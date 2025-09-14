'Chảo lửa' Mỹ Đình 'lật cỏ', hứa hẹn diện mạo mới

Hà Nội

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) hiện đang bước vào quá trình sửa chữa, cải tạo mặt cỏ sau thời gian dài khai thác cho nhiều sự kiện thể thao và văn hóa.

Những ngày gần đây, sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) hiện đang bước vào quá trình sửa chữa, cải tạo mặt cỏ sau thời gian dài khai thác cho nhiều sự kiện thể thao và văn hóa.
Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình là hạng mục quan trọng nhằm nâng cao chất lượng sân đấu, đáp ứng tiêu chuẩn phục vụ các đội tuyển quốc gia trong thời gian tới.
Theo ghi nhận, đơn vị thi công đã tiến hành bóc lớp cỏ cũ, đào xới và xử lý nền đất.
Công tác cải tạo SVĐ QG Mỹ Đình bao gồm san thiết bị bằng cách làm mới nền tảng với độ sâu khoảng 40–50 cm, trước khi tiến hành trồng lớp cỏ mới đạt chuẩn.
Bên cạnh đó, hệ thống phun nước cũng được nâng cấp để đảm bảo khả năng chăm sóc và duy trì chất lượng sân trong thời gian dài.
Dự kiến, toàn bộ quá trình thi công sẽ kéo dài trong khoảng 3 tháng. Tuy nhiên, tiến trình có thể chịu được ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết, do việc trồng và nuôi cỏ cỏ cần sự ổn định về khí hậu để đảm bảo độ bền, tốc độ mượt.
Năm 2024, chất lượng sân Mỹ Đình xuống cấp trầm trọng và nhận phải nhiều chỉ trích. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thậm chí không tổ chức AFF Cp 2024 trên sân vận động Quốc gia mà chọn sân Việt Trì (Phú Thọ). Nhiều trận đấu của Việt Nam cũng được chọn địa điểm tại các địa phương khác.
Dẫn nguồn từ Báo VTC, theo lãnh đạo Cục Thể dục thể thao, sân Mỹ Đình hiện nay ưu tiên xử lý vấn đề liên quan đến mặt cỏ trước. Một số hạng mục khác được tính toán sửa chữa sau do các vấn đề về kinh phí.
Sau khi cho nhiều chương trình ca nhạc thuê địa điểm tổ chức, sân Mỹ Đình rơi vào tình trạng rất xấu và không đủ điều kiện tổ chức thi đấu các trận bóng đá quốc tế.
