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[GALLERY] Game Soulslike mới gây sốt Steam, nhận 97% đánh giá tích cực

Số hóa - Xe

[GALLERY] Game Soulslike mới gây sốt Steam, nhận 97% đánh giá tích cực

Stonemachia vừa ra mắt trên Steam đã nhanh chóng đạt 97% đánh giá tích cực nhờ gameplay Soulslike kết hợp cờ vua đầy sáng tạo và khác biệt.

Thiên Trang (TH)
Giữa thời điểm thị trường game Soulslike đang trở nên bão hòa với hàng loạt sản phẩm có công thức tương đồng, Stonemachia bất ngờ nổi lên như một hiện tượng mới trên Steam khi nhanh chóng nhận được 97% đánh giá tích cực từ cộng đồng game thủ chỉ sau thời gian ngắn phát hành, qua đó trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trong những ngày gần đây.
Giữa thời điểm thị trường game Soulslike đang trở nên bão hòa với hàng loạt sản phẩm có công thức tương đồng, Stonemachia bất ngờ nổi lên như một hiện tượng mới trên Steam khi nhanh chóng nhận được 97% đánh giá tích cực từ cộng đồng game thủ chỉ sau thời gian ngắn phát hành, qua đó trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trong những ngày gần đây.
Dù không sở hữu chiến dịch quảng bá rầm rộ hay sự hậu thuẫn từ các nhà phát hành lớn, Stonemachia vẫn tạo được sức hút đáng kể nhờ phong cách nghệ thuật độc đáo, lối chơi sáng tạo và những ý tưởng được đánh giá là khác biệt so với phần lớn các tựa game Soulslike đang có mặt trên thị trường hiện nay.
Dù không sở hữu chiến dịch quảng bá rầm rộ hay sự hậu thuẫn từ các nhà phát hành lớn, Stonemachia vẫn tạo được sức hút đáng kể nhờ phong cách nghệ thuật độc đáo, lối chơi sáng tạo và những ý tưởng được đánh giá là khác biệt so với phần lớn các tựa game Soulslike đang có mặt trên thị trường hiện nay.
Theo dữ liệu từ Steam, trò chơi đã thu hút gần 200 lượt đánh giá với phần lớn phản hồi ở mức Very Positive, đồng thời được nhiều người chơi kỳ vọng sẽ sớm đạt danh hiệu Overwhelmingly Positive nếu tiếp tục duy trì tỷ lệ phản hồi tích cực và chạm mốc 500 bài đánh giá trong thời gian tới.
Theo dữ liệu từ Steam, trò chơi đã thu hút gần 200 lượt đánh giá với phần lớn phản hồi ở mức Very Positive, đồng thời được nhiều người chơi kỳ vọng sẽ sớm đạt danh hiệu Overwhelmingly Positive nếu tiếp tục duy trì tỷ lệ phản hồi tích cực và chạm mốc 500 bài đánh giá trong thời gian tới.
Điểm đặc sắc nhất của Stonemachia nằm ở việc kết hợp cơ chế chiến đấu Soulslike với cảm hứng từ cờ vua, khi người chơi vào vai Zefiro, một quân Tốt bắt đầu hành trình khám phá thế giới Medhelan đầy tăm tối, nguy hiểm và chứa đựng vô số thử thách khắc nghiệt.
Điểm đặc sắc nhất của Stonemachia nằm ở việc kết hợp cơ chế chiến đấu Soulslike với cảm hứng từ cờ vua, khi người chơi vào vai Zefiro, một quân Tốt bắt đầu hành trình khám phá thế giới Medhelan đầy tăm tối, nguy hiểm và chứa đựng vô số thử thách khắc nghiệt.
Trong quá trình phiêu lưu, nhân vật có thể biến đổi thành nhiều quân cờ khác nhau như Mã, Xe, Tượng hoặc Hậu, mỗi hình thái sở hữu bộ kỹ năng và phong cách chiến đấu riêng biệt, từ tốc độ linh hoạt, sức mạnh áp đảo cho tới khả năng kiểm soát không gian và phản công chiến thuật.
Trong quá trình phiêu lưu, nhân vật có thể biến đổi thành nhiều quân cờ khác nhau như Mã, Xe, Tượng hoặc Hậu, mỗi hình thái sở hữu bộ kỹ năng và phong cách chiến đấu riêng biệt, từ tốc độ linh hoạt, sức mạnh áp đảo cho tới khả năng kiểm soát không gian và phản công chiến thuật.
Nhờ cơ chế biến đổi này, gameplay của Stonemachia không chỉ xoay quanh việc né đòn hay ghi nhớ quy luật tấn công của boss như nhiều tựa Soulslike truyền thống mà còn mang đến chiều sâu chiến thuật rõ rệt, giúp trải nghiệm chiến đấu trở nên mới lạ nhưng vẫn giữ được cảm giác thử thách quen thuộc của thể loại.
Nhờ cơ chế biến đổi này, gameplay của Stonemachia không chỉ xoay quanh việc né đòn hay ghi nhớ quy luật tấn công của boss như nhiều tựa Soulslike truyền thống mà còn mang đến chiều sâu chiến thuật rõ rệt, giúp trải nghiệm chiến đấu trở nên mới lạ nhưng vẫn giữ được cảm giác thử thách quen thuộc của thể loại.
Bên cạnh gameplay, thế giới trong game cũng nhận được nhiều lời khen khi được xây dựng dựa trên cảm hứng từ tác phẩm Thần Khúc của Dante Alighieri, đặc biệt là phần Inferno, với bối cảnh u tối, kiến trúc đậm chất nghệ thuật Ý và hệ thống quái vật mang màu sắc dân gian châu Âu cổ điển đầy ấn tượng.
Bên cạnh gameplay, thế giới trong game cũng nhận được nhiều lời khen khi được xây dựng dựa trên cảm hứng từ tác phẩm Thần Khúc của Dante Alighieri, đặc biệt là phần Inferno, với bối cảnh u tối, kiến trúc đậm chất nghệ thuật Ý và hệ thống quái vật mang màu sắc dân gian châu Âu cổ điển đầy ấn tượng.
Mặc dù vẫn tồn tại một số hạn chế như camera đôi lúc khó chịu, hitbox chưa thật sự hoàn hảo và cơ chế hồi máu còn gây tranh cãi, Stonemachia vẫn được đánh giá là một trong những viên ngọc ẩn đáng trải nghiệm nhất trên Steam hiện nay, đặc biệt khi trò chơi đang được bán với mức giá hơn 200.000 đồng kèm ưu đãi giảm giá trong giai đoạn ra mắt.
Mặc dù vẫn tồn tại một số hạn chế như camera đôi lúc khó chịu, hitbox chưa thật sự hoàn hảo và cơ chế hồi máu còn gây tranh cãi, Stonemachia vẫn được đánh giá là một trong những viên ngọc ẩn đáng trải nghiệm nhất trên Steam hiện nay, đặc biệt khi trò chơi đang được bán với mức giá hơn 200.000 đồng kèm ưu đãi giảm giá trong giai đoạn ra mắt.
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp
Thiên Trang (TH)
#Stonemachia #game Soulslike #Steam #cờ vua #game thủ #đánh giá tích cực

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