kết hợp lớp phủ anodized đặc biệt, đi kèm chuột, bàn di chuột và hộp đựng đồng bộ theo chủ đề rồng Draco, biến chiếc laptop gaming này trở thành một trong những sản phẩm nổi bật nhất tại gian hàng MSI ở Computex 2026. (Ảnh: Genk)
Không chỉ gây ấn tượng bằng hiệu năng, Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic còn được MSI đầu tư như một món đồ sưu tầm thực thụ khi toàn bộ thân máy được hoàn thiện bằng công nghệ khắc kim loại kết hợp lớp phủ anodized đặc biệt, đi kèm chuột, bàn di chuột và hộp đựng đồng bộ theo chủ đề rồng Draco, biến chiếc laptop gaming này trở thành một trong những sản phẩm nổi bật nhất tại gian hàng MSI ở Computex 2026. (Ảnh: Genk)
Bên cạnh dòng laptop gaming flagship, MSI cũng thu hút đông đảo khách tham quan với Claw 8 EX AI+, mẫu máy chơi game cầm tay đầu tiên trên thế giới sử dụng nền tảng Intel Arc G3 Extreme, đi kèm màn hình 8 inch 120Hz hỗ trợ VRR, joystick Hall-effect chống trôi, trigger Hall-effect cùng hệ thống rung tuyến tính mới giúp nâng cao trải nghiệm chơi game AAA trên thiết bị di động. (Ảnh: Genk)
Bên cạnh dòng laptop gaming flagship, MSI cũng thu hút đông đảo khách tham quan với Claw 8 EX AI+, mẫu máy chơi game cầm tay đầu tiên trên thế giới sử dụng nền tảng Intel Arc G3 Extreme, đi kèm màn hình 8 inch 120Hz hỗ trợ VRR, joystick Hall-effect chống trôi, trigger Hall-effect cùng hệ thống rung tuyến tính mới giúp nâng cao trải nghiệm chơi game AAA trên thiết bị di động. (Ảnh: Genk)
Một điểm đáng chú ý khác là MSI đã cải tiến đáng kể phần công thái học trên Claw 8 EX AI+ với tay cầm lớn hơn, thiết kế bo cong thoải mái hơn khi sử dụng thời gian dài, đồng thời bổ sung Xbox Mode cùng giao diện Quick Settings cho phép người dùng kích hoạt nhanh các công nghệ như XeSS 3 hay Multi-Frame Generation nhằm tối ưu hiệu suất chơi game. (Ảnh: Genk)
Một điểm đáng chú ý khác là MSI đã cải tiến đáng kể phần công thái học trên Claw 8 EX AI+ với tay cầm lớn hơn, thiết kế bo cong thoải mái hơn khi sử dụng thời gian dài, đồng thời bổ sung Xbox Mode cùng giao diện Quick Settings cho phép người dùng kích hoạt nhanh các công nghệ như XeSS 3 hay Multi-Frame Generation nhằm tối ưu hiệu suất chơi game. (Ảnh: Genk)
Ở nhóm sản phẩm mang tính sưu tầm, Cyborg 15 C13W Toy Story Special Edition trở thành một trong những mẫu laptop độc đáo nhất triển lãm khi lấy cảm hứng trực tiếp từ nhân vật Buzz Lightyear của Pixar với tông màu trắng, xanh lá và tím đặc trưng, đi kèm bộ phụ kiện gồm túi đựng, chuột, mousepad, postcard và sticker dành riêng cho người hâm mộ Toy Story. (Ảnh: Genk)
Ở nhóm sản phẩm mang tính sưu tầm, Cyborg 15 C13W Toy Story Special Edition trở thành một trong những mẫu laptop độc đáo nhất triển lãm khi lấy cảm hứng trực tiếp từ nhân vật Buzz Lightyear của Pixar với tông màu trắng, xanh lá và tím đặc trưng, đi kèm bộ phụ kiện gồm túi đựng, chuột, mousepad, postcard và sticker dành riêng cho người hâm mộ Toy Story. (Ảnh: Genk)
Về cấu hình, Cyborg 15 C13W Toy Story Edition vẫn đảm bảo hiệu năng gaming hiện đại nhờ Intel Core i5, GPU GeForce RTX 5050 Laptop 8GB GDDR7, màn hình FHD 144Hz, hỗ trợ Wi-Fi 6E và sạc PD 3.0, hướng tới nhóm game thủ trẻ yêu thích những phiên bản giới hạn có giá trị sưu tầm cao thay vì chỉ tập trung vào thông số phần cứng. (Ảnh: Genk)
Về cấu hình, Cyborg 15 C13W Toy Story Edition vẫn đảm bảo hiệu năng gaming hiện đại nhờ Intel Core i5, GPU GeForce RTX 5050 Laptop 8GB GDDR7, màn hình FHD 144Hz, hỗ trợ Wi-Fi 6E và sạc PD 3.0, hướng tới nhóm game thủ trẻ yêu thích những phiên bản giới hạn có giá trị sưu tầm cao thay vì chỉ tập trung vào thông số phần cứng. (Ảnh: Genk)
Song song với các phiên bản đặc biệt, MSI cũng giới thiệu đầy đủ dải gaming laptop thế hệ mới gồm Raider 16 Max HX, Stealth 16 AI và Cyborg 15 Max, trong đó Raider 16 Max HX nổi bật với tổng công suất CPU và GPU lên tới 250W nhờ hệ thống Cooler Boost cải tiến, còn Stealth 16 AI tiếp tục theo đuổi triết lý mỏng nhẹ nhưng vẫn sở hữu sức mạnh đủ đáp ứng nhu cầu gaming và AI PC cao cấp. (Ảnh: Genk)
Song song với các phiên bản đặc biệt, MSI cũng giới thiệu đầy đủ dải gaming laptop thế hệ mới gồm Raider 16 Max HX, Stealth 16 AI và Cyborg 15 Max, trong đó Raider 16 Max HX nổi bật với tổng công suất CPU và GPU lên tới 250W nhờ hệ thống Cooler Boost cải tiến, còn Stealth 16 AI tiếp tục theo đuổi triết lý mỏng nhẹ nhưng vẫn sở hữu sức mạnh đủ đáp ứng nhu cầu gaming và AI PC cao cấp. (Ảnh: Genk)
Nhìn tổng thể, Computex 2026 cho thấy MSI đang chuyển mình mạnh mẽ từ một hãng gaming laptop truyền thống thành hệ sinh thái công nghệ toàn diện với sự kết hợp giữa laptop gaming hiệu năng cao, AI PC, máy chơi game cầm tay và các phiên bản giới hạn đậm chất sưu tầm, qua đó tạo nên một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất triển lãm công nghệ lớn nhất châu Á năm nay. (Ảnh: Genk)
Nhìn tổng thể, Computex 2026 cho thấy MSI đang chuyển mình mạnh mẽ từ một hãng gaming laptop truyền thống thành hệ sinh thái công nghệ toàn diện với sự kết hợp giữa laptop gaming hiệu năng cao, AI PC, máy chơi game cầm tay và các phiên bản giới hạn đậm chất sưu tầm, qua đó tạo nên một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất triển lãm công nghệ lớn nhất châu Á năm nay. (Ảnh: Genk)
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Thiên Trang (TH)
#MSI #Laptop gaming #AI PC #Computex 2026 #Titan 18 HX

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