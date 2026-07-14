Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Chery iCaur V25 lộ diện - xe SUV "uống xăng" chỉ 1,52 lít/100km

Số hóa - Xe

[GALLERY] Chery iCaur V25 lộ diện - xe SUV "uống xăng" chỉ 1,52 lít/100km

iCaur V25 là mẫu SUV mang phong cách địa hình, được định vị giữa hai đàn anh V23 và V27 hiện đang bán trên thị trường. Mẫu xe này sẽ cạnh tranh với Honda CR-V.

Nguyễn Chung
iCar là một thương hiệu con thuộc tập đoàn Chery. Tại thị trường quốc tế, iCar được đổi tên thành iCaur nhằm tránh các vấn đề liên quan đến nhãn hiệu với Apple. Mới đây, Chery tiếp tục mở rộng dòng xe mang phong cách địa hình của iCaur với tân binh mang tên V25.
iCar là một thương hiệu con thuộc tập đoàn Chery. Tại thị trường quốc tế, iCar được đổi tên thành iCaur nhằm tránh các vấn đề liên quan đến nhãn hiệu với Apple. Mới đây, Chery tiếp tục mở rộng dòng xe mang phong cách địa hình của iCaur với tân binh mang tên V25.
Hồ sơ đăng ký của iCaur V25 đã được đăng lên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT). Về ngoại hình, iCaur V25 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.636 x 1.920 x 1.855 mm và chiều dài cơ sở 2.820 mm. Với kích thước này, xe sẽ nằm trong phân khúc SUV cỡ C, cạnh tranh với những đối thủ như Honda CR-V và Hyundai Tucson.
Hồ sơ đăng ký của iCaur V25 đã được đăng lên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT). Về ngoại hình, iCaur V25 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.636 x 1.920 x 1.855 mm và chiều dài cơ sở 2.820 mm. Với kích thước này, xe sẽ nằm trong phân khúc SUV cỡ C, cạnh tranh với những đối thủ như Honda CR-V và Hyundai Tucson.
iCaur V25 là mẫu SUV mới mang phong cách địa hình, được định vị giữa hai đàn anh V23 và V27 hiện đang bán trên thị trường. Thoạt nhìn, xe có nhiều nét tương đồng với V23, nhưng sở hữu kích thước lớn hơn và sử dụng hệ truyền động xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (REEV).
iCaur V25 là mẫu SUV mới mang phong cách địa hình, được định vị giữa hai đàn anh V23 và V27 hiện đang bán trên thị trường. Thoạt nhìn, xe có nhiều nét tương đồng với V23, nhưng sở hữu kích thước lớn hơn và sử dụng hệ truyền động xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (REEV).
Dù tổng thể thiết kế tương đồng với V23, iCaur V25 vẫn có một số điểm khác biệt. Cụ thể, dải đèn LED định vị ban ngày tích hợp trong cụm đèn pha có tạo hình nửa vòng tròn thay vì hai thanh ngang như V23. Bên cạnh đó, lưới tản nhiệt được thiết kế mở hơn với mắt lưới hình chữ nhật trong khi cản trước có các mảng ốp dày và hầm hố hơn. Xe sử dụng bộ mâm kích thước 19 inch hoặc 21 inch.
Dù tổng thể thiết kế tương đồng với V23, iCaur V25 vẫn có một số điểm khác biệt. Cụ thể, dải đèn LED định vị ban ngày tích hợp trong cụm đèn pha có tạo hình nửa vòng tròn thay vì hai thanh ngang như V23. Bên cạnh đó, lưới tản nhiệt được thiết kế mở hơn với mắt lưới hình chữ nhật trong khi cản trước có các mảng ốp dày và hầm hố hơn. Xe sử dụng bộ mâm kích thước 19 inch hoặc 21 inch.
Khác với V23, biển số phía sau của iCaur V25 không được gắn trên cửa cốp mở ngang mà được đặt trong hốc tạo hình trên cản sau. Thêm vào đó là chi tiết ốp mới phía trước cột D. Theo hồ sơ đăng ký với MIIT, iCaur V25 được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 154 mã lực, có nhiệm vụ sạc cho bộ pin với dung lượng 33,68 kWh.
Khác với V23, biển số phía sau của iCaur V25 không được gắn trên cửa cốp mở ngang mà được đặt trong hốc tạo hình trên cản sau. Thêm vào đó là chi tiết ốp mới phía trước cột D. Theo hồ sơ đăng ký với MIIT, iCaur V25 được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 154 mã lực, có nhiệm vụ sạc cho bộ pin với dung lượng 33,68 kWh.
Tùy từng phiên bản, phạm vi hoạt động thuần điện đạt 145 km hoặc 150 km theo tiêu chuẩn WLTC. Thông số về mô-tơ điện của xe hiện chưa được công bố, chỉ biết rằng hệ truyền động này cho phép mẫu xe có tổng trọng lượng 2.720 kg đạt tốc độ tối đa 180 km/h. Mức tiêu thụ nhiên liệu theo chu trình WLTC dao động từ 1,52-1,54 lít/100 km.
Tùy từng phiên bản, phạm vi hoạt động thuần điện đạt 145 km hoặc 150 km theo tiêu chuẩn WLTC. Thông số về mô-tơ điện của xe hiện chưa được công bố, chỉ biết rằng hệ truyền động này cho phép mẫu xe có tổng trọng lượng 2.720 kg đạt tốc độ tối đa 180 km/h. Mức tiêu thụ nhiên liệu theo chu trình WLTC dao động từ 1,52-1,54 lít/100 km.
Khi xe được trang bị móc kéo tùy chọn, trọng lượng không tải sẽ tăng từ 2.221 kg lên 2.240 kg, đồng thời cho phép sức kéo tối đa được chứng nhận đạt 1.800 kg. Tuy nhiên, góc thoát sẽ giảm từ 24 độ xuống còn 15 độ trong khi góc tới vẫn giữ ở mức 28 độ.
Khi xe được trang bị móc kéo tùy chọn, trọng lượng không tải sẽ tăng từ 2.221 kg lên 2.240 kg, đồng thời cho phép sức kéo tối đa được chứng nhận đạt 1.800 kg. Tuy nhiên, góc thoát sẽ giảm từ 24 độ xuống còn 15 độ trong khi góc tới vẫn giữ ở mức 28 độ.
Cuối cùng là công nghệ hỗ trợ lái với tùy chọn cảm biến LiDAR gắn trên nóc xe. Mẫu SUV này dự kiến sử dụng chip Horizon Journey 6 với năng lực xử lý lên tới 560 TOPS.
Cuối cùng là công nghệ hỗ trợ lái với tùy chọn cảm biến LiDAR gắn trên nóc xe. Mẫu SUV này dự kiến sử dụng chip Horizon Journey 6 với năng lực xử lý lên tới 560 TOPS.
Theo số liệu gần đây từ China EV DataTracker, doanh số bán lẻ của iCar tại thị trường Trung Quốc trong tháng 6/2026 đạt 5.032 xe, giảm 16,8% so với 6.045 xe của tháng 5. Với sự bổ sung của V25, hãng kỳ vọng sẽ củng cố thị phần nội địa vốn ở mức 0,3% trong tháng 6/2026.
Theo số liệu gần đây từ China EV DataTracker, doanh số bán lẻ của iCar tại thị trường Trung Quốc trong tháng 6/2026 đạt 5.032 xe, giảm 16,8% so với 6.045 xe của tháng 5. Với sự bổ sung của V25, hãng kỳ vọng sẽ củng cố thị phần nội địa vốn ở mức 0,3% trong tháng 6/2026.
Cách đây không lâu, thương hiệu iCaur cũng đã được xác nhận sẽ bán xe ở Việt Nam vào cuối năm nay với sản phẩm đầu tiên là V27. Sẽ không ngạc nhiên nếu iCaur cũng đưa 2 mẫu xe V23 và V25 mới đến Việt Nam trong tương lai.
Cách đây không lâu, thương hiệu iCaur cũng đã được xác nhận sẽ bán xe ở Việt Nam vào cuối năm nay với sản phẩm đầu tiên là V27. Sẽ không ngạc nhiên nếu iCaur cũng đưa 2 mẫu xe V23 và V25 mới đến Việt Nam trong tương lai.
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Chery iCar V27 tại Trung Quốc.
Nguyễn Chung
#Chery iCaur V25 2027 mới #gía xe Chery iCaur V25 #Chery iCaur V25 về Việt Nam #xe SUV Chery iCaur V25 #đối thủ Honda CR-V #Chery

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT