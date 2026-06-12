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[GALLERY] 4 game miễn phí mới trên Steam, có siêu phẩm học mà chơi

Số hóa - Xe

[GALLERY] 4 game miễn phí mới trên Steam, có siêu phẩm học mà chơi

Steam vừa bổ sung 4 tựa game miễn phí hấp dẫn trong tháng 6, nổi bật là Recall Rogue với lối chơi kết hợp kiến thức và roguelite đầy sáng tạo.

Thiên Trang (TH)
Kho game miễn phí trên Steam tiếp tục được mở rộng trong tháng 6 khi nền tảng này chính thức bổ sung thêm bốn tựa game mới hoàn toàn miễn phí, mang đến nhiều lựa chọn giải trí đa dạng cho cộng đồng game thủ yêu thích trải nghiệm mới mà không cần bỏ ra bất kỳ khoản chi phí nào để sở hữu.
Kho game miễn phí trên Steam tiếp tục được mở rộng trong tháng 6 khi nền tảng này chính thức bổ sung thêm bốn tựa game mới hoàn toàn miễn phí, mang đến nhiều lựa chọn giải trí đa dạng cho cộng đồng game thủ yêu thích trải nghiệm mới mà không cần bỏ ra bất kỳ khoản chi phí nào để sở hữu.
Danh sách lần này bao gồm Hidden Objects - Item Find, Recall Rogue, INKOCHET: Paint the Walls With Your Arrows! và SpellCatcher, mỗi trò chơi theo đuổi một phong cách riêng biệt từ giải đố, phiêu lưu, khám phá cho tới kết hợp giáo dục, tạo nên một đợt cập nhật được đánh giá khá chất lượng trên Steam.
Danh sách lần này bao gồm Hidden Objects - Item Find, Recall Rogue, INKOCHET: Paint the Walls With Your Arrows! và SpellCatcher, mỗi trò chơi theo đuổi một phong cách riêng biệt từ giải đố, phiêu lưu, khám phá cho tới kết hợp giáo dục, tạo nên một đợt cập nhật được đánh giá khá chất lượng trên Steam.
Trong số đó, Recall Rogue đang trở thành cái tên nổi bật nhất khi sở hữu ý tưởng gameplay được xem là rất khác biệt so với phần lớn các tựa game hiện nay, kết hợp giữa thể loại roguelite quen thuộc với hệ thống kiến thức thực tế để tạo ra trải nghiệm vừa giải trí vừa mang tính học hỏi.
Trong số đó, Recall Rogue đang trở thành cái tên nổi bật nhất khi sở hữu ý tưởng gameplay được xem là rất khác biệt so với phần lớn các tựa game hiện nay, kết hợp giữa thể loại roguelite quen thuộc với hệ thống kiến thức thực tế để tạo ra trải nghiệm vừa giải trí vừa mang tính học hỏi.
Trò chơi cung cấp hơn 100 bộ thẻ kiến thức cùng hơn 67.000 dữ liệu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó mỗi lá bài đại diện cho một thông tin có thật và người chơi phải trả lời chính xác các câu hỏi liên quan để gia tăng sức mạnh chiến đấu cho nhân vật của mình.
Trò chơi cung cấp hơn 100 bộ thẻ kiến thức cùng hơn 67.000 dữ liệu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó mỗi lá bài đại diện cho một thông tin có thật và người chơi phải trả lời chính xác các câu hỏi liên quan để gia tăng sức mạnh chiến đấu cho nhân vật của mình.
Điểm hấp dẫn của Recall Rogue nằm ở việc kiến thức không chỉ đóng vai trò phụ trợ mà trở thành yếu tố quyết định thành bại trong mỗi màn chơi, bởi những câu trả lời đúng sẽ giúp tăng sát thương, trong khi các đáp án sai sẽ làm giảm đáng kể hiệu quả chiến đấu.
Điểm hấp dẫn của Recall Rogue nằm ở việc kiến thức không chỉ đóng vai trò phụ trợ mà trở thành yếu tố quyết định thành bại trong mỗi màn chơi, bởi những câu trả lời đúng sẽ giúp tăng sát thương, trong khi các đáp án sai sẽ làm giảm đáng kể hiệu quả chiến đấu.
Nhiều game thủ đánh giá cao cách Recall Rogue biến việc tiếp thu kiến thức thành một hoạt động giải trí tự nhiên, đồng thời áp dụng cơ chế lặp lại những câu hỏi thường trả lời sai nhằm hỗ trợ ghi nhớ tốt hơn, tạo cảm giác như đang sử dụng một hệ thống học tập thông minh được gamification hóa.
Nhiều game thủ đánh giá cao cách Recall Rogue biến việc tiếp thu kiến thức thành một hoạt động giải trí tự nhiên, đồng thời áp dụng cơ chế lặp lại những câu hỏi thường trả lời sai nhằm hỗ trợ ghi nhớ tốt hơn, tạo cảm giác như đang sử dụng một hệ thống học tập thông minh được gamification hóa.
Bên cạnh đó, Hidden Objects - Item Find mang đến trải nghiệm tìm đồ vật ẩn thư giãn, INKOCHET thử thách khả năng tính toán với cơ chế bắn mũi tên nảy để sơn kín bề mặt, còn SpellCatcher đưa người chơi bước vào thế giới mở nơi phép thuật được sử dụng để thu thập và nghiên cứu các loài sinh vật kỳ thú.
Bên cạnh đó, Hidden Objects - Item Find mang đến trải nghiệm tìm đồ vật ẩn thư giãn, INKOCHET thử thách khả năng tính toán với cơ chế bắn mũi tên nảy để sơn kín bề mặt, còn SpellCatcher đưa người chơi bước vào thế giới mở nơi phép thuật được sử dụng để thu thập và nghiên cứu các loài sinh vật kỳ thú.
Trong bối cảnh thị trường game đang tràn ngập các sản phẩm sinh tồn, bắn súng và MMORPG quen thuộc, sự xuất hiện của bốn tựa game miễn phí mới trên Steam, đặc biệt là Recall Rogue, được xem là làn gió mới đáng chú ý dành cho những người chơi đang tìm kiếm các trải nghiệm sáng tạo, khác biệt và giàu tính khám phá.
Trong bối cảnh thị trường game đang tràn ngập các sản phẩm sinh tồn, bắn súng và MMORPG quen thuộc, sự xuất hiện của bốn tựa game miễn phí mới trên Steam, đặc biệt là Recall Rogue, được xem là làn gió mới đáng chú ý dành cho những người chơi đang tìm kiếm các trải nghiệm sáng tạo, khác biệt và giàu tính khám phá.
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Thiên Trang (TH)
#Steam #game miễn phí #Recall Rogue #giải đố #phiêu lưu #thể thao

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