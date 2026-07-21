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[GALLERY] Freelander 8 của Chery và Jaguar Land Rover về đại lý, chờ mở bán

Số hóa - Xe

[GALLERY] Freelander 8 của Chery và Jaguar Land Rover về đại lý, chờ mở bán

Freelander 8 tại Trung Quốc tích hợp kiến ​​trúc điện cao áp, hệ động lực điện với máy xăng sạc pin (EREV) lăn bánh tới 221km chưa cần tới động cơ đốt trong.

Nguyễn Chung
Freelander 8 2027 mới đã bước vào giai đoạn giới thiệu trước khi ra mắt tại Trung Quốc khi các xe trưng bày tĩnh được đưa đến một số đại lý ủy quyền. Đồng thời, hãng cũng triển khai chương trình triển lãm lưu động tại 17 tỉnh và 30 thành phố của Trung Quốc. Các hoạt động này diễn ra trước thời điểm mẫu SUV dự kiến được mở bán trong nửa cuối năm 2026.
Freelander 8 2027 mới đã bước vào giai đoạn giới thiệu trước khi ra mắt tại Trung Quốc khi các xe trưng bày tĩnh được đưa đến một số đại lý ủy quyền. Đồng thời, hãng cũng triển khai chương trình triển lãm lưu động tại 17 tỉnh và 30 thành phố của Trung Quốc. Các hoạt động này diễn ra trước thời điểm mẫu SUV dự kiến được mở bán trong nửa cuối năm 2026.
Các hoạt động giới thiệu mẫu xe SUV Freelander 8 sẽ được diễn ra theo hai hình thức. Xe thuộc chương trình triển lãm lưu động sẽ di chuyển giữa các thành phố để trưng bày trong thời gian ngắn. Trong khi đó, một số đại lý sẽ được bố trí xe trưng bày cố định để khách hàng tham quan.
Các hoạt động giới thiệu mẫu xe SUV Freelander 8 sẽ được diễn ra theo hai hình thức. Xe thuộc chương trình triển lãm lưu động sẽ di chuyển giữa các thành phố để trưng bày trong thời gian ngắn. Trong khi đó, một số đại lý sẽ được bố trí xe trưng bày cố định để khách hàng tham quan.
Freelander 8 là mẫu xe đầu tiên của thương hiệu Freelander độc lập, được thành lập thông qua sự hợp tác giữa Chery và Jaguar Land Rover. Mẫu xe sẽ được sản xuất tại Trung Quốc theo mô hình liên doanh.
Freelander 8 là mẫu xe đầu tiên của thương hiệu Freelander độc lập, được thành lập thông qua sự hợp tác giữa Chery và Jaguar Land Rover. Mẫu xe sẽ được sản xuất tại Trung Quốc theo mô hình liên doanh.
Freelander 8 sử dụng hệ truyền động mở rộng phạm vi hoạt động (EREV), kết hợp máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L đóng vai trò máy phát điện với công suất tối đa 154 mã lực và pin 3 thành phần CATL Freevoy có dung lượng 60,331 kWh. Theo Chery - Jaguar Land Rover, xe có phạm vi hoạt động thuần điện đạt 221 km theo tiêu chuẩn WLTC.
Freelander 8 sử dụng hệ truyền động mở rộng phạm vi hoạt động (EREV), kết hợp máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L đóng vai trò máy phát điện với công suất tối đa 154 mã lực và pin 3 thành phần CATL Freevoy có dung lượng 60,331 kWh. Theo Chery - Jaguar Land Rover, xe có phạm vi hoạt động thuần điện đạt 221 km theo tiêu chuẩn WLTC.
Liên doanh iên doanh Chery - Jaguar Land Rover cũng cho biết Freelander 8 được trang bị kiến trúc điện 800 V, hỗ trợ sạc 6C với công suất sạc tối đa 350 kW. Hệ thống khung gầm bao gồm 3 chức năng khóa vi sai, hệ thống treo khí nén hai buồng kín và hệ thống quản lý địa hình i-ATS.
Liên doanh iên doanh Chery - Jaguar Land Rover cũng cho biết Freelander 8 được trang bị kiến trúc điện 800 V, hỗ trợ sạc 6C với công suất sạc tối đa 350 kW. Hệ thống khung gầm bao gồm 3 chức năng khóa vi sai, hệ thống treo khí nén hai buồng kín và hệ thống quản lý địa hình i-ATS.
Bên trong Freelander 8 là cấu hình nội thất 6 chỗ và 8 chỗ. Xe được trang bị màn hình toàn cảnh kích thước 46,3 inch trải dài 1,2 m trên mặt táp-lô, độ phân giải 8K và độ sáng tối đa 1.000 nit, kết hợp với màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch. Hệ thống sử dụng bộ xử lý Snapdragon 8397 dành cho ôtô của Qualcomm.
Bên trong Freelander 8 là cấu hình nội thất 6 chỗ và 8 chỗ. Xe được trang bị màn hình toàn cảnh kích thước 46,3 inch trải dài 1,2 m trên mặt táp-lô, độ phân giải 8K và độ sáng tối đa 1.000 nit, kết hợp với màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch. Hệ thống sử dụng bộ xử lý Snapdragon 8397 dành cho ôtô của Qualcomm.
Mẫu SUV này có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.118 x 2.050 x 1.898 mm và chiều dài cơ sở 3.040 mm. Một số hồ sơ đăng kiểm cho thấy chiều dài xe có thể lên tới 5.185 mm tùy theo cấu hình ngoại thất. Ngoài ra, xe còn hỗ trợ gói kéo moóc tùy chọn với tải trọng tối đa 2.000 kg. Tổng trọng lượng xe được công bố ở mức 3.495 kg.
Mẫu SUV này có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.118 x 2.050 x 1.898 mm và chiều dài cơ sở 3.040 mm. Một số hồ sơ đăng kiểm cho thấy chiều dài xe có thể lên tới 5.185 mm tùy theo cấu hình ngoại thất. Ngoài ra, xe còn hỗ trợ gói kéo moóc tùy chọn với tải trọng tối đa 2.000 kg. Tổng trọng lượng xe được công bố ở mức 3.495 kg.
Các báo cáo trước đây từng đề cập đến việc Freelander 8 có thể được trang bị các phiên bản khác nhau của hệ thống hỗ trợ lái tự động Huawei, bao gồm ADS 4.1 và ADS 5.0. Tuy nhiên, cấu hình chính thức trên phiên bản thương mại vẫn cần được xác nhận thêm. Hiện hãng cũng chưa công bố giá bán, kế hoạch sản xuất hay lịch giao xe chính thức của Freelander 8.
Các báo cáo trước đây từng đề cập đến việc Freelander 8 có thể được trang bị các phiên bản khác nhau của hệ thống hỗ trợ lái tự động Huawei, bao gồm ADS 4.1 và ADS 5.0. Tuy nhiên, cấu hình chính thức trên phiên bản thương mại vẫn cần được xác nhận thêm. Hiện hãng cũng chưa công bố giá bán, kế hoạch sản xuất hay lịch giao xe chính thức của Freelander 8.
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Freelander 8 hoàn toàn mới.
Nguyễn Chung
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