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[GALLERY] Facebook sắp thu phí, lộ tính năng xem Story không dấu vết

Số hóa - Xe

[GALLERY] Facebook sắp thu phí, lộ tính năng xem Story không dấu vết

Meta chuẩn bị tung loạt gói trả phí mới cho Facebook, Instagram và WhatsApp, cho phép xem Story ẩn danh, kéo dài thời gian hiển thị và nhiều đặc quyền hấp dẫn.

Thiên Trang (TH)
Meta đang đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa doanh thu ngoài quảng cáo bằng việc ra mắt hàng loạt gói dịch vụ trả phí mới dành cho người dùng cá nhân, nhà sáng tạo nội dung và doanh nghiệp trên Facebook, Instagram, WhatsApp cũng như hệ sinh thái AI của hãng. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm bù đắp chi phí đầu tư ngày càng lớn vào trí tuệ nhân tạo, đồng thời mở ra nhiều trải nghiệm cao cấp chưa từng xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến nhất thế giới.
Meta đang đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa doanh thu ngoài quảng cáo bằng việc ra mắt hàng loạt gói dịch vụ trả phí mới dành cho người dùng cá nhân, nhà sáng tạo nội dung và doanh nghiệp trên Facebook, Instagram, WhatsApp cũng như hệ sinh thái AI của hãng. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm bù đắp chi phí đầu tư ngày càng lớn vào trí tuệ nhân tạo, đồng thời mở ra nhiều trải nghiệm cao cấp chưa từng xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến nhất thế giới.
Điểm gây chú ý nhất nằm ở hai gói Facebook Plus và Instagram Plus với mức phí khoảng 4 USD mỗi tháng, mang đến nhiều tính năng nâng cao liên quan đến Story mà người dùng miễn phí không được tiếp cận. Các đặc quyền này được kỳ vọng sẽ tạo ra sự khác biệt rõ rệt trong trải nghiệm sử dụng hàng ngày của hàng triệu người dùng trên toàn cầu.
Điểm gây chú ý nhất nằm ở hai gói Facebook Plus và Instagram Plus với mức phí khoảng 4 USD mỗi tháng, mang đến nhiều tính năng nâng cao liên quan đến Story mà người dùng miễn phí không được tiếp cận. Các đặc quyền này được kỳ vọng sẽ tạo ra sự khác biệt rõ rệt trong trải nghiệm sử dụng hàng ngày của hàng triệu người dùng trên toàn cầu.
Theo thông tin được chia sẻ từ nhiều nguồn quốc tế, người dùng trả phí sẽ có thể xem thống kê tổng hợp số lượt xem lại Story, từ đó hiểu rõ hơn mức độ quan tâm của bạn bè hoặc người theo dõi đối với nội dung mà họ đăng tải. Đây là tính năng được đánh giá có giá trị lớn đối với những người thường xuyên xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội.
Theo thông tin được chia sẻ từ nhiều nguồn quốc tế, người dùng trả phí sẽ có thể xem thống kê tổng hợp số lượt xem lại Story, từ đó hiểu rõ hơn mức độ quan tâm của bạn bè hoặc người theo dõi đối với nội dung mà họ đăng tải. Đây là tính năng được đánh giá có giá trị lớn đối với những người thường xuyên xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội.
Đáng chú ý hơn, Meta được cho là sẽ cho phép người dùng trả phí bí mật xem Story của người khác mà không để lại dấu vết trong danh sách người xem. Tính năng này có thể tạo nên cuộc tranh luận lớn về quyền riêng tư và cách thức tương tác trên mạng xã hội khi người dùng có thêm lựa chọn theo dõi nội dung một cách kín đáo.
Đáng chú ý hơn, Meta được cho là sẽ cho phép người dùng trả phí bí mật xem Story của người khác mà không để lại dấu vết trong danh sách người xem. Tính năng này có thể tạo nên cuộc tranh luận lớn về quyền riêng tư và cách thức tương tác trên mạng xã hội khi người dùng có thêm lựa chọn theo dõi nội dung một cách kín đáo.
Không chỉ dừng lại ở đó, các gói Plus còn hỗ trợ kéo dài thời gian hiển thị Story vượt quá giới hạn 24 giờ vốn là quy định quen thuộc từ trước đến nay. Người dùng cũng sẽ được tiếp cận bộ biểu tượng cảm xúc độc quyền và có thể ghim nhiều bài viết hơn trên trang cá nhân để tăng khả năng nổi bật nội dung quan trọng.
Không chỉ dừng lại ở đó, các gói Plus còn hỗ trợ kéo dài thời gian hiển thị Story vượt quá giới hạn 24 giờ vốn là quy định quen thuộc từ trước đến nay. Người dùng cũng sẽ được tiếp cận bộ biểu tượng cảm xúc độc quyền và có thể ghim nhiều bài viết hơn trên trang cá nhân để tăng khả năng nổi bật nội dung quan trọng.
Trong khi đó, WhatsApp Plus với mức giá khoảng 3 USD mỗi tháng sẽ tập trung vào khả năng cá nhân hóa và quản lý tin nhắn hiệu quả hơn. Người dùng có thể tùy chỉnh nhạc chuông, hình nền trò chuyện, sử dụng sticker giới hạn, ghim thêm hội thoại và sắp xếp danh sách tin nhắn theo nhu cầu công việc hoặc cá nhân.
Trong khi đó, WhatsApp Plus với mức giá khoảng 3 USD mỗi tháng sẽ tập trung vào khả năng cá nhân hóa và quản lý tin nhắn hiệu quả hơn. Người dùng có thể tùy chỉnh nhạc chuông, hình nền trò chuyện, sử dụng sticker giới hạn, ghim thêm hội thoại và sắp xếp danh sách tin nhắn theo nhu cầu công việc hoặc cá nhân.
Meta cũng đặc biệt hướng đến nhóm doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung thông qua các gói Meta One Essential và Meta One Advanced. Gói nâng cao được trang bị nhiều công cụ hỗ trợ kinh doanh như ưu tiên hiển thị nội dung trên bảng tin, làm nổi bật nút theo dõi, tự động gửi lời mời Follow đến khách hàng tiềm năng và tích hợp liên kết bán hàng trực tiếp vào bài đăng hoặc Reels.
Meta cũng đặc biệt hướng đến nhóm doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung thông qua các gói Meta One Essential và Meta One Advanced. Gói nâng cao được trang bị nhiều công cụ hỗ trợ kinh doanh như ưu tiên hiển thị nội dung trên bảng tin, làm nổi bật nút theo dõi, tự động gửi lời mời Follow đến khách hàng tiềm năng và tích hợp liên kết bán hàng trực tiếp vào bài đăng hoặc Reels.
Bên cạnh đó, Meta còn hé lộ kế hoạch thương mại hóa Meta AI bằng các gói dịch vụ cao cấp cung cấp khả năng suy luận chuyên sâu cùng tốc độ tạo hình ảnh và video nhanh hơn. Theo lãnh đạo Meta, mục tiêu dài hạn của công ty là hợp nhất toàn bộ các dịch vụ riêng lẻ vào một hệ sinh thái thống nhất mang tên Meta One, mở ra kỷ nguyên mới cho trải nghiệm mạng xã hội trả phí.
Bên cạnh đó, Meta còn hé lộ kế hoạch thương mại hóa Meta AI bằng các gói dịch vụ cao cấp cung cấp khả năng suy luận chuyên sâu cùng tốc độ tạo hình ảnh và video nhanh hơn. Theo lãnh đạo Meta, mục tiêu dài hạn của công ty là hợp nhất toàn bộ các dịch vụ riêng lẻ vào một hệ sinh thái thống nhất mang tên Meta One, mở ra kỷ nguyên mới cho trải nghiệm mạng xã hội trả phí.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cảnh báo lừa đảo chiếm tài khoản Zalo, Facebook bằng AI
Thiên Trang (TH)
#Meta #gói trả phí #Story #bảo mật #Facebook

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