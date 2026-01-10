Hà Nội

Số hóa

MSI khuấy đảo CES 2026 với linh kiện PC bảo vệ GPU

Tại CES 2026, MSI trình làng loạt linh kiện PC mới từ nguồn bảo vệ GPU, tản nhiệt màn hình cong đến thùng máy khoe nội thất, nhắm thẳng game thủ high-end.

Thiên Trang (TH)
MSI đã mang đến CES 2026 một hệ sinh thái linh kiện PC toàn diện, hướng mạnh vào hiệu năng cao và độ an toàn phần cứng. (Ảnh: Genk)
Tâm điểm đáng chú ý nhất là các bộ nguồn MPG và MAG tích hợp GPU Safeguard, giúp bảo vệ card đồ họa khỏi quá tải điện áp.(Ảnh: Genk)
Dòng nguồn cao cấp MPG Ai1600TS và Ai1300TS đạt chuẩn Titanium, hỗ trợ chuẩn ATX 3.1 và giám sát điện năng theo thời gian thực qua USB-C.(Ảnh: Genk)
Ở phân khúc phổ thông hơn, các mẫu MAG Platinum vẫn chịu được mức tăng công suất đột biến tới 235%, đáp ứng GPU thế hệ mới.(Ảnh: Genk)
Về tản nhiệt, MSI gây ấn tượng với MEG CORELIQUID E15 AIO sở hữu màn hình OLED cong 2K kích thước 6,67 inch độc đáo.(Ảnh: Genk)
Các giải pháp tản nhiệt khí COREFROZR AP15 và AP17 được tối ưu cho CPU nhiều nhân, đặc biệt là dòng AMD X3D.(Ảnh: Genk)
Không thể thiếu là thùng máy super-tower MEG MAESTRO 900R với kính cong ba mặt, hỗ trợ dựng GPU và tối đa 14 quạt làm mát.(Ảnh: Genk)
Với loạt linh kiện mới tại CES 2026, MSI cho thấy tham vọng thống trị phân khúc PC cao cấp trong năm 2026 và xa hơn nữa.(Ảnh: Genk)
Thiên Trang (TH)
#MSI #CES 2026 #linh kiện PC #bảo vệ GPU #tản nhiệt

