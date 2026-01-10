Hà Nội

Cảnh báo khẩn Android Việt, thiết bị có thể bị chiếm quyền

Số hóa

Cảnh báo khẩn Android Việt, thiết bị có thể bị chiếm quyền

Mạng botnet Kimwolf đã kiểm soát hơn 2 triệu thiết bị Android toàn cầu, trong đó Việt Nam là điểm nóng với nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.

Thiên Trang (th)
Mạng lưới botnet Kimwolf đang nổi lên như một mối đe dọa an ninh mạng nghiêm trọng đối với người dùng Android tại Việt Nam.
Các báo cáo cho thấy hơn 2 triệu thiết bị đã bị chiếm quyền điều khiển, với Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Kimwolf đặc biệt nhắm tới Android TV Box, Smart TV giá rẻ và đầu thu kỹ thuật số không rõ nguồn gốc.
Tin tặc lợi dụng tính năng ADB (Android Debug Bridge) – một công cụ kỹ thuật dùng để điều khiển thiết bị từ xa – thường được mở mặc định để âm thầm xâm nhập và điều khiển thiết bị từ xa.
Những thiết bị bị chiếm quyền có thể bị dùng làm proxy thương mại hoặc làm bàn đạp cho các cuộc tấn công mạng lớn.
Nguy hiểm hơn, một số thiết bị Android giá rẻ bị nghi đã cài sẵn mã độc ngay từ khi xuất xưởng.
Chuyên gia khuyến cáo người dùng tắt "Gỡ lỗi USB" (USB Debugging), gỡ lỗi qua mạng và chỉ sử dụng thiết bị chính hãng có cập nhật bảo mật.
Việc tránh cài app APK trôi nổi, bảo vệ Wi-Fi gia đình và kiểm soát băng thông là chìa khóa để chặn đứng Kimwolf.
