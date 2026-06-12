[GALLERY] Đừng vội mua iPhone 17, iPhone 18 Pro Max quá hấp dẫn

Camera đột phá, pin "trâu" hơn và thiết kế mới lạ có thể biến iPhone 18 Pro Max thành bản nâng cấp đáng chờ nhất của Apple.
Honda Việt Nam (HVN) phối hợp cùng hệ thống nhà phân phối triển khai chương trình khuyến mại hấp dẫn dành cho mẫu HR-V phiên bản G, áp dụng đến hết ngày 30/6.
Từ garage nhỏ của gia đình đến vị thế biểu tượng công nghệ toàn cầu, Steve Jobs đã tạo nên cuộc cách mạng làm thay đổi cách con người sống và kết nối.
Kawasaki KLX150XPL 2027 vừa chính thức ra mắt, phiên bản mới nhất của dòng xe cào cào này mang phong cách hoài cổ, có kính chắn gió lớn và phần đầu đầy cá tính.
Phương Mỹ Chi gây chú ý khi hội ngộ Hiền Thục. Sau nhiều năm, tình cảm cô trò vẫn gắn bó qua các dự án âm nhạc chung.
Motorola Razr 60 5G chính thức trở lại Việt Nam với thiết kế nắp gập huyền thoại, màn hình đẹp, giá hấp dẫn và cạnh tranh trực tiếp Galaxy Z Flip6.
Sở hữu thiết kế giống hệt mẫu xe 9X đầu bảng, Volkswagen ID.Era 8X 2027 có giá thấp hơn và được trang bị hệ truyền động mở rộng phạm vi với máy xăng 1.5L.
Con tàu mặt nước không người lái do công ty Saronic có trụ sở tại Texas chế tạo đã được điều động tới khu vực này vào tháng 3/2026.
Green SM khuyến nghị người dùng kiểm tra mạng, cập nhật ứng dụng và thực hiện một số thao tác đơn giản để tránh gián đoạn khi đặt xe qua app.
Chỉ 6 tuần sau màn ra mắt của phiên bản mui trần, Denza Z Coupe hiệu năng cao với cánh gió cố định và những thông số động cơ đầy ấn tượng tới gần 1.600 mã lực.
7-Eleven hợp tác New Balance ra mắt máy ảnh mini chỉ 24 gram, hỗ trợ chụp ảnh, quay video và ghi âm, gây sốt giới trẻ Hong Kong.
Olinia Uno là xe điện nội địa đầu tiên của Mexico, xe có thể chở tới 6 người, nhưng chỉ đạt 100 km cho mỗi lần sạc và tốc độ tối đa giới hạn ở mức chỉ 50 km/h.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tỵ làm việc tháo vát và có thể được cấp trên thưởng "nóng".
Mẫu xe Mazda CX-60 2026 đang tiến gần hơn tới ngày ra mắt các khách hàng tại Việt Nam khi một số đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc cho mẫu SUV cỡ trung này.
Sau 6 năm gắn bó với cộng đồng, một tựa game hải tặc đình đám tại Việt Nam bất ngờ thông báo dừng phát hành, để lại nhiều tiếc nuối cho người chơi.
Một ứng dụng tính chỉ số BMI vừa bị phát hiện chứa mã độc nguy hiểm có thể ghi màn hình, đọc SMS và đánh cắp mã OTP ngân hàng của người dùng.
Mazda CX-5 thế hệ thứ ba vừa ra mắt tại Triển lãm Di động Quốc tế Kuala Lumpur (KLIMS) 2026, đánh dấu lần đầu tiên mẫu SUV này công bố chính thức tại Malaysia.
Robot hình người của Xiaomi gây chú ý khi tự cầm Xiaomi 17T Pro, zoom và chụp ảnh trên sân khấu, cho thấy bước tiến lớn về AI và robot.
Sau mẫu sedan siêu sang S800, thương hiệu Maextro của Huawei đã phát triển MPV 7 chỗ với trần sao Starlight kiểu Rolls-Royce, cụm đèn hậu có khả năng tuỳ biến.
SpaceX vừa hé lộ tham vọng xây dựng mạng lưới máy chủ AI ngoài không gian với 1 triệu vệ tinh, sử dụng chip NVIDIA và năng lượng mặt trời liên tục.
Từng là mẫu coupe dùng động cơ tăng áp. Mới đây, Mitsubishi Eclipse tái xuất dưới dạng ôtô thuần điện với thiết kế được mới dựa trên nền tảng của Nissan Leaf.
Mazda vừa giới thiệu phiên bản CX-30 2027 nâng cấp dành cho thị trường châu Âu với hàng loạt nâng cấp về trang bị, công nghệ an toàn và các công nghệ mới.