[GALLERY] Facebook sắp thu phí, lộ tính năng xem Story không dấu vết

Meta chuẩn bị tung loạt gói trả phí mới cho Facebook, Instagram và WhatsApp, cho phép xem Story ẩn danh, kéo dài thời gian hiển thị và nhiều đặc quyền hấp dẫn.
Nhằm đồng hành cùng người tiêu dùng trong mùa cao điểm, Audi Việt Nam vừa chính thức công bố triển khai chiến dịch kích cầu quy mô lớn mang tên "GO 2 Q".
Sau Bria, thương hiệu Foxtron của tập đoàn Foxconn (Công ty chuyên lắp ráp điện thoại iPhone) đã ra mắt mẫu xe điện thứ hai mang kiểu dáng SUV là Cavira.
Chưa đầy 24 giờ trước lễ khởi công, công trường cầu Cần Giờ hơn 13.200 tỷ đồng đang tăng tốc với hàng loạt thiết bị và các cấu kiện siêu trường, siêu trọng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dậu có phúc khí lớn, được quý nhân giúp đỡ và có thể sở hữu tài sản lớn.
Nằm tại trung tâm thành phố Vancouver với kiến trúc hiện đại cùng mái vòm linh hoạt, SVĐ BC Place Vancouver sẽ là nơi đăng cai 7 trận đấu World Cup 2026.
Toyota Việt Nam đã chính thức xác nhận sự xuất hiện của Land Cruiser FJ, mẫu SUV địa hình từng nhiều lần được đồn đoán sẽ gia nhập thị trường trong nước.
Cuộc không kích của Israel vào thành phố Tyre ở Lebanon đã gây thiệt hại nặng nề cho Bệnh viện Jabal Amel.
Intel đang nghiêm túc hơn bao giờ hết với thị trường máy chơi game cầm tay với chip Arc G3 Extreme, nơi gần như từng là sân chơi của AMD.
3D Touch từng được Apple kỳ vọng thay đổi cách dùng iPhone nhưng đã biến mất hoàn toàn, mở ra bài học cho Camera Control trên thế hệ mới.
Loài cây pisonia được biết đến với việc khiến hàng trăm nghìn con chim biển bỏ mạng bằng cách gieo hạt giống.
Thương hiệu Hongqi đã đưa mẫu sedan đầu bảng của mình là Guoya tới Nga, nơi xe có giá bán gần như gấp đôi so với ở thị trường Trung Quốc.
DJ Mie, Gil Lê, Xoài Non, Ngọc Thanh Tâm, Châu Tuyết Vân và nhiều bạn bè góp mặt trong buổi tiệc đặc biệt của Xuân Nghi.
Hyundai Motor America vừa công bố mở rộng sản phẩm Tucson Hybrid 2026 cho các phiên bản dẫn động cầu trước, giúp giá khởi điểm của xe chỉ còn 32.550 USD.
Huawei vừa công bố “Định luật Tao”, hướng đi mới cho ngành bán dẫn khi Định luật Moore dần chạm giới hạn, mở ra cuộc cạnh tranh công nghệ hoàn toàn khác.
Hãng Royal Enfield mới đây đã chính thức ra mắt mẫu môtô Bullet 650 2026 tại thị trường Ấn Độ. Xe có giá bán từ 365.000 rupee (khoảng 101 triệu đồng).
Mẫu xe bán tải Toyota Hilux 2026 vừa được bổ sung hàng loạt gói phụ kiện chính hãng từ Modellista và GR Parts, nhằm tăng khả năng cá nhân hóa cho khách hàng.
Du lịch công nghệ tại Trung Quốc bùng nổ khi giới đầu tư, doanh nhân và kỹ sư quốc tế đổ xô khám phá AI, robot và xe điện tiên tiến.
Nhiều ý kiến cho rằng Google đang mải chiều lòng người dùng iPhone, trong khi những bất cập tồn tại nhiều năm trên Android vẫn chưa được giải quyết triệt để.
Tốc độ tiến công của Quân đội Nga vào thành phố Kostiantynivka đang diễn ra rất chậm, có thể một Pokrovsk tiếp tục tái diễn ở Kostiantynivka.
Volkswagen ID. Unyx 07 2026 kết hợp nền tảng MEB, các linh kiện điện tử XPeng và thiết kế thân xe dạng hatchback rộng rãi dành riêng cho thị trường Trung Quốc.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tỵ nỗ lực để đạt được mục tiêu và cẩn thận khi cho người khác vay mượn số tiền lớn.