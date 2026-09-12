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Thiếu tá CSGT bị thanh niên tăng ga tông trọng thương giữa đường

Khi được CSGT yêu cầu dừng xe do không đội mũ bảo hiểm, Nguyễn Minh Nhân tăng ga lao vào đồng chí CSGT đang làm nhiệm vụ, khiến cả hai bị thương nặng.

Trường Hân t/h
Video: @BenlyAI / X

Chiều 10/9, thiếu tá CSGT Trần Ngọc Nam cùng tổ công tác tuần tra trên quốc lộ 63, đoạn qua xã Bình An, tỉnh An Giang.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện Nguyễn Minh Nhân (21 tuổi) điều khiển xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Theo cơ quan công an, Nhân không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục điều khiển xe, tăng ga lao về phía vị trí thiếu tá Trần Ngọc Nam đang đứng. Cú va chạm mạnh khiến thiếu tá CSGT bị hất văng. Nhân cũng bị thương sau vụ việc.

Cả hai được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Công an tỉnh An Giang đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ việc và hành vi có dấu hiệu chống người thi hành công vụ của Nguyễn Minh Nhân.

#CSGT #An Giang #tông xe #chống người thi hành #Cảnh sát Giao thông #Chống người thi hành công vụ

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