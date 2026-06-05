[GALLERY] MSI tung dàn laptop AI cực chất, game thủ mê mẩn

Từ Titan 18 HX Dragon Edition đến Claw 8 EX AI+ và Toy Story Edition, MSI mang tới Computex 2026 loạt laptop, handheld AI PC gây chú ý mạnh.
Hà Nội phát sinh hơn 10.000 tấn phế thải xây dựng mỗi ngày, trong khi hệ thống xử lý chỉ đáp ứng hơn 1.600 tấn, gây ra vấn đề đổ trộm.
Dù không camera, không Wi-Fi hay AI, Nokia 200 4G vẫn tạo cơn sốt tại Trung Quốc khi bán hết sạch chỉ sau 2 ngày mở đặt hàng với giá khoảng 700.000 đồng.
Bất chấp sự xuất hiện của thế hệ mới, mẫu MPV Toyota Innova đời cũ vẫn tiếp tục được bán trên thị trường và nhận phiên bản nâng cấp cho năm 2026 vì sức hút lớn.
Các chiến đấu cơ F-35A và E-3A của NATO tăng cường tuần tra, giám sát không phận, đối phó với các mối đe dọa từ Nga và khu vực Bắc Cực.
Mẫu xe điện BYD Atto 3 Evo sở hữu công suất tối đa 313 mã lực, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,5 giây và phạm vi hoạt động 510 km theo chuẩn WLTP.
Tin đồn về hệ thống tản nhiệt buồng hơi trên iPhone Ultra màn hình gập đang khiến giới công nghệ kỳ vọng về smartphone chơi game mạnh mẽ nhất từ trước đến nay.
Lô GAC GS3 Emzoom đầu tiên vừa chính thức xuất khẩu sang Việt Nam, gia nhập phân khúc CUV/SUV cỡ B, cạnh tranh Hyundai Creta, Kia Seltos hay Toyota Yaris Cross.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Ngọ làm việc có trách nhiệm và có nguồn thu nhập cao.
Không chỉ Toyota Alphard, "người anh em song sinh" của mẫu MPV cao cấp này là Vellfire cũng được hãng xe Nhật Bản nâng cấp tinh chỉnh cho phiên bản năm 2026.
Ít ai biết người tạo ra Gmail cũng là cha đẻ AdSense và tác giả câu nói "Don't be evil" từng định hình văn hóa Google suốt nhiều năm.
Lỗ hổng nghiêm trọng của Meta AI khiến hacker có thể chiếm tài khoản Instagram chỉ bằng vài câu lệnh, ngay cả khi đã bật bảo mật hai lớp.
Ứng dụng Rocket Now của Coupang đang tạo địa chấn tại Nhật Bản khi bán món ăn đúng giá niêm yết, miễn phí giao hàng và không thu phí dịch vụ.
Acer vừa chính thức gia nhập thị trường kính thông minh bằng việc ra mắt hai thiết bị hoàn toàn mới, diện cho hai triết lý thiết kế hoàn toàn trái ngược nhau.
Mang thiết kế xe ga với động cơ 700cc, hộp số côn tay 6 cấp, Italjet Dragster 700 Twin Premium Edition là mẫu xe "lai" độc đáo giữa giữa scooter và sportbike.
Từng là lựa chọn “vàng” của nhiều doanh nghiệp, biển quảng cáo cỡ lớn tại Hà Nội nay trống trơn không ai sử dụng, trơ khung sắt hoặc bạc màu.
Jennifer Phạm có 3 con với doanh nhân Đức Hải cùng con trai Bảo Nam từ hôn nhân trước. Ở tuổi ngoài 40, cô vẫn giữ sức hút trong showbiz.
Với mức giá chỉ 148 triệu, Nano S05 không chỉ cạnh tranh với các mẫu xe điện mini mà còn bước thẳng vào vùng giá của xe ga Honda SH 350i hay Vespa GTS Super.
Màn hình OLED trên iPhone là một trong những công nghệ hiển thị tốt nhất thế giới, nhưng ít ai biết Samsung mới là đối tác góp công lớn tạo nên tính năng này.
Kia Seltos 2027 vừa ra mắt tại Mỹ và công bố mức giá khởi điểm từ 24.990 USD chưa bao gồm phí vận chuyển 1.495 USD. Mức giá này tăng 1.200 USD so với đời cũ.
Nhiều người dùng iPhone đang lãng phí hàng chục GB bộ nhớ mà không hề hay biết. Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể lấy lại dung lượng đáng kể.
Honda Việt Nam (HVN) chính thức mở bán mẫu xe máy điện Honda CUV e: từ ngày 04/6/2026 và Honda UC3 từ tháng 7/2026, đồng thời triển khai hệ thống Trạm đổi pin.