Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Game “1 tỷ đô” chưa ra mắt vẫn khiến game thủ phát sốt

Số hóa - Xe

[GALLERY] Game “1 tỷ đô” chưa ra mắt vẫn khiến game thủ phát sốt

Sau gần 14 năm phát triển, Star Citizen vừa cán mốc gọi vốn hơn 1 tỷ USD dù tới nay tựa game bom tấn này vẫn chưa công bố ngày phát hành chính thức.

Thiên Trang (TH)
Star Citizen đang trở thành hiện tượng hiếm có của ngành game thế giới khi dự án mô phỏng không gian này vừa vượt mốc hơn 1 tỷ USD tiền huy động cộng đồng, dù sau gần 14 năm phát triển trò chơi vẫn chỉ ở giai đoạn alpha.
Star Citizen đang trở thành hiện tượng hiếm có của ngành game thế giới khi dự án mô phỏng không gian này vừa vượt mốc hơn 1 tỷ USD tiền huy động cộng đồng, dù sau gần 14 năm phát triển trò chơi vẫn chỉ ở giai đoạn alpha.
Được phát triển bởi Cloud Imperium Games dưới sự dẫn dắt của nhà thiết kế kỳ cựu Chris Roberts, Star Citizen từng gây bùng nổ từ năm 2012 nhờ tham vọng xây dựng một vũ trụ sci-fi khổng lồ với chiến đấu phi thuyền, khám phá thiên hà, sinh tồn, giao thương và cả gameplay bắn súng FPS điện ảnh.
Được phát triển bởi Cloud Imperium Games dưới sự dẫn dắt của nhà thiết kế kỳ cựu Chris Roberts, Star Citizen từng gây bùng nổ từ năm 2012 nhờ tham vọng xây dựng một vũ trụ sci-fi khổng lồ với chiến đấu phi thuyền, khám phá thiên hà, sinh tồn, giao thương và cả gameplay bắn súng FPS điện ảnh.
Không giống các dự án game thông thường, Star Citizen liên tục mở rộng quy mô qua nhiều năm bằng mô hình bán tàu vũ trụ, vật phẩm kỹ thuật số và gói hỗ trợ đặc biệt, trong đó có những phi thuyền có giá lên tới hàng nghìn USD nhưng vẫn được cộng đồng săn đón mạnh mẽ.
Không giống các dự án game thông thường, Star Citizen liên tục mở rộng quy mô qua nhiều năm bằng mô hình bán tàu vũ trụ, vật phẩm kỹ thuật số và gói hỗ trợ đặc biệt, trong đó có những phi thuyền có giá lên tới hàng nghìn USD nhưng vẫn được cộng đồng săn đón mạnh mẽ.
Theo số liệu từ hệ thống thống kê chính thức, tổng số tiền mà Star Citizen huy động được hiện đã vượt 1,005 tỷ USD, biến trò chơi này thành dự án crowdfunding lớn nhất lịch sử ngành công nghiệp game và giải trí tương tác.
Theo số liệu từ hệ thống thống kê chính thức, tổng số tiền mà Star Citizen huy động được hiện đã vượt 1,005 tỷ USD, biến trò chơi này thành dự án crowdfunding lớn nhất lịch sử ngành công nghiệp game và giải trí tương tác.
Tuy nhiên, chính quy mô quá tham vọng cũng khiến Star Citizen trở thành chủ đề gây tranh cãi suốt nhiều năm qua khi game liên tục thay đổi lộ trình phát triển, bổ sung thêm tính năng mới nhưng vẫn chưa thể hoàn thiện phiên bản chính thức.
Tuy nhiên, chính quy mô quá tham vọng cũng khiến Star Citizen trở thành chủ đề gây tranh cãi suốt nhiều năm qua khi game liên tục thay đổi lộ trình phát triển, bổ sung thêm tính năng mới nhưng vẫn chưa thể hoàn thiện phiên bản chính thức.
Sau hơn một thập kỷ phát triển, trò chơi hiện vẫn tồn tại nhiều lỗi kỹ thuật, tối ưu chưa ổn định và nhiều hệ thống gameplay còn dang dở, khiến không ít game thủ cho rằng dự án đang rơi vào vòng lặp phát triển kéo dài vô tận.
Sau hơn một thập kỷ phát triển, trò chơi hiện vẫn tồn tại nhiều lỗi kỹ thuật, tối ưu chưa ổn định và nhiều hệ thống gameplay còn dang dở, khiến không ít game thủ cho rằng dự án đang rơi vào vòng lặp phát triển kéo dài vô tận.
Dẫu vậy, Star Citizen vẫn sở hữu cộng đồng fan trung thành cực lớn bởi với nhiều người, đây không chỉ là một tựa game mà còn là “giấc mơ không gian” mà ngành công nghiệp game hiện đại chưa từng thực sự tạo ra trước đây.
Dẫu vậy, Star Citizen vẫn sở hữu cộng đồng fan trung thành cực lớn bởi với nhiều người, đây không chỉ là một tựa game mà còn là “giấc mơ không gian” mà ngành công nghiệp game hiện đại chưa từng thực sự tạo ra trước đây.
Cloud Imperium Games cho biết một số phần của dự án có thể xuất hiện trong năm 2026, nhưng phiên bản hoàn chỉnh của Star Citizen hiện vẫn chưa có ngày phát hành cụ thể, khiến tựa game 1 tỷ USD này tiếp tục trở thành bí ẩn lớn nhất của làng game toàn cầu.
Cloud Imperium Games cho biết một số phần của dự án có thể xuất hiện trong năm 2026, nhưng phiên bản hoàn chỉnh của Star Citizen hiện vẫn chưa có ngày phát hành cụ thể, khiến tựa game 1 tỷ USD này tiếp tục trở thành bí ẩn lớn nhất của làng game toàn cầu.
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp
Thiên Trang (TH)
#Star Citizen #Crowdfunding #Game sci-fi #Chris Roberts #Phát triển game #Vũ trụ ảo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT