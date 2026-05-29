[GALLERY] Top 3 laptop gaming Acer Nitro “gây sốt” năm 2026

Số hóa - Xe

Acer Nitro ProPanel 2026 thu hút game thủ nhờ màn hình 180Hz, chuẩn màu 100% sRGB cùng sức mạnh RTX 5050, 5060 và 5070 cho gaming lẫn AI.

Thiên Trang (TH)
Năm 2026 đánh dấu giai đoạn laptop gaming không còn chỉ phục vụ nhu cầu chơi game đơn thuần mà đã trở thành công cụ đa năng cho livestream, dựng video, sáng tạo nội dung và xử lý AI, trong đó dòng Acer Nitro ProPanel nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý nhờ sự cân bằng giữa hiệu năng, màn hình và thiết kế.
Đứng ở phân khúc phổ thông, Nitro ProPanel ANV15-52 gây ấn tượng với màn hình IPS 15.6 inch tần số quét 180Hz cùng độ phủ màu 100% sRGB, mang lại trải nghiệm hiển thị mượt mà cho các tựa game FPS như Valorant, CS2 hay Apex Legends, đồng thời đáp ứng tốt nhu cầu chỉnh ảnh và dựng video cơ bản cho giới trẻ sáng tạo nội dung.
Sức mạnh từ RTX 5050 kết hợp Intel Core i7-13620H giúp mẫu laptop gaming này vận hành ổn định cả ở các tựa esports lẫn game AAA phổ biến năm 2026, trong khi thiết kế gọn gàng và ít hầm hố hơn nhiều laptop gaming truyền thống giúp người dùng dễ dàng mang máy đến lớp học, văn phòng hoặc quán cà phê.
Ở phân khúc tầm trung, Nitro ProPanel ANV16-72 được xem là “điểm cân bằng vàng” của lineup Acer Nitro ProPanel khi sở hữu màn hình 16 inch rộng rãi hơn, tiếp tục duy trì tần số quét 180Hz và độ phủ màu 100% sRGB nhằm phục vụ đồng thời cả gaming tốc độ cao lẫn các tác vụ sáng tạo nội dung chuyên nghiệp hơn.
Điểm nhấn lớn nhất trên ANV16-72 nằm ở GPU RTX 5060 kết hợp Intel Core 7 240H, cấu hình được đánh giá là “sweet spot” của laptop gaming năm 2026 nhờ khả năng chiến game AAA thiết lập cao, livestream mượt và hỗ trợ tốt các workflow AI hiện đại đang ngày càng phổ biến với creator trẻ.
Không chỉ mạnh về hiệu năng, Nitro ProPanel ANV16-72 còn ghi điểm nhờ hệ thống tản nhiệt đặc trưng của Acer Nitro, giúp duy trì mức xung nhịp ổn định trong thời gian dài, đặc biệt hữu ích với người dùng thường xuyên render video, stream game hoặc chơi game liên tục nhiều giờ liền.
Trong khi đó, Nitro ProPanel AN16S-61 là mẫu laptop gaming cao cấp hướng tới game thủ hardcore và AI Creator với sức mạnh đến từ RTX 5070 kết hợp Ryzen AI 9 365, cho khả năng xử lý các tựa game AAA nặng, ray tracing cũng như tăng tốc các tác vụ AI như chỉnh sửa video, xử lý hình ảnh và livestream chuyên nghiệp.
Ngoài cấu hình mạnh mẽ, Nitro ProPanel AN16S-61 còn sở hữu màn hình 16 inch tỷ lệ 16:10 độ phân giải cao, hệ thống tản nhiệt hai quạt cùng chính sách bảo hành VIP 3S1 độc quyền của Acer tại Việt Nam, biến đây trở thành một trong những dòng laptop gaming đáng chú ý nhất thị trường năm 2026 dành cho cả game thủ lẫn người sáng tạo nội dung.
