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Bầu trời TP HCM nhuộm cam vàng, xuất hiện cầu vồng sau cơn mưa chiều

Xã hội

Bầu trời TP HCM nhuộm cam vàng, xuất hiện cầu vồng sau cơn mưa chiều

Cơn mưa chiều vừa dứt, bầu trời nhiều khu vực tại TP HCM bất ngờ khoác lên màu cam vàng rực rỡ tạo nên khung cảnh đẹp mắt khiến người dân thích thú ghi lại.

Xuân Danh
Sau cơn mưa chiều 9/9, bầu trời nhiều khu vực tại TP HCM bất ngờ chuyển sang sắc cam vàng rực rỡ, tạo nên khung cảnh đẹp mắt khiến khiến nhiều người ngỡ ngàng và tranh thủ chụp ảnh.
Sau cơn mưa chiều 9/9, bầu trời nhiều khu vực tại TP HCM bất ngờ chuyển sang sắc cam vàng rực rỡ, tạo nên khung cảnh đẹp mắt khiến khiến nhiều người ngỡ ngàng và tranh thủ chụp ảnh.
Ánh sáng màu cam phủ xuống các khu dân cư, khiến nhiều tuyến đường trở nên nổi bật trong khoảnh khắc sau mưa.
Ánh sáng màu cam phủ xuống các khu dân cư, khiến nhiều tuyến đường trở nên nổi bật trong khoảnh khắc sau mưa.
Sau cơn mưa bầu trời TP HCM tạo khung cảnh đẹp mắt. Trong ảnh ở khu vực Thủ Thiêm (phường An Khánh) xuất hiện cầu vồng sau mưa.
Sau cơn mưa bầu trời TP HCM tạo khung cảnh đẹp mắt. Trong ảnh ở khu vực Thủ Thiêm (phường An Khánh) xuất hiện cầu vồng sau mưa.
Một số khu vực Thủ Thiêm bầu trời xuất hiện màu vàng cam khiến nhiều người đi đường thích thú.
Một số khu vực Thủ Thiêm bầu trời xuất hiện màu vàng cam khiến nhiều người đi đường thích thú.
Những mảng mây còn sót lại sau mưa được nhuộm vàng, tạo nên khung cảnh đặc biệt trên nền trời thành phố.
Những mảng mây còn sót lại sau mưa được nhuộm vàng, tạo nên khung cảnh đặc biệt trên nền trời thành phố.
Khoảnh khắc bầu trời đổi màu cùng với cầu vồng xuất hiện nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân tại nhiều khu vực ở TP HCM.
Khoảnh khắc bầu trời đổi màu cùng với cầu vồng xuất hiện nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân tại nhiều khu vực ở TP HCM.
Anh Mạnh Linh, sống tại phường Bình Hưng Hòa cho biết đây là lần đầu anh bắt gặp bầu trời chuyển sang màu cam vàng rõ và đẹp như vậy sau cơn mưa. “Khoảng gần 18h, tôi nhìn ra ngoài ban công thì thấy cả bầu trời phủ một màu cam vàng rất đẹp. Tôi cùng vợ lấy điện thoại ra chụp để ghi lại khoảnh khắc hoàng hôn tuyệt vời”, anh Linh chia sẻ.
Anh Mạnh Linh, sống tại phường Bình Hưng Hòa cho biết đây là lần đầu anh bắt gặp bầu trời chuyển sang màu cam vàng rõ và đẹp như vậy sau cơn mưa. “Khoảng gần 18h, tôi nhìn ra ngoài ban công thì thấy cả bầu trời phủ một màu cam vàng rất đẹp. Tôi cùng vợ lấy điện thoại ra chụp để ghi lại khoảnh khắc hoàng hôn tuyệt vời”, anh Linh chia sẻ.
Từ những góc nhìn rộng, sắc màu của bầu trời hòa cùng các tòa nhà tạo nên khung cảnh đầy ấn tượng.
Từ những góc nhìn rộng, sắc màu của bầu trời hòa cùng các tòa nhà tạo nên khung cảnh đầy ấn tượng.
Bầu trời TP HCM rực rỡ màu cam.
Bầu trời TP HCM rực rỡ màu cam.
Từ các tòa nhà cao tầng, người dân có thể dễ dàng quan sát sự thay đổi màu sắc ấn tượng của bầu trời.
Từ các tòa nhà cao tầng, người dân có thể dễ dàng quan sát sự thay đổi màu sắc ấn tượng của bầu trời.
Một số thời điểm bầu trời chuyển từ sắc vàng cam sang tím tạo cảm giác tuyệt đẹp trên bầu trời thành phố.
Một số thời điểm bầu trời chuyển từ sắc vàng cam sang tím tạo cảm giác tuyệt đẹp trên bầu trời thành phố.
Hình ảnh bầu trời sau mưa được nhiều người dùng điện thoại ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.
Hình ảnh bầu trời sau mưa được nhiều người dùng điện thoại ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.
Khu vực đường Cộng Hòa, phường Tân Bình sau cơn mưa. Khi ánh chiều dần buông, sắc vàng cam phủ rộng trên nền trời, tạo nên một khoảnh khắc đẹp giữa lòng thành phố.
Khu vực đường Cộng Hòa, phường Tân Bình sau cơn mưa. Khi ánh chiều dần buông, sắc vàng cam phủ rộng trên nền trời, tạo nên một khoảnh khắc đẹp giữa lòng thành phố.
Xuân Danh
#TP HCM #cầu vòng #Bầu trời TP HCM #Hiện tượng thời tiết #Cầu vồng sau mưa #Hoàng hôn

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