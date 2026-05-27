[GALLERY] Game AI mới khiến game thủ sốc vì giống phim thật

Dự án game AI của ByteDance đang gây bão mạng vì đồ họa quá chân thực, cinematic điện ảnh và quy trình sản xuất gần như do AI đảm nhiệm.

Thiên Trang (TH)
Một dự án game AI mang tên Bất Vấn Phàm Trần vừa trở thành hiện tượng mới của cộng đồng game Trung Quốc khi trailer đầu tiên khiến hàng triệu người xem bàng hoàng vì độ chân thực khó tin.
Tựa game nhập vai turn-based này kết hợp phong cách tiên hiệp với các đoạn cinematic được tạo bằng AI, tạo cảm giác như đang xem phim truyền hình bom tấn thay vì một trò chơi điện tử thông thường.
Trong trailer, nhân vật sở hữu biểu cảm khuôn mặt tự nhiên, chuyển động camera mượt mà cùng hiệu ứng kỹ năng hoành tráng đến mức nhiều game thủ thừa nhận họ không hề nhận ra đây là sản phẩm có sự can thiệp cực lớn của AI.
Theo đội ngũ phát triển, gần như toàn bộ tài nguyên hình ảnh trong game đều do AI tạo ra, bao gồm thiết kế nhân vật, quái vật, môi trường, kỹ xảo chiến đấu và cả những đoạn cắt cảnh điện ảnh.
Điều khiến cộng đồng bất ngờ hơn nữa là dự án game AI này được thực hiện bởi chưa tới 20 người, trong khi chất lượng hình ảnh lại được đánh giá vượt xa nhiều bom tấn game AAA hiện nay.
Nhà phát triển cho biết AI đã thay đổi hoàn toàn cách làm game truyền thống khi những công việc vốn cần đội ngũ animator, họa sĩ và kỹ xảo đông đảo giờ đây có thể được xử lý với tốc độ nhanh hơn rất nhiều.
Trong bản demo thử nghiệm, trò chơi còn gây chú ý khi cho phép AI voice đọc trực tiếp tên nhân vật do người chơi tự đặt, đồng thời hé lộ tham vọng biến khuôn mặt thật của game thủ thành NPC hoặc bạn đồng hành trong game.
Sự xuất hiện của Bất Vấn Phàm Trần đang làm dấy lên tranh luận lớn trong ngành công nghiệp game khi nhiều người tin rằng AI có thể sớm thay đổi hoàn toàn cách sản xuất game, đặc biệt ở các thể loại nặng về cốt truyện, hình ảnh và trải nghiệm điện ảnh.
