Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Google Pixel điện thoại cao cấp mãi vẫn thất thế

Số hóa

Google Pixel điện thoại cao cấp mãi vẫn thất thế

Dù được khen ngang iPhone, Samsung về chất lượng, nhưng Google Pixel ra mắt gần 10 năm vẫn ì ạch, chiếm thị phần nhỏ bé tại Mỹ.

Thiên Trang (TH)
Google là tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới nhưng dòng điện thoại Pixel lại gặp nghịch lý lớn.
Google là tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới nhưng dòng điện thoại Pixel lại gặp nghịch lý lớn.
Dù được đánh giá cao về camera, phần mềm và trải nghiệm, Pixel vẫn thua xa iPhone và Samsung.
Dù được đánh giá cao về camera, phần mềm và trải nghiệm, Pixel vẫn thua xa iPhone và Samsung.
Theo dữ liệu, hơn 96% người Mỹ lựa chọn smartphone khác thay vì Pixel.
Theo dữ liệu, hơn 96% người Mỹ lựa chọn smartphone khác thay vì Pixel.
Nguyên nhân chính là người dùng không biết đến Pixel hoặc không thấy lý do để mua.
Nguyên nhân chính là người dùng không biết đến Pixel hoặc không thấy lý do để mua.
Ngoài ra, các nhà mạng lớn tại Mỹ cũng chưa thực sự quảng bá cho sản phẩm này.
Ngoài ra, các nhà mạng lớn tại Mỹ cũng chưa thực sự quảng bá cho sản phẩm này.
Pixel từng chỉ chiếm 1% thị phần nhưng nay đã tăng lên khoảng 4%.
Pixel từng chỉ chiếm 1% thị phần nhưng nay đã tăng lên khoảng 4%.
Các chuyên gia cho rằng nếu thị trường có thêm nhiều đối thủ mạnh, người dùng sẽ hưởng lợi hơn.
Các chuyên gia cho rằng nếu thị trường có thêm nhiều đối thủ mạnh, người dùng sẽ hưởng lợi hơn.
Tương lai Pixel còn bỏ ngỏ, nhưng hiện tại nó vẫn là “kẻ ngoài cuộc” trong cuộc đua smartphone Mỹ.
Tương lai Pixel còn bỏ ngỏ, nhưng hiện tại nó vẫn là “kẻ ngoài cuộc” trong cuộc đua smartphone Mỹ.
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#Google Pixel #thị phần smartphone #điện thoại cao cấp #thị trường Mỹ #đánh giá Pixel

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT