Đừng bỏ lỡ, điện thoại Pixel giờ có thể phát nhạc qua nhiều tai nghe

Vừa qua, Google đã công bố một loạt tính năng mới hấp dẫn cho hệ sinh thái Android và các thiết bị Pixel. Bản cập nhật lần này tập trung vào việc tăng cường cá nhân hóa, tích hợp các công cụ AI thông minh và cải thiện trải nghiệm chia sẻ, hứa hẹn mang đến nhiều tiện ích cho người dùng.

Điện thoại Pixel giờ đây có thể truyền phát âm thanh đến nhiều tai nghe cùng lúc nhờ hỗ trợ Bluetooth LE Audio và Auracast mở rộng.

Nếu bạn sở hữu Pixel 8 trở lên, giờ đây bạn có thể ghép nối hai tai nghe cùng lúc. Điều này có nghĩa là bạn có thể cùng bạn bè nghe chung một bản trên xe buýt, hoặc cùng xem phim trên máy bay, ở ký túc xá v.v...

Điện thoại Pixel hiện tại có thể Pair và phát âm thanh cùng lúc tới nhiều tai nghe. Ảnh Google

Bạn sẽ có thể tạo chương trình phát sóng riêng tư và chia sẻ tới nhiều tai nghe bằng mã QR hoặc sử dụng Fast Pair — hoàn hảo cho những lúc bạn muốn thuyết phục một căn phòng đầy người rằng họ nhất định phải nghe một sáng tác mới mà phải bằng tai nghe thì mới có thể thưởng thức được đầy đủ nhất.

Tất nhiên, nếu bạn muốn tổ chức một buổi disco im lặng buồn bã, bạn bè của bạn sẽ cần tai nghe cũng hỗ trợ LE Audio. Google đang mở rộng hỗ trợ Android cho nhiều mẫu tai nghe Sony, bao gồm LinkBuds S, WF-1000XM5, InZone Buds, LinkBuds Open, LinkBuds Fit, WH-1000XM6 và InZone H9 II.

Điều này bổ sung thêm vào khả năng hỗ trợ hiện có cho máy trợ thính, điện thoại Samsung Galaxy và một số thiết bị Xiaomi.

Tính năng Quick Share (Chia sẻ nhanh) cũng được thiết kế lại, giúp việc gửi và nhận nội dung trở nên dễ dàng hơn. Bạn có thể chuyển đổi tức thì giữa việc gửi và nhận, xem trước ảnh trước khi chia sẻ và mở các tệp đã nhận ngay lập tức. Một thanh tiến trình mới cũng được bổ sung để hiển thị trực tiếp phần trăm tệp đã được chuyển.

Ngoài hỗ trợ LE Audio, Google cũng cập nhật Pixel Buds Pro 2 với tính năng Adaptive Audio. Điều này có nghĩa là bạn có thể tận dụng tính năng chống ồn chủ động mà vẫn nhận thức được môi trường xung quanh.

Vì vậy, bạn sẽ không nghe thấy tiếng ồn ào liên tục của xe cộ khi đi bộ, nhưng nếu ai đó bấm còi khi bạn sắp bước ra đường, tiếng còi sẽ làm phiền bạn.

Pixel Buds Pro 2 cũng sẽ được trang bị tính năng Chống Tiếng Ồn Lớn, giúp bảo vệ màng nhĩ quý giá của bạn trong trường hợp xe cứu hỏa hú còi inh ỏi chạy qua.

Cuối cùng, Google đã giới thiệu Androidify, một công cụ cho phép người dùng tự tạo ra một robot Android của riêng mình bằng cách tải lên ảnh selfie hoặc viết một câu lệnh.

Androidify sử dụng Gemini 2.5 Flash để tạo chú thích cho ảnh và Imagen để tạo ra robot Android tùy chỉnh. Trong một số trường hợp, công cụ này còn sử dụng Veo 3, mô hình tạo video mới nhất của Google, để làm cho robot của bạn trở nên sống động.