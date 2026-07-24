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[GALLERY] Diện mạo mới của sân Mỹ Đình với mặt cỏ xanh mướt

Gallery

[GALLERY] Diện mạo mới của sân Mỹ Đình với mặt cỏ xanh mướt

Việc cải tạo sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của dự án.

Khánh Hoài
Ghi nhận sáng 24/7, việc cải tạo sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của dự án.
Ghi nhận sáng 24/7, việc cải tạo sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của dự án.
Sân Mỹ Đình được đầu tư cải tạo toàn diện với tổng chi phí khoảng 10 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Sau khi kết thúc chuỗi sự kiện văn hóa, giải trí, ngành thể thao đã đầu tư khoảng 8 tỷ đồng để nâng cấp mặt sân cùng một số hạng mục hạ tầng, bắt đầu từ tháng 9/2025. Số tiền 2 tỷ đồng, được dành riêng cho việc trải thảm cỏ mới.
Sân Mỹ Đình được đầu tư cải tạo toàn diện với tổng chi phí khoảng 10 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Sau khi kết thúc chuỗi sự kiện văn hóa, giải trí, ngành thể thao đã đầu tư khoảng 8 tỷ đồng để nâng cấp mặt sân cùng một số hạng mục hạ tầng, bắt đầu từ tháng 9/2025. Số tiền 2 tỷ đồng, được dành riêng cho việc trải thảm cỏ mới.
cỏ lá kim cao cấp, với đặc tính mềm mịn, màu xanh đẹp mắt, khả năng chịu lực cực tốt và dễ phục hồi, tiêu chuẩn thi đấu quốc tế. Đơn vị thi công cũng đào sâu nền sân từ 40-50cm, điều chỉnh độ phẳng và gia cố lại kết cấu mặt sân. Hệ thống tưới tự động và thoát nước cũng được nâng cấp nhằm hạn chế tình trạng ngập úng, lún nền và hiện tượng cỏ phát triển không đồng đều.
cỏ lá kim cao cấp, với đặc tính mềm mịn, màu xanh đẹp mắt, khả năng chịu lực cực tốt và dễ phục hồi, tiêu chuẩn thi đấu quốc tế. Đơn vị thi công cũng đào sâu nền sân từ 40-50cm, điều chỉnh độ phẳng và gia cố lại kết cấu mặt sân. Hệ thống tưới tự động và thoát nước cũng được nâng cấp nhằm hạn chế tình trạng ngập úng, lún nền và hiện tượng cỏ phát triển không đồng đều.
Toàn bộ lớp cỏ cũ đã được bóc đi, thay thế bằng cỏ Zeon Zoysia nhập khẩu - giống Sau thay mới, mặt cỏ sân vận động Quốc gia Mỹ Đình luôn được chăm sóc kỹ lưỡng nhằm duy trì độ ẩm, giúp lớp cỏ phát triển ổn định.
Toàn bộ lớp cỏ cũ đã được bóc đi, thay thế bằng cỏ Zeon Zoysia nhập khẩu - giống Sau thay mới, mặt cỏ sân vận động Quốc gia Mỹ Đình luôn được chăm sóc kỹ lưỡng nhằm duy trì độ ẩm, giúp lớp cỏ phát triển ổn định.
Tờ Dân Trí dẫn thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết, sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ trở thành sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Đây cũng là lần đầu tiên sau gần 2 năm, đoàn quân của HLV Kim Sang-Sik trở lại thi đấu trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Tờ Dân Trí dẫn thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết, sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ trở thành sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Đây cũng là lần đầu tiên sau gần 2 năm, đoàn quân của HLV Kim Sang-Sik trở lại thi đấu trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Mặt cỏ sân vận động Quốc gia Mỹ Đình được "khoác áo mới", sẵn sàng cho các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.
Mặt cỏ sân vận động Quốc gia Mỹ Đình được "khoác áo mới", sẵn sàng cho các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.
Ghế ngồi ở các khán đài cũng được được vệ sinh, sơn sửa, thay thế những phần bị mục nát, xuống cấp.
Ghế ngồi ở các khán đài cũng được được vệ sinh, sơn sửa, thay thế những phần bị mục nát, xuống cấp.
Nhiều hạng mục khác cũng được chỉnh trang hứa hẹn mang đến diện mạo mới cho sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Nhiều hạng mục khác cũng được chỉnh trang hứa hẹn mang đến diện mạo mới cho sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Sân Mỹ Đình được khánh thành vào năm 2003, có sức chứa khoảng 40.000 khán giả, là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn như SEA Games, AFF Cup, và các trận đấu quốc tế của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên nhiều năm qua, tình trạng sân xuống cấp ngày càng nghiêm trọng, khi mặt cỏ héo úa, gồ ghề, hệ thống thoát nước kém, và nhiều khu vực khán đài lẫn phòng chức năng xập xệ. Dự án cải tạo lần này được xem là bước đi quan trọng nhằm đưa Mỹ Đình trở lại đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế, đủ điều kiện đăng cai các giải đấu khu vực và Châu lục. &gt;&gt;&gt; Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh sự xuống cấp của SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Nguồn: VTV.
Sân Mỹ Đình được khánh thành vào năm 2003, có sức chứa khoảng 40.000 khán giả, là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn như SEA Games, AFF Cup, và các trận đấu quốc tế của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên nhiều năm qua, tình trạng sân xuống cấp ngày càng nghiêm trọng, khi mặt cỏ héo úa, gồ ghề, hệ thống thoát nước kém, và nhiều khu vực khán đài lẫn phòng chức năng xập xệ. Dự án cải tạo lần này được xem là bước đi quan trọng nhằm đưa Mỹ Đình trở lại đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế, đủ điều kiện đăng cai các giải đấu khu vực và Châu lục. >>> Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh sự xuống cấp của SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Nguồn: VTV.
Khánh Hoài
#sân Mỹ Đình #cải tạo sân vận động Quốc gia Mỹ Đình

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