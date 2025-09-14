'Chảo lửa' Mỹ Đình 'lật cỏ', hứa hẹn diện mạo mới

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) hiện đang bước vào quá trình sửa chữa, cải tạo mặt cỏ sau thời gian dài khai thác cho nhiều sự kiện thể thao và văn hóa.
Minh Trang – người thường được nhắc đến với danh xưng “người tình màn ảnh” của Song Luân – gây chú ý bởi nhan sắc trong trẻo, phong cách chuẩn nàng thơ.
Apple tiết lộ người dùng iPhone đã chụp hơn 500 tỷ ảnh selfie trong năm qua, và hãng tiếp tục nâng cấp camera trước để giữ vững vị thế dẫn đầu.
Lái Porsche 5 tỷ, tặng nhà, xe cho bố mẹ, 26 tuổi tài sản bạc tỷ nhưng trai đẹp 8 múi đội tuyển Việt Nam là Bùi Hoàng Việt Anh vẫn độc thân.
Loài cây cảnh phong thủy hoa sai, nở rộ quanh năm, chịu nắng nóng cực tốt, giúp thu hút tài lộc, bình an, biến khu vườn thành biển hoa tuyệt đẹp.
Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thuý mới đây khiến netizen thích thú khi đăng tải loạt hình ảnh chơi tennis cùng dòng trạng thái hài hước.
9X Đắk Lắk sở hữu 100 cây bonsai khác, trong đó khoảng 60 cây bonsai cổ thụ hơn 100 năm năm tuổi, những cây còn lại có độ tuổi từ 30-50 năm.
Nhiều khán giả đặt kỳ vọng Lily Chen, Đinh Y Quyên, Nguyễn Thị Yến Nhi... sẽ làm nên chuyện trong chung kết Miss Grand Vietnam 2025.
Bước ngoặt tài chính lớn nhất năm sẽ gọi tên 3 con giáp này, vận may trời ban giúp họ thu hút tiền tài, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc.
Chỉ có 999 chiếc siêu xe Aston Martin Valhalla được sản xuất theo thông báo của hãng xe Anh quốc và họ đang đưa phiên bản sản xuất của nó ra mắt thị trường Mỹ.
Phạm Thoại đăng tải loạt ảnh thu hút sự quan tâm, nam TikToker để caption ngắn gọn: "3 tháng mình đã trải qua" kèm theo hình ảnh về sự thay đổi trong diện mạo.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dần năng động, nhiệt tình trong công việc và có kế hoạch tài chính dài hạn.
Minh Hằng thừa nhận đang chìm đắm trong niềm say mê pickleball. Nữ ca sĩ thậm chí còn đầu tư mở hẳn một tổ hợp sân chơi để thỏa đam mê.
Từ bên ngoài, ngôi nhà mang đến cảm giác như đang nhìn một khối đá lớn được chạm khắc cẩn thận để tạo nên không gian sống gần gũi thiên nhiên.
Nàng fashionista Quỳnh Anh Shyn gây sốt khi đăng tải hình ảnh băng bó mũi kèm dòng caption hài hước: "Mong kịp concert".
Các nhà khảo cổ học Israel đã khai quật được một chiếc quan tài đất sét hiếm có với khuôn mặt thanh thản, ẩn chứa nhiều thông tin thú vị.
Nàng hot girl Đồng Nai - Phan Thị Bảo Trân nhanh chóng lên tiếng trước những hoài nghi, tránh ảnh hưởng xấu đến hình ảnh.
Nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương thường xuyên đăng tải hình ảnh bên chồng doanh nhân và con trai đầu lòng sau đám cưới vào tháng 5/2025.
Bức tượng mạ vàng này có thể đại diện cho hiện thân của Freya, nữ thần sinh sản trong văn hóa bản địa vùng Revninge, miền đông Đan Mạch.
Chồn gulo (Gulo gulo) là loài động vật săn mồi khét tiếng của các khu rừng lạnh giá phương Bắc, nổi bật bởi sức mạnh, sự lì lợm và khả năng sinh tồn phi thường.
Mẫu xe SUV Kia Sorento 2025 nâng cấp mở bán tại Việt Nam với thiết kế tinh chỉnh, loạt trang bị tiện nghi và an toàn nâng cấp cùng mức giá khởi điểm tăng mạnh.