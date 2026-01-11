Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bị gọi là “MicroSlop”, Microsoft hứng bão chỉ trích AI

Số hóa

Bị gọi là “MicroSlop”, Microsoft hứng bão chỉ trích AI

Việc nhồi nhét AI Copilot vào mọi sản phẩm khiến Microsoft bị cộng đồng mạng mỉa mai là “MicroSlop”, phản ánh làn sóng bất mãn với Big Tech.

Thiên Trang (TH)
Cuối năm 2025, một bài blog của CEO Satya Nadella bất ngờ châm ngòi làn sóng chế giễu Microsoft trên mạng xã hội.
Cuối năm 2025, một bài blog của CEO Satya Nadella bất ngờ châm ngòi làn sóng chế giễu Microsoft trên mạng xã hội.
Thay vì tạo sự đồng cảm, phát biểu về việc xã hội nên “vượt qua” khái niệm AI rác đã khiến cái tên “MicroSlop” ra đời.
Thay vì tạo sự đồng cảm, phát biểu về việc xã hội nên “vượt qua” khái niệm AI rác đã khiến cái tên “MicroSlop” ra đời.
Microsoft bị chỉ trích vì chiến lược “all in AI” nhưng triển khai Copilot một cách cưỡng ép vào hầu hết sản phẩm.
Microsoft bị chỉ trích vì chiến lược “all in AI” nhưng triển khai Copilot một cách cưỡng ép vào hầu hết sản phẩm.
Người dùng phản ứng dữ dội khi các tính năng AI xuất hiện dù không được yêu cầu hay thực sự cần thiết.
Người dùng phản ứng dữ dội khi các tính năng AI xuất hiện dù không được yêu cầu hay thực sự cần thiết.
Hashtag MicroSlop nhanh chóng lan rộng trên X, Reddit và nhiều nền tảng khác như biểu tượng của sự bất mãn.
Hashtag MicroSlop nhanh chóng lan rộng trên X, Reddit và nhiều nền tảng khác như biểu tượng của sự bất mãn.
Cộng đồng cho rằng khoảng cách giữa kỳ vọng AI của Big Tech và nhu cầu thực tế của người dùng ngày càng lớn.
Cộng đồng cho rằng khoảng cách giữa kỳ vọng AI của Big Tech và nhu cầu thực tế của người dùng ngày càng lớn.
Thực tế, AI hiện nay bị gắn với thông tin sai lệch, meme vô nghĩa và nhiều tranh cãi pháp lý nghiêm trọng.
Thực tế, AI hiện nay bị gắn với thông tin sai lệch, meme vô nghĩa và nhiều tranh cãi pháp lý nghiêm trọng.
Câu chuyện MicroSlop cho thấy niềm tin của người dùng với AI đang suy giảm, đặc biệt khi lợi ích xã hội vẫn chưa rõ ràng.
Câu chuyện MicroSlop cho thấy niềm tin của người dùng với AI đang suy giảm, đặc biệt khi lợi ích xã hội vẫn chưa rõ ràng.
Mời quý độc giả xem thêm video: Rác A.I - Vấn nạn mới trên mạng xã hội VTV24
Thiên Trang (TH)
#Microsoft #AI #MicroSlop #Copilot #cộng đồng #Big Tech

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT