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[GALLERY] Facebook có nghe lén người dùng? Sự thật khiến nhiều người bất ngờ

Số hóa - Xe

[GALLERY] Facebook có nghe lén người dùng? Sự thật khiến nhiều người bất ngờ

Nỗi lo Facebook nghe lén vẫn ám ảnh nhiều người dùng, nhưng các chuyên gia cho rằng nguyên nhân thực sự nằm ở khả năng thu thập và phân tích dữ liệu.

Thiên Trang (TH)
Nhiều người dùng từng không khỏi giật mình khi vừa nhắc đến một sản phẩm trong cuộc trò chuyện đời thường thì chỉ sau đó ít giờ, hàng loạt quảng cáo liên quan đã xuất hiện trên Facebook hoặc Instagram, làm dấy lên nghi vấn các nền tảng này đang âm thầm nghe lén thông qua micro điện thoại.
Nhiều người dùng từng không khỏi giật mình khi vừa nhắc đến một sản phẩm trong cuộc trò chuyện đời thường thì chỉ sau đó ít giờ, hàng loạt quảng cáo liên quan đã xuất hiện trên Facebook hoặc Instagram, làm dấy lên nghi vấn các nền tảng này đang âm thầm nghe lén thông qua micro điện thoại.
Trong nhiều năm qua, cáo buộc Facebook nghe lén người dùng để phục vụ hoạt động quảng cáo đã trở thành một trong những chủ đề gây tranh cãi lớn nhất liên quan đến quyền riêng tư trên môi trường số, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có bằng chứng công khai đáng tin cậy nào xác nhận điều này.
Trong nhiều năm qua, cáo buộc Facebook nghe lén người dùng để phục vụ hoạt động quảng cáo đã trở thành một trong những chủ đề gây tranh cãi lớn nhất liên quan đến quyền riêng tư trên môi trường số, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có bằng chứng công khai đáng tin cậy nào xác nhận điều này.
Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, nhiều lần lên tiếng phủ nhận các nghi vấn, khẳng định micro trên thiết bị chỉ được kích hoạt khi người dùng chủ động sử dụng các tính năng cần ghi âm hoặc thu âm thanh như gọi điện, quay video hay gửi tin nhắn thoại.
Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, nhiều lần lên tiếng phủ nhận các nghi vấn, khẳng định micro trên thiết bị chỉ được kích hoạt khi người dùng chủ động sử dụng các tính năng cần ghi âm hoặc thu âm thanh như gọi điện, quay video hay gửi tin nhắn thoại.
Năm 2025, Adam Mosseri, Giám đốc Instagram, tiếp tục bác bỏ tin đồn nghe lén và cho rằng cảm giác “vừa nói xong đã thấy quảng cáo” thực chất đến từ khả năng phân tích dữ liệu ngày càng chính xác của các nền tảng công nghệ hiện đại.
Năm 2025, Adam Mosseri, Giám đốc Instagram, tiếp tục bác bỏ tin đồn nghe lén và cho rằng cảm giác “vừa nói xong đã thấy quảng cáo” thực chất đến từ khả năng phân tích dữ liệu ngày càng chính xác của các nền tảng công nghệ hiện đại.
Theo các chuyên gia về quyền riêng tư số, Facebook và Instagram đang sở hữu lượng dữ liệu khổng lồ được thu thập từ lịch sử tương tác, hành vi trực tuyến, vị trí địa lý, thông tin thiết bị, hoạt động trên các trang web có tích hợp công cụ theo dõi và nhiều tín hiệu số khác.
Theo các chuyên gia về quyền riêng tư số, Facebook và Instagram đang sở hữu lượng dữ liệu khổng lồ được thu thập từ lịch sử tương tác, hành vi trực tuyến, vị trí địa lý, thông tin thiết bị, hoạt động trên các trang web có tích hợp công cụ theo dõi và nhiều tín hiệu số khác.
Nhờ hệ thống dữ liệu đồ sộ này, thuật toán quảng cáo có thể xây dựng hồ sơ người dùng rất chi tiết, từ đó dự đoán sở thích, nhu cầu mua sắm hoặc những chủ đề được quan tâm, tạo cảm giác như nền tảng đang “đọc suy nghĩ” của người sử dụng.
Nhờ hệ thống dữ liệu đồ sộ này, thuật toán quảng cáo có thể xây dựng hồ sơ người dùng rất chi tiết, từ đó dự đoán sở thích, nhu cầu mua sắm hoặc những chủ đề được quan tâm, tạo cảm giác như nền tảng đang “đọc suy nghĩ” của người sử dụng.
Dù chưa có bằng chứng cho thấy Facebook nghe lén các cuộc trò chuyện, các chuyên gia bảo mật vẫn khuyến nghị người dùng nên thường xuyên kiểm tra quyền truy cập micro trên điện thoại bằng cách vào phần Quyền riêng tư và Bảo mật, sau đó rà soát danh sách ứng dụng được phép sử dụng micro.
Dù chưa có bằng chứng cho thấy Facebook nghe lén các cuộc trò chuyện, các chuyên gia bảo mật vẫn khuyến nghị người dùng nên thường xuyên kiểm tra quyền truy cập micro trên điện thoại bằng cách vào phần Quyền riêng tư và Bảo mật, sau đó rà soát danh sách ứng dụng được phép sử dụng micro.
Bên cạnh đó, người dùng cũng nên định kỳ xem lại các quyền truy cập khác như camera, vị trí, danh bạ, thư viện ảnh và Bluetooth, đồng thời thu hồi những quyền không cần thiết hoặc gỡ bỏ các ứng dụng ít sử dụng để tăng cường bảo mật dữ liệu cá nhân và giảm nguy cơ bị thu thập thông tin ngoài ý muốn.
Bên cạnh đó, người dùng cũng nên định kỳ xem lại các quyền truy cập khác như camera, vị trí, danh bạ, thư viện ảnh và Bluetooth, đồng thời thu hồi những quyền không cần thiết hoặc gỡ bỏ các ứng dụng ít sử dụng để tăng cường bảo mật dữ liệu cá nhân và giảm nguy cơ bị thu thập thông tin ngoài ý muốn.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình.
Thiên Trang (TH)
#Facebook #nghe lén #quyền riêng tư #dữ liệu #quảng cáo #An ninh mạng

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