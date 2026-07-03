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[GALLERY] Jaecoo J5 EV hơn 550 triệu đồng sắp về Việt Nam, chạy 470km/sạc

Số hóa - Xe

[GALLERY] Jaecoo J5 EV hơn 550 triệu đồng sắp về Việt Nam, chạy 470km/sạc

Sau phiên bản động cơ xăng, hãng xe Jaecoo của Trung Quốc tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm với J5 EV - biến thể thuần điện của mẫu SUV hạng B tại Đông Nam Á.

Nguyễn Chung
Jaecoo tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm với J5 EV 2026 - biến thể thuần điện của mẫu SUV hạng B tại Đông Nam Á. Xe được phát triển để cạnh tranh với những mẫu crossover cỡ nhỏ trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời đánh dấu bước tiến mới của thương hiệu Trung Quốc trong chiến lược điện hóa.
Jaecoo tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm với J5 EV 2026 - biến thể thuần điện của mẫu SUV hạng B tại Đông Nam Á. Xe được phát triển để cạnh tranh với những mẫu crossover cỡ nhỏ trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời đánh dấu bước tiến mới của thương hiệu Trung Quốc trong chiến lược điện hóa.
Về kích thước, mẫu xe SUV điện Jaecoo J5 EV 2026 sở hữu chiều dài 4.380 mm, rộng 1.860 mm, cao 1.650 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.620 mm. Các thông số này đưa mẫu xe vào nhóm SUV cỡ B, tương đương những cái tên như Honda HR-V, Proton X50 hay Chery Tiggo Cross.
Về kích thước, mẫu xe SUV điện Jaecoo J5 EV 2026 sở hữu chiều dài 4.380 mm, rộng 1.860 mm, cao 1.650 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.620 mm. Các thông số này đưa mẫu xe vào nhóm SUV cỡ B, tương đương những cái tên như Honda HR-V, Proton X50 hay Chery Tiggo Cross.
So với phiên bản sử dụng động cơ đốt trong, Jaecoo J5 EV không có quá nhiều khác biệt về kiểu dáng tổng thể. Thay đổi dễ nhận biết nhất nằm ở phần đầu xe khi lưới tản nhiệt truyền thống được loại bỏ, thay bằng mặt ca-lăng kín đặc trưng của xe điện. Chính giữa là tấm ốp màu trong suốt tích hợp tên thương hiệu Jaecoo, tạo điểm nhấn nhận diện riêng cho phiên bản thuần điện.
So với phiên bản sử dụng động cơ đốt trong, Jaecoo J5 EV không có quá nhiều khác biệt về kiểu dáng tổng thể. Thay đổi dễ nhận biết nhất nằm ở phần đầu xe khi lưới tản nhiệt truyền thống được loại bỏ, thay bằng mặt ca-lăng kín đặc trưng của xe điện. Chính giữa là tấm ốp màu trong suốt tích hợp tên thương hiệu Jaecoo, tạo điểm nhấn nhận diện riêng cho phiên bản thuần điện.
Cản trước cũng được thiết kế lại với các hốc gió và khe dẫn khí mới nhằm tối ưu tính khí động học. Những thay đổi này được kỳ vọng góp phần cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng và tăng quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc. Trong khi đó, khu vực thân xe và phía sau gần như giữ nguyên thiết kế của bản động cơ xăng.
Cản trước cũng được thiết kế lại với các hốc gió và khe dẫn khí mới nhằm tối ưu tính khí động học. Những thay đổi này được kỳ vọng góp phần cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng và tăng quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc. Trong khi đó, khu vực thân xe và phía sau gần như giữ nguyên thiết kế của bản động cơ xăng.
Bên trong nội thất của Jaecoo J5 EV tuân thủ triết lý thiết kế tối giản nhưng vẫn đảm bảo hàm lượng công nghệ cao. Tâm điểm của bảng taplo là màn hình giải trí kích thước 13,2 inch đặt dọc, hỗ trợ đa tính năng, kết hợp cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch hiển thị sắc nét các thông số vận hành.
Bên trong nội thất của Jaecoo J5 EV tuân thủ triết lý thiết kế tối giản nhưng vẫn đảm bảo hàm lượng công nghệ cao. Tâm điểm của bảng taplo là màn hình giải trí kích thước 13,2 inch đặt dọc, hỗ trợ đa tính năng, kết hợp cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch hiển thị sắc nét các thông số vận hành.
Hãng xe cũng chú trọng đến tính thực dụng khi bố trí hơn 35 ngăn chứa đồ quanh cabin và khoang hành lý có dung tích tiêu chuẩn 480 lít, có thể mở rộng lên tới 1.180 lít khi gập hàng ghế sau. Các tiện nghi đáng chú ý khác bao gồm hệ thống âm thanh 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh và cần số được tích hợp gọn gàng phía sau vô-lăng hai chấu.
Hãng xe cũng chú trọng đến tính thực dụng khi bố trí hơn 35 ngăn chứa đồ quanh cabin và khoang hành lý có dung tích tiêu chuẩn 480 lít, có thể mở rộng lên tới 1.180 lít khi gập hàng ghế sau. Các tiện nghi đáng chú ý khác bao gồm hệ thống âm thanh 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh và cần số được tích hợp gọn gàng phía sau vô-lăng hai chấu.
Tại thị trường Đông Nam Á, Jaecoo J5 EV được trang bị bộ pin lithium-ion dung lượng 58,9 kWh. Nguồn điện này cung cấp năng lượng cho mô-tơ điện đặt phía trước, sản sinh công suất tối đa 211 mã lực và mô-men xoắn cực đại 288 Nm. Nhà sản xuất công bố xe có thể di chuyển từ 461-470 km theo tiêu chuẩn NEDC.
Tại thị trường Đông Nam Á, Jaecoo J5 EV được trang bị bộ pin lithium-ion dung lượng 58,9 kWh. Nguồn điện này cung cấp năng lượng cho mô-tơ điện đặt phía trước, sản sinh công suất tối đa 211 mã lực và mô-men xoắn cực đại 288 Nm. Nhà sản xuất công bố xe có thể di chuyển từ 461-470 km theo tiêu chuẩn NEDC.
Nếu quy đổi sang chuẩn WLTP, phạm vi hoạt động vào khoảng 400 km sau mỗi lần sạc đầy. Đây là thông số đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị cũng như các hành trình liên tỉnh ngắn. Jaecoo J5 EV có khả năng sạc nhanh DC với công suất tối đa 130 kW. Theo công bố của hãng, bộ pin có thể được nạp từ 30% lên 80% chỉ trong khoảng 28 phút khi sử dụng trạm sạc phù hợp.
Nếu quy đổi sang chuẩn WLTP, phạm vi hoạt động vào khoảng 400 km sau mỗi lần sạc đầy. Đây là thông số đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị cũng như các hành trình liên tỉnh ngắn. Jaecoo J5 EV có khả năng sạc nhanh DC với công suất tối đa 130 kW. Theo công bố của hãng, bộ pin có thể được nạp từ 30% lên 80% chỉ trong khoảng 28 phút khi sử dụng trạm sạc phù hợp.
Ngoài ra, mẫu SUV điện này còn được trang bị tính năng Vehicle-to-Load (V2L), cho phép cung cấp nguồn điện ra bên ngoài với công suất tối đa 3,3 kW để vận hành các thiết bị điện hoặc đồ gia dụng khi dã ngoại hay trong những tình huống cần nguồn điện dự phòng.
Ngoài ra, mẫu SUV điện này còn được trang bị tính năng Vehicle-to-Load (V2L), cho phép cung cấp nguồn điện ra bên ngoài với công suất tối đa 3,3 kW để vận hành các thiết bị điện hoặc đồ gia dụng khi dã ngoại hay trong những tình huống cần nguồn điện dự phòng.
Tại Thái Lan, Jaecoo J5 EV hiện được phân phối với một phiên bản Max+ có giá 699.000 baht (550,85 triệu đồng). Trong khi đó tại Indonesia, xe có hai phiên bản Standard và Premium với giá lần lượt 279,9 - 309,9 triệu rupiah (từ 410,43 - 454,42 triệu đồng). Theo kế hoạch, Jaecoo J5 EV sẽ được lắp ráp tại nhà máy Omoda &amp; Jaecoo ở Hưng Yên và dự kiến mở bán tại Việt Nam trong quý II/2026.
Tại Thái Lan, Jaecoo J5 EV hiện được phân phối với một phiên bản Max+ có giá 699.000 baht (550,85 triệu đồng). Trong khi đó tại Indonesia, xe có hai phiên bản Standard và Premium với giá lần lượt 279,9 - 309,9 triệu rupiah (từ 410,43 - 454,42 triệu đồng). Theo kế hoạch, Jaecoo J5 EV sẽ được lắp ráp tại nhà máy Omoda & Jaecoo ở Hưng Yên và dự kiến mở bán tại Việt Nam trong quý II/2026.
Video: Xem chi tiết Jaecoo J5 EV tại Thái Lan, sắp về Việt Nam.
Nguyễn Chung
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