Dùng dao chém em gái, người đàn ông ở Phú Thọ bị khởi tố

Do mâu thuẫn gia đình, một người đàn ông ở Phú Thọ đã dùng dao chém em gái ruột gây thương tích và bị khởi tố về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 16/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với La Văn Đ (SN 1981, trú tại thôn Làng Len, xã Hải Lựu) về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, theo khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18h30 ngày 3/10/2025, tại nhà riêng, do mâu thuẫn nội bộ gia đình, La Văn Đ đã sử dụng một con dao dài khoảng 45cm, lưỡi kim loại sắc bén, chém em gái ruột là chị La Thị G (SN 1982, trú cùng xã), gây thương tích nặng.

Nạn nhân bị nhiều vết thương ở vùng vai và đùi, phải đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo do Công an xã Hải Lựu chuyển đến, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp các đơn vị chức năng xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và trưng cầu giám định con dao gây án.

Kết luận của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Thọ xác định, con dao trên là dao có tính sát thương cao theo quy định của Bộ Công an. Đồng thời, căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, con dao được xác định là vũ khí quân dụng khi sử dụng nhằm xâm phạm trái pháp luật đến tính mạng, sức khỏe con người.

Trên cơ sở đó, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với La Văn Đ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không sử dụng hung khí, vũ khí để giải quyết mâu thuẫn; mọi hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo pháp luật nhằm bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Mời quý độc giả xem thêm video: Chém người chỉ vì tiếng nẹt pô xe.

(Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp)