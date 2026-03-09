Hà Nội

Loại rau được ví như 'thần dược' xanh cho sức khỏe, vóc dáng

Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp, nước ép cần tây đang trở thành thức uống "quốc dân" nhờ khả năng thanh lọc cơ thể và giảm cân thần kỳ.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Rau cần tây vốn được biết đến như một loại rau gia vị quen thuộc trong nhiều món ăn. Tuy nhiên, vài năm gần đây, nước ép cần tây trở thành xu hướng dinh dưỡng được nhiều người quan tâm, đặc biệt là những ai theo đuổi lối sống lành mạnh.
Theo chuyên gia dinh dưỡng Megan Ware, trong 100g cần tây có tới khoảng 95% là nước, cùng nhiều vitamin, protein và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Đặc biệt, loại rau này chứa hàm lượng vitamin K khá cao. Trung bình khoảng 250g cần tây có thể cung cấp tới 30% lượng vitamin K cần thiết mỗi ngày, theo thông tin từ U.S. Food and Drug Administration (FDA).
Nước ép cần tây chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa mạnh như apigenin và luteolin. Những chất này giúp giảm viêm, bảo vệ tế bào khỏi các tổn thương do gốc tự do gây ra.
Các dưỡng chất trong cần tây giúp kích thích sản sinh axit clohydric trong dạ dày, từ đó hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Nhờ vậy, tình trạng đầy hơi, táo bón hoặc rối loạn tiêu hóa có thể được cải thiện.
Cần tây chứa nhiều kali cùng hợp chất phthalide giúp thư giãn mạch máu. Điều này góp phần giảm huyết áp và hỗ trợ kiểm soát cholesterol xấu trong cơ thể.
Nước ép cần tây có lượng calo thấp nhưng lại giàu chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu. Điều này giúp kiểm soát cơn thèm ăn và hỗ trợ quá trình giảm mỡ thừa.
Các vitamin A, C, K cùng nhiều khoáng chất trong cần tây giúp cấp ẩm cho da, hỗ trợ tái tạo tế bào và làm sáng da. Nhờ đó, làn da có thể trở nên khỏe mạnh và hạn chế hình thành nếp nhăn.
Hàm lượng chất xơ dồi dào trong cần tây giúp cơ thể đào thải độc tố hiệu quả hơn. Đồng thời, loại rau này còn hỗ trợ chức năng gan, giúp cơ thể duy trì trạng thái khỏe mạnh.
Magie và các dưỡng chất có trong cần tây giúp làm dịu hệ thần kinh, hỗ trợ giảm lo âu và góp phần cải thiện chất lượng giấc ngủ. Nhờ chứa vitamin K và canxi, nước ép cần tây giúp xương chắc khỏe hơn, đồng thời hỗ trợ ngăn ngừa các vấn đề như loãng xương hay vôi hóa khớp.
Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích nên uống nước ép cần tây vào buổi sáng. Đây là thời điểm cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt nhất. Uống nước ép cần tây khi bụng còn tương đối trống có thể giúp kích thích hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời hạn chế các vấn đề như táo bón, đầy hơi, trào ngược dạ dày hay nổi mụn.
