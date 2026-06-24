Công an Gia Lai triệt phá chuyên án lớn, thu giữ gần 3 kg ma tuý các loại

Ngày 24/6, Công an tỉnh Gia Lai đã triệt phá chuyên án lớn về ma túy, bắt giữ 3 đối tượng và thu giữ số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy tại địa chỉ 529 Lê Duẩn (tổ 1, phường An Phú).

Từ đây, ma túy được chia nhỏ và phân phối đi nhiều tỉnh, thành trên cả nước cũng như cho các đối tượng trên địa bàn các xã, phường trong tỉnh.

Lực lượng Công an thu giữ gần 3 kg ma túy các loại khi triệt phá tụ điểm tại phường An Phú. Ảnh: CAGL

Xác định đây điểm nóng và là đầu nậu ma túy có quy mô lớn, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương lên kế hoạch triệt phá. Do các đối tượng có thủ đoạn rất tinh vi nhằm trốn tránh sự truy xét của lực lượng chức năng. Các đối tượng không giao dịch trực tiếp mà liên lạc, thỏa thuận mua bán ma túy sử dụng tài khoản ảo, giao nhận theo điểm hẹn, nhiều trường hợp chưa từng gặp mặt nhưng vẫn thực hiện trót lọt các giao dịch ma túy.

Ba đối tượng bị bắt giữ. Ảnh CAGL

Thủ đoạn các đối tượng là phân nhỏ, ma túy dạng thuốc lắc và ma túy dạng khay, ngụy trang trong các kiện hàng để gửi cho các đối tượng tại các tỉnh, thành phố trên cả nước qua đường xe khách. Ngoài ra, các đối tượng còn bán lẻ ma túy tại địa bàn các xã, phường khu vực Pleiku và địa phương lân cận.

Trước sự tinh vi của các đối tượng, Công an tỉnh đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để triệt phá. 18h ngày 14/ 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) cùng Công an phường An Phú và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành kiểm tra, bắt giữ 3 đối tượng là Nguyễn Thái Dương (SN 1989), Nguyễn Ngọc Tuyến (SN 1993) và Nguyễn Văn Phiêng (SN 2001) tại địa chỉ 529 Lê Duẩn (tổ 1, phường An Phú).

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ hơn tổng cộng gần 3 kg ma túy các loại gồm: 2,4 kg ma túy dạng ketamine, hơn 370g ma túy dạng tinh thể nước vui ở thế rắn, hơn 165g ma túy dạng thuốc lắc cùng các dụng cụ khác.

Ma túy được nhóm đối tượng ngụy trang trong các túi đồ gửi theo xe khách đường dài. Ảnh: CAGL

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với 3 đối tượng trên về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng truy xét các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật

Để động viên kịp thời các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phá án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp cùng Giám đốc Công an tỉnh Thiếu tướng Lê Quang Nhân đã khen thưởng nóng lực lượng tham gia.

Tại buổi khen thưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, là điểm nhấn nổi bật trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy của tỉnh Gia Lai năm 2026.