Ford Việt Nam vừa triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 0% trị giá 41 triệu cho Territory và Transit, ưu đãi xe điện Mustang Mach-E, nâng bảo hành đến 5 năm.

Chương trình tập trung vào các ưu đãi tài chính, chính sách bảo hành và dịch vụ hậu mãi nhằm hỗ trợ khách hàng mua xe trong mùa cao điểm du lịch. Điểm nhấn của chương trình là gói hỗ trợ lãi suất cố định 0% dành cho hai dòng xe Ford Territory và Ford Transit, với giá trị ưu đãi lên tới 41 triệu đồng.

Đối với dòng xe thương mại Ford Transit, khách hàng mua các phiên bản Transit Trend, Transit Premium 16 chỗ và Transit Premium 18 chỗ sẽ được hỗ trợ lãi suất 0% trong 4 tháng. Giá trị hỗ trợ lần lượt là 18 triệu đồng, 20 triệu đồng và 22 triệu đồng, tùy từng phiên bản.

Ford Việt Nam hỗ trợ tới 41 triệu đồng cho khách mua xe trong tháng 7/2026.

Ở phân khúc SUV, Ford Territory được áp dụng chương trình hỗ trợ lãi suất 0% trong 9 tháng thông qua các ngân hàng đối tác gồm VIB, VPBank và TPBank. Mức hỗ trợ dao động từ 37 triệu đồng đối với phiên bản Territory Trend, 39 triệu đồng với Territory Titanium và lên tới 41 triệu đồng cho phiên bản Territory Titanium X.

Bên cạnh các ưu đãi tài chính, Ford Việt Nam cũng mở rộng chính sách hậu mãi trên nhiều dòng xe. Theo đó, các mẫu Ford Territory, Ford Everest mới và Ford Ranger mới được áp dụng chế độ bảo hành tiêu chuẩn 5 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Riêng Ford Territory áp dụng đối với các xe được bán và xuất hóa đơn từ ngày 1/7/2026.

Ford Territory được áp dụng chương trình hỗ trợ lãi suất 0%.

Ngoài chính sách bảo hành, khách hàng mua một số phiên bản của Ford Everest gồm Everest Platinum 2.0L 4x4, Everest Platinum 2.0L 4x2, Everest Sport 2.0L 4x2 và Everest Active 2.0L 4x2 còn được tặng Thẻ Thay và Lọc dầu nhớt (OSP) trong thời hạn 5 năm hoặc 10 lần sử dụng. Chương trình góp phần giảm chi phí bảo dưỡng định kỳ và nâng cao trải nghiệm sử dụng xe trong thời gian dài.

Đặc biệt, với dòng xe thuần điện Mustang Mach-E, Ford tiếp tục duy trì gói đặc quyền dành cho khách hàng gồm bộ sạc tại nhà, bộ sạc cầm tay và gói sạc công cộng miễn phí trong thời gian lên đến 5 năm với tổng giá trị ưu đãi tối đa 50 triệu đồng. Chính sách này được kỳ vọng sẽ giúp người dùng thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng xe điện, đồng thời hỗ trợ phát triển hệ sinh thái hạ tầng sạc tại Việt Nam.

Ford Territory, Ford Everest mới và Ford Ranger mới được áp dụng chế độ bảo hành tiêu chuẩn 5 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Theo Ford Việt Nam, việc đồng thời triển khai ưu đãi tài chính, mở rộng bảo hành và gia tăng quyền lợi hậu mãi nằm trong chiến lược nâng cao trải nghiệm sở hữu xe của khách hàng. Đây cũng là một trong những hoạt động hưởng ứng định hướng thương hiệu toàn cầu "Ready. Set. Ford." với trọng tâm là chất lượng sản phẩm và dịch vụ sau bán hàng.

Ford hiện đứng đầu nhóm thương hiệu xe phổ thông trong nghiên cứu Chất lượng ban đầu năm 2026 (Initial Quality Study - IQS) của J.D. Power. Kết quả này phản ánh những nỗ lực của hãng trong việc cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ trên phạm vi toàn cầu.

Với dòng xe thuần điện Mustang Mach-E, Ford tiếp tục duy trì gói đặc quyền dành cho khách hàng gồm bộ sạc tại nhà, bộ sạc cầm tay và gói sạc công cộng miễn phí trong thời gian lên đến 5 năm...

Việc tung ra hàng loạt chương trình ưu đãi ngay trong tháng 7 được đánh giá là động thái nhằm gia tăng sức cạnh tranh của Ford trên thị trường ô tô Việt Nam, đồng thời tạo thêm cơ hội cho khách hàng tiếp cận các dòng SUV, bán tải, xe thương mại và xe điện trong giai đoạn nhu cầu mua sắm mùa hè tăng cao.