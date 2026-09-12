[VIDEO] Người trẻ "thổi hồn" đương đại vào ký ức Trung thu Hà Nội xưa

Minh Phương
[VIDEO] Người trẻ "thổi hồn" đương đại vào ký ức Trung thu Hà Nội xưa
Triển lãm "Lưu Trăng" đón công chúng với thế giới đồ chơi Trung thu cổ truyền được thế hệ trẻ Hà Nội tỉ mỉ phục dựng và sáng tạo đầy mới mẻ.
Triển lãm "Lưu Trăng" đón công chúng với thế giới đồ chơi Trung thu cổ truyền được thế hệ trẻ Hà Nội tỉ mỉ phục dựng và sáng tạo đầy mới mẻ.
Triển lãm "Lưu Trăng" đón công chúng với thế giới đồ chơi Trung thu cổ truyền được thế hệ trẻ Hà Nội tỉ mỉ phục dựng và sáng tạo đầy mới mẻ.
Chỉ có dưới 9% doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam tiếp cận được tín dụng ngân hàng, theo dữ liệu mới nhất của Fiin Group.
Vietnam Airlines và Vietjet tung ra gần 7 triệu vé Tết 2027 từ 490 nghìn đồng, cùng với điều chỉnh tham số tại các sân bay lớn như Tân Sơn Nhất và Nội Bài.
Gần 235 nghìn tỉ đồng trái phiếu đáo hạn trong 12 tháng tới, lãi suất thả nổi có thể chạm 16%, gây sức ép chi phí vốn lên ngân hàng và doanh nghiệp.
Cục Quản lý dược xử phạt Pharmedic 50 triệu đồng do thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% chứa hạt lạ, yêu cầu thu hồi toàn bộ lô hàng.
Võ Bình Nguyên dùng 11 tài khoản thao túng cổ phiếu CAR của Tập đoàn Trí Việt, bị phạt 1,5 tỷ đồng bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Chợ Phùng Khoang Hà Nội chuyển đổi số, tiểu thương livestream và quét mã QR bán hàng, cạnh tranh với thương mại điện tử.
Lãi suất vay mua nhà thả nổi lên tới 16%, gây khó khăn cho người vay trong việc trả nợ, theo báo cáo của Bộ Xây dựng.
Hà Nội giảm hơn 56 trường mầm non, phổ thông, sáp nhập hơn 1.200 trường để nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục.
Công an Hà Tĩnh phát hiện đường dây bán khống hóa đơn với 28 công ty ma, trị giá gần 4.000 tỷ đồng, khởi tố 51 đối tượng.
Triển lãm "Lưu Trăng" đón công chúng với thế giới đồ chơi Trung thu cổ truyền được thế hệ trẻ Hà Nội tỉ mỉ phục dựng và sáng tạo đầy mới mẻ.
Chỉ có dưới 9% doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam tiếp cận được tín dụng ngân hàng, theo dữ liệu mới nhất của Fiin Group.
Vietnam Airlines và Vietjet tung ra gần 7 triệu vé Tết 2027 từ 490 nghìn đồng, cùng với điều chỉnh tham số tại các sân bay lớn như Tân Sơn Nhất và Nội Bài.
Gần 235 nghìn tỉ đồng trái phiếu đáo hạn trong 12 tháng tới, lãi suất thả nổi có thể chạm 16%, gây sức ép chi phí vốn lên ngân hàng và doanh nghiệp.
Cục Quản lý dược xử phạt Pharmedic 50 triệu đồng do thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% chứa hạt lạ, yêu cầu thu hồi toàn bộ lô hàng.
Võ Bình Nguyên dùng 11 tài khoản thao túng cổ phiếu CAR của Tập đoàn Trí Việt, bị phạt 1,5 tỷ đồng bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Chợ Phùng Khoang Hà Nội chuyển đổi số, tiểu thương livestream và quét mã QR bán hàng, cạnh tranh với thương mại điện tử.
Lãi suất vay mua nhà thả nổi lên tới 16%, gây khó khăn cho người vay trong việc trả nợ, theo báo cáo của Bộ Xây dựng.
Hà Nội giảm hơn 56 trường mầm non, phổ thông, sáp nhập hơn 1.200 trường để nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục.
Công an Hà Tĩnh phát hiện đường dây bán khống hóa đơn với 28 công ty ma, trị giá gần 4.000 tỷ đồng, khởi tố 51 đối tượng.
Giá thu mua của EVN chỉ 845 đồng/kWh, thấp hơn giá điện sinh hoạt gần 4 lần khiến người dân Hà Nội hạn chế bán điện mặt trời lên lưới.
Từ 1.9, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chuyển sang sử dụng số định danh cá nhân, người dân và doanh nghiệp cần cập nhật thông tin để đảm bảo quyền lợi.
Bộ Công Thương đề xuất điều chỉnh giá điện mặt trời theo từng tỉnh, chuyển quyền xác định giá từ EVN sang đơn vị vận hành thị trường điện.
Vietnam Airlines và Tổng công ty Quản lý bay tập luyện phòng chống drone xâm nhập sân bay, nâng cao an ninh hàng không Việt Nam trong 7 tháng đầu năm.
Cơn sốt lắp điện mặt trời mái nhà tại Hà Nội với trợ giá gần 6 triệu đồng mỗi hộ, nhưng cần chú trọng hợp đồng và chất lượng. Đọc ngay để biết thêm!
Các doanh nghiệp tại Việt Nam nâng cao phúc lợi nghỉ thai sản cho nam giới lên 6 tuần có lương, thúc đẩy bình đẳng giới và giữ chân nhân tài.
Hơn 10 ngân hàng từ Big4 đến tư nhân giảm lãi suất cho vay, chuyên gia Chứng khoán HSC cảnh báo dư địa giảm cuối năm hạn chế.
Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành nhanh chóng xử lý khó khăn xuất khẩu khi Việt Nam nhập siêu vượt 20 tỷ USD dù xuất khẩu vẫn tăng trưởng mạnh trong 7 tháng đầu năm.
Lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng nhưng không về nước có thể bị phạt tới 100 triệu đồng, trục xuất và cấm nhập cảnh dài hạn.
OECD cho thấy chỉ hơn 8% lao động Nhật Bản dùng AI, thấp xa mức 50% tại Mỹ, do văn hóa doanh nghiệp bảo thủ và hạ tầng công nghệ lỗi thời.
Phó thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu kiểm tra các đơn vị thu phí ETC như VETC, ePass sau phản ứng của người dân về phí quản lý tài khoản.