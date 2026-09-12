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[VIDEO] Người trẻ "thổi hồn" đương đại vào ký ức Trung thu Hà Nội xưa

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[VIDEO] Người trẻ "thổi hồn" đương đại vào ký ức Trung thu Hà Nội xưa

Triển lãm "Lưu Trăng" đón công chúng với thế giới đồ chơi Trung thu cổ truyền được thế hệ trẻ Hà Nội tỉ mỉ phục dựng và sáng tạo đầy mới mẻ.

Minh Phương
#Trung thu #Hà Nội #Triển lãm #đồ chơi cổ truyền #người trẻ #Lưu Trăng

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