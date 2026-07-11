Thực hư, ăn canh rau ngót đậu phụ hết đau xương khớp?

Hiện nay trên mạng xã hội và ngoài cộng đồng nhiều người mách nhau, tuần ăn 2 bát canh rau ngót nấu đậu phụ sẽ khiến khớp êm du, chân đi phăng phăng. Sự thực có đúng như vậy?

Trao đổi về vấn đề này, ThS.BS Nguyễn Văn Thái, Viện Y Học phóng xạ và ung bướu quân đội cho biết, rau ngót và đậu phụ đều là những thực phẩm giàu dưỡng chất, có lợi cho sức khỏe xương, cơ và hệ vận động. Tuy nhiên, không có bằng chứng khoa học cho thấy chỉ riêng món canh này có thể điều trị hay đảo ngược tình trạng thoái hóa khớp hoặc các bệnh lý xương khớp.

BS Nguyễn Văn Thái phân tích, rau ngót chứa nhiều vitamin C, vitamin A, folate, chất xơ cùng một lượng canxi đáng kể. Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen – thành phần cấu tạo nên sụn, dây chằng và các mô liên kết quanh khớp. Chế độ ăn đủ vitamin C cũng góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Trong khi đó, đậu phụ là nguồn đạm thực vật chất lượng cao, đồng thời cung cấp canxi, magie và nhiều khoáng chất cần thiết cho hệ cơ xương. Việc bổ sung đủ protein giúp duy trì khối cơ, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi. Khi hệ cơ khỏe hơn, áp lực lên các khớp, nhất là khớp gối, cũng được giảm bớt trong quá trình vận động.

Vì vậy, sự kết hợp giữa rau ngót và đậu phụ tạo nên món ăn thanh mát, ít chất béo, dễ tiêu hóa và phù hợp với nhiều đối tượng, đặc biệt là người lớn tuổi, người có dấu hiệu giảm khối cơ, nhanh mỏi chân khi vận động; người bị đau khớp nhẹ hoặc có nguy cơ thoái hóa khớp; người cần chế độ ăn thanh đạm, giàu rau xanh và đạm thực vật.

Canh rau ngót đậu phụ - Ảnh minh họa nguồn Internet

Tuy nhiên, ThS.BS Thái nhấn mạnh, người bệnh xương khớp cần hiểu rằng dinh dưỡng chỉ là một phần trong quá trình chăm sóc sức khỏe. Nếu xuất hiện đau khớp kéo dài, sưng nóng, hạn chế vận động hoặc đau tăng dần, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị, tránh tự ý tin vào các bài thuốc hay món ăn được quảng cáo có tác dụng "chữa khỏi" bệnh.

Để duy trì hệ xương khớp khỏe mạnh, chế độ ăn cần đa dạng, cân đối giữa đạm, rau xanh, trái cây, sữa và các thực phẩm giàu canxi. Bên cạnh đó, việc tập luyện đều đặn, kiểm soát cân nặng và duy trì lối sống lành mạnh cũng đóng vai trò quan trọng.

Người trưởng thành nên uống khoảng 1,5-2 lít nước mỗi ngày để hỗ trợ hoạt động của cơ thể. Đồng thời, dành khoảng 10-15 phút tắm nắng buổi sáng giúp cơ thể tổng hợp vitamin D, từ đó tăng khả năng hấp thu canxi.

Ngoài ra, ngủ đủ giấc, hạn chế thuốc lá, rượu bia và duy trì các bài tập tăng cường sức mạnh cơ quanh khớp cũng góp phần giảm nguy cơ thoái hóa khớp khi tuổi tác tăng lên.

Những lưu ý khi chăm sóc xương khớp - Không có món ăn nào có thể chữa khỏi bệnh xương khớp. - Duy trì chế độ ăn giàu canxi, vitamin D, vitamin C và protein. - Tập luyện phù hợp ít nhất 150 phút mỗi tuần. - Kiểm soát cân nặng để giảm tải cho khớp gối. - Khám chuyên khoa khi đau khớp kéo dài, sưng, cứng khớp hoặc hạn chế vận động.

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