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[GALLERY] Bí mật phía sau Facebook, cỗ máy phục vụ 3 tỷ người

Số hóa - Xe

[GALLERY] Bí mật phía sau Facebook, cỗ máy phục vụ 3 tỷ người

Từ dự án sinh viên tại Harvard, Facebook đã trở thành hệ thống công nghệ khổng lồ vận hành hơn 3,4 tỷ người dùng với AI và hạ tầng dữ liệu đồ sộ.

Thiên Trang (TH)
Từ một trang web nhỏ dành riêng cho sinh viên Đại học Harvard vào năm 2004, Facebook đã phát triển thành một trong những nền tảng công nghệ có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới, phục vụ hơn 3,4 tỷ người dùng thông qua hệ sinh thái gồm Facebook, Instagram, Messenger và WhatsApp. Ít ai biết rằng phía sau những thao tác đơn giản như lướt bảng tin, nhấn thích hay chia sẻ ảnh là một hệ thống hạ tầng cực kỳ phức tạp với hàng trăm nghìn máy chủ hoạt động liên tục trên quy mô toàn cầu.
Từ một trang web nhỏ dành riêng cho sinh viên Đại học Harvard vào năm 2004, Facebook đã phát triển thành một trong những nền tảng công nghệ có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới, phục vụ hơn 3,4 tỷ người dùng thông qua hệ sinh thái gồm Facebook, Instagram, Messenger và WhatsApp. Ít ai biết rằng phía sau những thao tác đơn giản như lướt bảng tin, nhấn thích hay chia sẻ ảnh là một hệ thống hạ tầng cực kỳ phức tạp với hàng trăm nghìn máy chủ hoạt động liên tục trên quy mô toàn cầu.
Ở những ngày đầu thành lập, Mark Zuckerberg và các cộng sự xây dựng Facebook dựa trên bộ công nghệ phổ biến gồm Linux, Apache, MySQL và PHP. Khi số lượng người dùng còn hạn chế, mỗi trường đại học tham gia mạng xã hội này gần như được gắn với một cơ sở dữ liệu riêng, giúp hệ thống quản lý thông tin hiệu quả và dễ dàng mở rộng trong giai đoạn đầu phát triển.
Ở những ngày đầu thành lập, Mark Zuckerberg và các cộng sự xây dựng Facebook dựa trên bộ công nghệ phổ biến gồm Linux, Apache, MySQL và PHP. Khi số lượng người dùng còn hạn chế, mỗi trường đại học tham gia mạng xã hội này gần như được gắn với một cơ sở dữ liệu riêng, giúp hệ thống quản lý thông tin hiệu quả và dễ dàng mở rộng trong giai đoạn đầu phát triển.
Tuy nhiên, khi Facebook vượt ra khỏi phạm vi các trường đại học và mở cửa cho toàn bộ người dùng Internet, lượng dữ liệu tăng trưởng theo cấp số nhân đã tạo ra những thách thức chưa từng có. Hàng triệu rồi hàng tỷ tài khoản bắt đầu kết nối với nhau, hình thành nên một “đồ thị xã hội” khổng lồ chứa vô số mối quan hệ, bài viết, hình ảnh, nhóm cộng đồng và các tương tác diễn ra theo thời gian thực.
Tuy nhiên, khi Facebook vượt ra khỏi phạm vi các trường đại học và mở cửa cho toàn bộ người dùng Internet, lượng dữ liệu tăng trưởng theo cấp số nhân đã tạo ra những thách thức chưa từng có. Hàng triệu rồi hàng tỷ tài khoản bắt đầu kết nối với nhau, hình thành nên một “đồ thị xã hội” khổng lồ chứa vô số mối quan hệ, bài viết, hình ảnh, nhóm cộng đồng và các tương tác diễn ra theo thời gian thực.
Để giải quyết bài toán tốc độ, Facebook đã triển khai công nghệ Memcached từ rất sớm nhằm giảm tải cho cơ sở dữ liệu. Hệ thống này hoạt động như một bộ nhớ đệm khổng lồ, lưu trữ những dữ liệu được truy cập thường xuyên trong RAM thay vì liên tục truy xuất từ ổ cứng, giúp tăng đáng kể tốc độ phản hồi và tạo nền tảng cho sự bùng nổ người dùng sau đó.
Để giải quyết bài toán tốc độ, Facebook đã triển khai công nghệ Memcached từ rất sớm nhằm giảm tải cho cơ sở dữ liệu. Hệ thống này hoạt động như một bộ nhớ đệm khổng lồ, lưu trữ những dữ liệu được truy cập thường xuyên trong RAM thay vì liên tục truy xuất từ ổ cứng, giúp tăng đáng kể tốc độ phản hồi và tạo nền tảng cho sự bùng nổ người dùng sau đó.
Khi quy mô tiếp tục mở rộng, Meta đã phát triển TAO, hệ thống được ví như trái tim của Facebook. TAO quản lý toàn bộ mối quan hệ giữa người dùng, bài viết, hình ảnh và các hành động như kết bạn, bình luận hay theo dõi, cho phép nền tảng xử lý hàng tỷ lượt truy vấn dữ liệu mỗi ngày với độ trễ cực thấp.
Khi quy mô tiếp tục mở rộng, Meta đã phát triển TAO, hệ thống được ví như trái tim của Facebook. TAO quản lý toàn bộ mối quan hệ giữa người dùng, bài viết, hình ảnh và các hành động như kết bạn, bình luận hay theo dõi, cho phép nền tảng xử lý hàng tỷ lượt truy vấn dữ liệu mỗi ngày với độ trễ cực thấp.
Một trong những tính năng quan trọng nhất của Facebook là News Feed, nơi mỗi người dùng nhìn thấy một bảng tin hoàn toàn khác nhau. Để quyết định nội dung nào xuất hiện trước mắt người dùng, hệ thống AI của Meta phải phân tích hàng loạt yếu tố như sở thích cá nhân, mức độ tương tác, chủ đề quan tâm và hành vi của những người có đặc điểm tương đồng.
Một trong những tính năng quan trọng nhất của Facebook là News Feed, nơi mỗi người dùng nhìn thấy một bảng tin hoàn toàn khác nhau. Để quyết định nội dung nào xuất hiện trước mắt người dùng, hệ thống AI của Meta phải phân tích hàng loạt yếu tố như sở thích cá nhân, mức độ tương tác, chủ đề quan tâm và hành vi của những người có đặc điểm tương đồng.
Khối lượng dữ liệu mà Facebook xử lý mỗi ngày cũng thuộc hàng lớn nhất thế giới. Nền tảng này phải lưu trữ hàng nghìn tỷ bức ảnh, video và nội dung văn bản trên mạng lưới trung tâm dữ liệu trải rộng toàn cầu, đồng thời sử dụng các hệ thống lưu trữ phân tán để đảm bảo tốc độ truy cập nhanh và khả năng vận hành ổn định ngay cả khi xảy ra sự cố.
Khối lượng dữ liệu mà Facebook xử lý mỗi ngày cũng thuộc hàng lớn nhất thế giới. Nền tảng này phải lưu trữ hàng nghìn tỷ bức ảnh, video và nội dung văn bản trên mạng lưới trung tâm dữ liệu trải rộng toàn cầu, đồng thời sử dụng các hệ thống lưu trữ phân tán để đảm bảo tốc độ truy cập nhanh và khả năng vận hành ổn định ngay cả khi xảy ra sự cố.
Sau hơn hai thập kỷ phát triển, Facebook không còn đơn thuần là một mạng xã hội mà đã trở thành cỗ máy trí tuệ nhân tạo quy mô toàn cầu. Từ gợi ý kết bạn, sắp xếp bảng tin, phát hiện nội dung vi phạm cho đến quảng cáo cá nhân hóa, AI hiện diện trong gần như mọi hoạt động của nền tảng, biến Facebook thành một trong những hệ thống công nghệ phức tạp nhất từng được con người xây dựng.
Sau hơn hai thập kỷ phát triển, Facebook không còn đơn thuần là một mạng xã hội mà đã trở thành cỗ máy trí tuệ nhân tạo quy mô toàn cầu. Từ gợi ý kết bạn, sắp xếp bảng tin, phát hiện nội dung vi phạm cho đến quảng cáo cá nhân hóa, AI hiện diện trong gần như mọi hoạt động của nền tảng, biến Facebook thành một trong những hệ thống công nghệ phức tạp nhất từng được con người xây dựng.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình.
Thiên Trang (TH)
#Facebook #hệ thống công nghệ #AI #dữ liệu lớn #Meta #trí tuệ nhân tạo

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