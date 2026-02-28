Loại rau gia vị là thuốc quý, tốt cho sức khỏe

Không chỉ làm tăng hương vị cho các món hải sản, thì là còn giống như "vị thuốc" tự nhiên có nhiều lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc.

Về mặt dược liệu, thì là là một cây thuốc quý. Ngoài phần thân và lá, phần quả của cây cũng là vị thuốc, được các thư tịch Đông y ghi chép về tác dụng từ lâu đời.

Lá và thân thì là: Đây là bộ phận của cây thì là thường được dùng làm gia vị trong nấu ăn, đồng thời cũng là vị thuốc có nhiều tác dụng trong phòng và điều trị bệnh tật. Theo Đông y, thì là được gọi với tên thìa là.

Phần thân và lá thì là có vị cay, tính ấm, đi vào các kinh tỳ, vị, có tác dụng tán phong hàn, hóa đàm, giải độc, trừ mùi tanh hôi. Công dụng: Chữa ho, lợi sữa, thông tiểu, bụng đầy trướng, nôn mửa, đau bụng, đau răng; cũng dùng chữa viêm thận, sỏi thận, sỏi bàng quang, huyết áp cao và chữa xơ cứng động mạch.

Thì là thuộc loại rau gia vị phổ biến trong các bữa ăn của gia đình Việt. Ảnh minh họa/Internet

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã có phân tích cho thấy thành phần dinh dưỡng có trong 100g thì là gồm: 43 calo; 85mg vitamin C; 3.5g protein; 2.1g chất xơ; 738mg kali; 208mg canxi cùng các loại tinh dầu, flavonoid, tannin... và nhiều loại khoáng chất tốt cho cơ thể như magie, natri, sắt,... Nhiều nghiên cứu cũng đã cho thấy, thân và lá cây thì là có các tác dụng với sức khỏe:

Cứu tinh cho hệ tiêu hóa

Thì là chứa các hợp chất tinh dầu giúp kích thích các enzyme tiêu hóa hoạt động mạnh mẽ hơn. Việc bổ sung thì là vào bữa ăn hàng ngày giúp ngăn chặn tình trạng đầy hơi, khó tiêu và làm dịu các cơn co thắt ruột. Đối với những người hay bị chướng bụng sau khi ăn đồ biển, thì là chính là "chìa khóa" giúp bụng dạ êm ái hơn nhờ khả năng đẩy khí thừa ra khỏi đường tiêu hóa.

Lá chắn kháng khuẩn và miễn dịch

Với hàm lượng Vitamin C dồi dào cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thì là đóng vai trò như một bộ lọc giúp cơ thể loại bỏ độc tố. Các hoạt chất trong thì là có đặc tính kháng khuẩn tự nhiên, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây viêm nhiễm và tăng cường hàng rào bảo vệ hệ miễn dịch, đặc biệt là trong những thời điểm giao mùa.

Củng cố sức khỏe xương khớp

Dù chỉ là rau gia vị nhưng thì là lại sở hữu lượng Canxi, Magie và Mangan đáng nể. Những khoáng chất này là nền tảng cốt lõi để duy trì mật độ xương chắc khỏe. Việc sử dụng thì là thường xuyên có thể hỗ trợ ngăn ngừa tình trạng loãng xương và giúp các khớp xương vận động linh hoạt hơn.

Điều hòa nội tiết, giảm đau

Đối với phụ nữ, thì là là một loại thảo dược quý nhờ khả năng điều hòa chu kỳ kinh nguyệt và giảm bớt các cơn đau co thắt tử cung. Ngoài ra, nó còn được biết đến với công dụng hỗ trợ tăng tiết sữa cho phụ nữ đang cho con bú một cách tự nhiên và an toàn.

Cải thiện giấc ngủ và tinh thần

Các hợp chất flavonoid và phức hợp vitamin B trong thì là có khả năng kích hoạt quá trình bài tiết một số enzyme và hormone có tác dụng làm dịu thần kinh. Sử dụng một chút thì là vào buổi tối giúp giảm căng thẳng, lo âu, tạo điều kiện cho một giấc ngủ sâu và chất lượng hơn mà không cần đến sự can thiệp của thuốc.

Tốt cho tim mạch

Hợp chất Flavonoid trong thì là chính là chất chống oxy hóa, chống viêm rất tốt cho sức khỏe hệ tim mạch. Đã có những nghiên cứu trên động vật cho biết, chiết xuất từ cây thì là giúp giảm triglyceride và cholesterol.

Giảm lượng đường huyết

Tăng lượng đường huyết có thể khiến cơ thể rơi vào trạng thái kháng insulin, mắc bệnh tiểu đường type 2 và mắc hội chứng chuyển hóa. Sử dụng rau thì là có thể hạ chỉ số tiểu đường.

Đã có nghiên cứu được thực hiện trên động vật mắc bị tiểu đường được bổ sung chiết xuất thì là mỗi ngày. Kết quả nhận được là lượng đường huyết khi đói được cải thiện.

Thì là vừa là rau gia vị vừa là vị thuốc chữa bệnh. Ảnh minh họa/Internet

Mặc dù thì là là thảo dược tự nhiên có thể dùng để chữa nhiều bệnh lý nhưng không phải ai cũng dùng được những bài thuốc này. Đặc biệt, phụ nữ có thai nên hạn chế ăn thì là để tránh gây kích thích co bóp tử cung.

Rau thì là dùng làm gia vị giúp cho món ăn tăng hương vị, tạo cảm giác ngon miệng và tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, thì là có thể gây tương tác làm giảm hiệu quả của một số loại thuốc như: viên uống chứa estrogen, Tamoxifen, thuốc chống co giật... Vì thế, những ai đang dùng các loại thuốc này tốt nhất nên tránh ăn thì là.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: "Đồ hộp Hạ Long sau bê bối thịt bẩn".