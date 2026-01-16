Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Dùng dao chém em gái, người đàn ông ở Phú Thọ bị khởi tố

Do mâu thuẫn gia đình, một người đàn ông ở Phú Thọ đã dùng dao chém em gái ruột gây thương tích và bị khởi tố về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Nguyễn Hinh

Ngày 16/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với La Văn Đ (SN 1981, trú tại thôn Làng Len, xã Hải Lựu) về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, theo khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

download.jpg

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18h30 ngày 3/10/2025, tại nhà riêng, do mâu thuẫn nội bộ gia đình, La Văn Đ đã sử dụng một con dao dài khoảng 45cm, lưỡi kim loại sắc bén, chém em gái ruột là chị La Thị G (SN 1982, trú cùng xã), gây thương tích nặng.

Nạn nhân bị nhiều vết thương ở vùng vai và đùi, phải đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo do Công an xã Hải Lựu chuyển đến, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp các đơn vị chức năng xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và trưng cầu giám định con dao gây án.

Kết luận của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Thọ xác định, con dao trên là dao có tính sát thương cao theo quy định của Bộ Công an. Đồng thời, căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, con dao được xác định là vũ khí quân dụng khi sử dụng nhằm xâm phạm trái pháp luật đến tính mạng, sức khỏe con người.

Trên cơ sở đó, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với La Văn Đ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không sử dụng hung khí, vũ khí để giải quyết mâu thuẫn; mọi hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo pháp luật nhằm bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Mời quý độc giả xem thêm video: Chém người chỉ vì tiếng nẹt pô xe.

(Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp)

#chém em gái #phú thọ #vũ khí quân dụng

Bài liên quan

Xã hội

Bắt đối tượng chém người trong vụ hỗn chiến trên tỉnh lộ ở Phú Thọ

Sau 8 giờ tiếp nhận tin báo, Cảnh sát hình sự Phú Thọ đã làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án trong vụ hỗn chiến khiến một người bị thương nặng.

Ngày 14/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (SN 2003, trú tại thôn Lộ Viên, xã Phú Lương, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra hành vi giết người.

Trước đó, ngày 4/1, Công an xã Tam Dương Bắc tiếp nhận tin báo về việc một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, mang theo hung khí, dồn đuổi và đánh nhau trên tuyến Tỉnh lộ 310 theo hướng xã Tam Đảo đi xã Tam Dương Bắc. Vụ xô xát khiến Hà Văn Vinh (SN 2008, trú tại thôn Trại Mới, xã Xuân Lương, tỉnh Bắc Ninh) bị thương nặng ở vùng đầu, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Xem chi tiết

Xã hội

Nguyên nhân người đàn ông chém vợ, cháu tử vong, sau đó nhảy lầu tự tử

Do không chấp nhận việc vợ đòi ly hôn, Dương Văn Khánh đã mang dao chém khiến 2 người tử vong gồm vợ và cháu, sau đó đối tượng nhảy lầu tự tử.

Chiều ngày 30/12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, khoảng 7h ngày 30/12/2025, tại phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng xuất phát từ mâu thuẫn gia đình.

777766.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc tại nhà chị Đ.T.N thuộc Tổ dân phố Nam Tiến, phường Ngọc Sơn.
Xem chi tiết

Xã hội

Dùng dao chém người, người đàn ông lĩnh 51 tháng tù

Với cáo buộc 2 tội danh “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Cố ý gây thương tích”, Võ Văn Duẩn bị TAND Khu vực 2 – Hà Tĩnh tuyên phạt 51 tháng tù giam.

Ngày 24/12, TAND Khu vực 2 – Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Võ Văn Duẩn (SN 1987, trú thôn Lạc Vinh, xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) về các tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự và “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng 14h30 ngày 7/5, anh Phùng Nam Quyền (SN 1992, trú thôn Lạc Thanh, xã Kỳ Lạc), thuê anh Lê Văn Lương (SN 1977, trú cùng xã) đưa máy xúc đến đào rãnh để phân chia ranh giới phần đất trồng cây tại địa phận Cà Vác, thôn Lạc Vinh, xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới